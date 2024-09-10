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Narin'i dereye gömen Nevzat Bahtiyar'ın arkadaşları konuştu: Elektrik ve para için suça ortak oldu, köylüler her şeyin üzerini kapatıyor

Türkiye Narin'e ağlarken vahşi cinayette sır perdesi aralanıyor. Narin'i dereye gömen cani itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın arkadaşları A Haber'e konuştu. Bahtiyar'ın ekonomik sıkıntılar çektiğini ve evine elektrik bağlatamadığını dile getiren arkadaşları, "Elektrik ruhsatı ve para almak için suça ortak oldu. 200 bin TL'ye anlaşmışlar" dedi. Narin'in hayatının son bulduğu Tavşantepe Mahallesi'ndeki ölüm sessizliğine de değinen Nevzat Bahtiyar'ın arkadaşları "Bu köyün hepsi akraba. Onun için her şeyin üzerine kapatıyorlar" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 10 Eylül 2024, 13:37 Güncelleme Tarihi 10 Eylül 2024, 13:53
Narin’i dereye gömen Nevzat Bahtiyar’ın arkadaşları konuştu: Elektrik ve para için suça ortak oldu, köylüler her şeyin üzerini kapatıyor

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Türkiye 'Narin' bir acıyla sarsıldı. 85 milyonun yüreğine kor ateş düşen haber Diyarbakır Bağlar'dan geldi.

21 Ağustos'tan bu yana aranan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni üzeri taşlarla gizlenmiş vaziyette dere kenarında çuvalın içerisinde bulundu. Otopsi işlemleri sonrası Narin'in bacağında kopukluk, boğazında boğma izi tespit edildi. Talihsiz çocuk, dua ve ağıtlar eşliğinde toprağa verildi.

Narin Güran ve amcası Salim GüranNarin Güran ve amcası Salim Güran

Türkiye Narin'e ağlarken vahşi cinayette sır perdesi aralanıyor.

BİR 'ÇUVAL' İTİRAF

Sıva ustası olduğu öğrenilen Nevzat Bahtiyar, amca Salim Güran'ı işaret edip "Narin'in cesedini çuval içerisinde bana verdi, ortadan kaldırmam için 200 bin TL teklif etti" dedi.

Narin'i dereye gömen Nevzat BahtiyarNarin'i dereye gömen Nevzat Bahtiyar

Cani amcanın yapmacıktan arama kurtarma çalışmalarına katıldığını, renk vermemek için sulama kanalının içine bile girdiğini söyledi.

Nevzat Bahtiyar'ın arkadaşı Emrah ErginNevzat Bahtiyar'ın arkadaşı Emrah Ergin

"PARA İÇİN SUÇA ORTAK OLDULAR"

Öte yandan A Haber itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın arkadaşlarına ulaştı.

Bahtiyar'ın arkadaşları çarpıcı bilgiler verdi.

Nevzat Bahtiyar'ın arkadaşıNevzat Bahtiyar'ın arkadaşı

İşte sır perdesini aralayacak röportajdan öne çıkanlar:

"İtirafçı, elektrik ruhsatı ve para almak için suça ortak oldu.

Bu köyün hepsi akraba. Onun için her şeyin üzerine kapatıyorlar.

"ÖBÜR DÜNYAYA GİTTİM GELDİM"

Benim evime gelmiş yemeğimi yemiş suyumu içmiş. Şaşkınım. Duydum dün akşam onun resmini gördüm öbür dünyaya gittim geldim"

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