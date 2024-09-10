Narin Güran cinayetinde 3. kişi şüphesi! Araçta başka bir kişi daha mı vardı? Tek bir insan taşıyamaz...

Soruşturma kapsamında tutuklanan amca Salim Güran’ın aracına ait görüntü.
Adli Tıp Uzmanlarınca yapılan otopside Narin'in sol bacağının diz kapağında itibaren koptuğu, çuval içerisinde cesede ait olduğu değerlendirilen muhtemel kaval kemiği muhafaza altına alınarak diğer kemik parçalarıyla birlikte İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığına gönderildiği öğrenildi.
Bacaktaki kopmanın sebebinin ancak burada yapılacak inceleme ile çözümlenebileceği, iç organlarda gerekli incelemelerin yapılarak numunelerin alındığı öğrenildi.
Ön otopsi raporundan uzmanlarının ilk izlenimlerinde cesette ciddi anlamda çürüme başlamış olduğundan somut bir beyanda bulunmanın mümkün olmadığı da kaydedildi.
Yapılan otopsi işleminde gözle görünür bir kesici-delici alet veya ateşli silah yaralanması, iç kanama bulgusu elde edilemediği, cesetteki çürüme sebebiyle ölüm zamanına ilişkin bir beyanda da bulunulamayacağı öğrenildi.
Raporda, kesin ölüm sebebinin Diyarbakır Adli Tıp Kurumu Biyoloji ihtisas Dairesi'nce yapılacak moleküler incelemeler, patolojik çalışmalar, İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderilen numuneler üzerinde yapılacak incelemeler ile belirlenebileceği Adli Tıp Heyetince belirtildi.
ADLİYEYE SEVK EDİLECEKLER
Gözaltına alınan 24 şüphelinin bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Narin'in cansız bedeni gölet yanında çuval içinde bulundu.
3. BİR KİŞİ Mİ VAR?
Öte yandan gece 3'te itirafta bulunan Nevzat Bahtiyar'a jandarma ısrarla Narin'in arabasının arka koltuğunda kimin olduğunun sorulduğu öğrenildi.
Bahtiyar "Arkada, camlar siyah olduğu için dikkat etmedim, kimseyi görmedim" dedi.
Narin'in cesedinin taşındığı araçta bir kişinin daha olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
2 şüphelinin yanı sıra bölgede bir başkasının da olup olmadığı telefon sinyallerinden araştırılıyor.
Jandarma ekipleri zanlının verdiği ifade doğrultusunda köyden uzaklaşıp mezarlık ile Tavşantepe Mahallesi bölgesi arasında cesedin Salim Güran'ın aracından Nevzat Bahtiyar'ın aracına nakledildiği bölgede detaylı inceleme yaptı.
İki şüphelinin yanı sıra başkasının da bu bölgede baz verip vermediği ile ilgili BTK'dan alınan kayıtlar üzerinde çalışma yapıldığı öğrenildi.
Amca Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar'ın buluştuğu nokta.
CESET PROFESYONELCE SAKLANDI
Uzmanlar, Narin'in cesedinin tek bir insanın taşıyamayacağı 5-6 taşla kapatıldığına dikkat çekti.
Ceset suya gömülüp, üzerine taşla örtülünce, kadavra köpeğinin Narin'i bulamadığı çünkü suyun kokusunun köpeklerin koku almasını engellediği ortaya çıktı.
Dere içerisinde arama yapan ekiplerin elinde uzun demir çubuklarla cesedi bulamamalarının nedeni ise cesedin üzerine ağır taşlar konulması.
Demir çubuklar vurulduğunda cesede değil, o taşlara denk geliyor. Bu durum cinayetin profesyonelce saklandığını kanıtlıyor.
CİNSEL İSTİSMAR ORTAYA ÇIKAR MI?
Hürriyet'e konuşan Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Nevzat Alkan merak edilen soruları yanıtladı. İşte o sorular ve yanıtları...
Narin'in 19 gün suda kalmasının eğer varsa cinsel istismara dönük bulguları yok etmiş olabilir mi?
"Etmez. Şu an buna dair bir ibare yok. Ancak otopsi sonunda eğer cinsel istismar varsa muhakkak ortaya çıkacaktır. Eğer ceset direkt suya atılmış olsaydı; balıklar yiyebilir, akıntı cesede zarar verebilir, deliller kaybolabilirdi ama dere suyu, tatlı su. Artı olarak ceset çuval içinde olduğu için olası akıntıdan da etkilenmiyor. 19. günde bulunmuş bir cesede göre adli tıpçı dili ile söylüyorum bulunabilecek en iyi konumda bulundu. Dışarıda açık havada kalsaydı 19 günlük kadar çürürdü ancak suda ve çuvalda olduğu için 7-8 günlük kadar çürümüştür. Dolayısıyla her ne olduysa şüphesiz ortaya çıkacaktır.