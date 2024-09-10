Narin’i dereye gömen Nevzat Bahtiyar’ın arkadaşları konuştu: Elektrik ve para için suça ortak oldu, köylüler her şeyin üzerini kapatıyor

Türkiye 'Narin' bir acıyla sarsıldı. 85 milyonun yüreğine kor ateş düşen haber Diyarbakır
Bağlar'dan geldi.
21 Ağustos'tan bu yana aranan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni üzeri taşlarla gizlenmiş vaziyette dere kenarında çuvalın içerisinde bulundu. Otopsi işlemleri sonrası Narin'in bacağında kopukluk, boğazında boğma izi tespit edildi. Talihsiz çocuk, dua ve ağıtlar eşliğinde toprağa verildi.
Narin Güran ve amcası Salim Güran
Türkiye Narin'e ağlarken vahşi cinayette sır perdesi aralanıyor.
BİR 'ÇUVAL' İTİRAF
Sıva ustası olduğu öğrenilen Nevzat Bahtiyar, amca Salim Güran'ı işaret edip "Narin'in cesedini çuval içerisinde bana verdi, ortadan kaldırmam için 200 bin TL teklif etti" dedi.
Narin'i dereye gömen Nevzat Bahtiyar
Cani amcanın yapmacıktan arama kurtarma çalışmalarına katıldığını, renk vermemek için sulama kanalının içine bile girdiğini söyledi.