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Kocaeli'de maganda dehşeti! İşinden evine giden adam vuruldu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde korku dolu anlar yaşandı. Motosikletten rastgele açılan ateşte, işinden evine giden vatandaş yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Giriş Tarihi 11 Eylül 2024, 02:13 Güncelleme Tarihi 11 Eylül 2024, 02:13
Kocaeli’de maganda dehşeti! İşinden evine giden adam vuruldu

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Korkunç olay, 00.00 sıralarında Arapçeşme Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir motosikletten, rastgele 4 el ateş edildi. Kurşunlardan birisi işinden evine giden bir şahsa isabet etti.

Kocaeli'de maganda dehşetiKocaeli'de maganda dehşeti

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI
Yaralanan şahıs Şehit Onbaşı Oktay Kaya Caddesi'ne kaçtı. Şahsın yaralandığını gören vatandaşlar 112 acil çağrı merkezine haber verdi.

Yaralı olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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