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Narin Güran cinayetinde 3. kişi şüphesi! Araçta başka bir kişi daha mı vardı? Tek bir insan taşıyamaz...

Türkiye Narin'e ağlarken vahşi cinayetin gizemi de çözülmeye başlıyor. Sıva ustası olduğu öğrenilen Nevzat Bahtiyar, amca Salim Güran'ı işaret edip "Narin'in cesedini çuval içerisinde bana verdi, ortadan kaldırmam için 200 bin TL teklif etti" diyerek cinayet itiraf etti. Günlerce su altında kalan cesedin çürümeye başladığı öğrenilirken gözaltına alınan şüphelilerin bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Ekiplerin, Narin'in cesedinin taşındığı araçta bir kişinin daha olabileceği ihtimali üzerinde durduğu öğrenilirken, 2 şüphelinin yanı sıra bölgede bir başkasının da olup olmadığı telefon sinyallerinden araştırılıyor. Uzmanlar, Narin'in cesedinin tek bir insanın taşıyamayacağı 5-6 taşla kapatıldığına dikkat çekti.

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Giriş Tarihi 10 Eylül 2024, 08:41 Güncelleme Tarihi 10 Eylül 2024, 09:06
Narin Güran cinayetinde 3. kişi şüphesi! Araçta başka bir kişi daha mı vardı? Tek bir insan taşıyamaz...

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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe mahallesinde kaybolduktan 19 gün sonra derede cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın (8) ölümüne ilişkin gözaltına alınan 24 şüpheliden sıva ustası Nevzat Bahtiyar ifadesinde muhtar amca Salim Güran'ın isteği üzerine Narin'in cansız bedenini bulunduğu yere kendisinin sakladığını itiraf etti.

Nevzat Bahtiyar Nevzat Bahtiyar

Diyarbakır ve Malatya'dan görevli 14 kişilik uzman ekip 11 saat 10 dakika boyunca Diyarbakır Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı'nda otopsiyi gerçekleştirdi.

Çürüme nedeniyle Narin'in neden, ne zaman ve nasıl öldüğüne yönelik detaylı bir tespit yapılamadı. Ön otopsisinde, sol ayağı diz altından koptuğu belirlenen Narin'in kaval kemiği çuvalın içinde çıktı.

Soruşturma kapsamında tutuklanan amca Salim Güran’ın aracı.Soruşturma kapsamında tutuklanan amca Salim Güran’ın aracı.

Narin'in vücudunda, gözle görülür şekilde bir kesici aletle ve silahla yaralama ya da iç kanama tespiti yapılmadı. Otopside Narin'den alınan 91 örnek ve kopan kaval kemiği İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Soruşturma kapsamında tutuklanan amca Salim Güran’ın aracına ait görüntü.Soruşturma kapsamında tutuklanan amca Salim Güran’ın aracına ait görüntü.

Adli Tıp Uzmanlarınca yapılan otopside Narin'in sol bacağının diz kapağında itibaren koptuğu, çuval içerisinde cesede ait olduğu değerlendirilen muhtemel kaval kemiği muhafaza altına alınarak diğer kemik parçalarıyla birlikte İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığına gönderildiği öğrenildi.

Bacaktaki kopmanın sebebinin ancak burada yapılacak inceleme ile çözümlenebileceği, iç organlarda gerekli incelemelerin yapılarak numunelerin alındığı öğrenildi.

Ön otopsi raporundan uzmanlarının ilk izlenimlerinde cesette ciddi anlamda çürüme başlamış olduğundan somut bir beyanda bulunmanın mümkün olmadığı da kaydedildi.

Yapılan otopsi işleminde gözle görünür bir kesici-delici alet veya ateşli silah yaralanması, iç kanama bulgusu elde edilemediği, cesetteki çürüme sebebiyle ölüm zamanına ilişkin bir beyanda da bulunulamayacağı öğrenildi.

Raporda, kesin ölüm sebebinin Diyarbakır Adli Tıp Kurumu Biyoloji ihtisas Dairesi'nce yapılacak moleküler incelemeler, patolojik çalışmalar, İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderilen numuneler üzerinde yapılacak incelemeler ile belirlenebileceği Adli Tıp Heyetince belirtildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLECEKLER
Gözaltına alınan 24 şüphelinin bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Narin'in cansız bedeni gölet yanında çuval içinde bulundu. Narin'in cansız bedeni gölet yanında çuval içinde bulundu.

3. BİR KİŞİ Mİ VAR?
Öte yandan gece 3'te itirafta bulunan Nevzat Bahtiyar'a jandarma ısrarla Narin'in arabasının arka koltuğunda kimin olduğunun sorulduğu öğrenildi.

Bahtiyar "Arkada, camlar siyah olduğu için dikkat etmedim, kimseyi görmedim" dedi.

Narin'in cesedinin taşındığı araçta bir kişinin daha olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

2 şüphelinin yanı sıra bölgede bir başkasının da olup olmadığı telefon sinyallerinden araştırılıyor.

Jandarma ekipleri zanlının verdiği ifade doğrultusunda köyden uzaklaşıp mezarlık ile Tavşantepe Mahallesi bölgesi arasında cesedin Salim Güran'ın aracından Nevzat Bahtiyar'ın aracına nakledildiği bölgede detaylı inceleme yaptı.

İki şüphelinin yanı sıra başkasının da bu bölgede baz verip vermediği ile ilgili BTK'dan alınan kayıtlar üzerinde çalışma yapıldığı öğrenildi.

Amca Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar'ın buluştuğu nokta.Amca Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar'ın buluştuğu nokta.

CESET PROFESYONELCE SAKLANDI
Uzmanlar, Narin'in cesedinin tek bir insanın taşıyamayacağı 5-6 taşla kapatıldığına dikkat çekti.

Ceset suya gömülüp, üzerine taşla örtülünce, kadavra köpeğinin Narin'i bulamadığı çünkü suyun kokusunun köpeklerin koku almasını engellediği ortaya çıktı.

Dere içerisinde arama yapan ekiplerin elinde uzun demir çubuklarla cesedi bulamamalarının nedeni ise cesedin üzerine ağır taşlar konulması.

Demir çubuklar vurulduğunda cesede değil, o taşlara denk geliyor. Bu durum cinayetin profesyonelce saklandığını kanıtlıyor.

CİNSEL İSTİSMAR ORTAYA ÇIKAR MI?
Hürriyet'e konuşan Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Nevzat Alkan merak edilen soruları yanıtladı. İşte o sorular ve yanıtları...

Narin'in 19 gün suda kalmasının eğer varsa cinsel istismara dönük bulguları yok etmiş olabilir mi?

"Etmez. Şu an buna dair bir ibare yok. Ancak otopsi sonunda eğer cinsel istismar varsa muhakkak ortaya çıkacaktır. Eğer ceset direkt suya atılmış olsaydı; balıklar yiyebilir, akıntı cesede zarar verebilir, deliller kaybolabilirdi ama dere suyu, tatlı su. Artı olarak ceset çuval içinde olduğu için olası akıntıdan da etkilenmiyor. 19. günde bulunmuş bir cesede göre adli tıpçı dili ile söylüyorum bulunabilecek en iyi konumda bulundu. Dışarıda açık havada kalsaydı 19 günlük kadar çürürdü ancak suda ve çuvalda olduğu için 7-8 günlük kadar çürümüştür. Dolayısıyla her ne olduysa şüphesiz ortaya çıkacaktır.

Narin Güran.Narin Güran.

DELİLLERİ KARARTMAK İÇİN Mİ DEREYE GÖMÜLDÜ SİZCE?
"Toprağa gömülseydi, çok daha çabuk ve kolay bulurdu çünkü hele de yeni kazılan toprağı drone ile tespit etmek çok daha kolay. Tarlaya atsalardı, 40 derece sıcakta, çürüme ile ortaya koku çıkar ve bulunurdu. Direkt suya atsalar, ileride gölet var, zaman içinde oradan çıkardı. Yani öyle bir düzenek kurmuşlar ki... Hem derenin içini kazmış hem taşla sağlamlaştırmışlar hem de çuvala koyup, üzerini taş ve bitki ile örtmüşler. Yani Narin'i henüz kim öldürdü bilmiyoruz ama saklayanlar (ki bence tek kişinin işi değil bu) birer şeytan."

Narin Güran.Narin Güran.

ÇÜRÜME İLE Mİ KOPTU?

Alkan "Sol bacak, diz kapağından itibaren bir kopma olması derede kalmaya bağlı çürümeden mi yoksa bir zorlamadan kaynaklı olabilir mi?" sorusuna şu şekilde yanıt verdi:

"Çürüme ile kaval kemiği falan kopmaz. Bağ dokuları değil 20 gün 3-5 sene sonra bile ancak çürür. Bu durumda zorlama ihtimali yüksek gibi. Ancak bu bilgi doğru da olmayabilir gibi geldi bana.

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