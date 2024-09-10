Narin’i dereye gömen Nevzat Bahtiyar’ın arkadaşları konuştu: Elektrik ve para için suça ortak oldu, köylüler her şeyin üzerini kapatıyor

Nevzat Bahtiyar'ın arkadaşı



İşte sır perdesini aralayacak röportajdan öne çıkanlar:



"İtirafçı, elektrik ruhsatı ve para almak için suça ortak oldu.



Bu köyün hepsi akraba. Onun için her şeyin üzerine kapatıyorlar.

"ÖBÜR DÜNYAYA GİTTİM GELDİM"

Benim evime gelmiş yemeğimi yemiş suyumu içmiş. Şaşkınım. Duydum dün akşam onun resmini gördüm öbür dünyaya gittim geldim"