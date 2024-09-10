Narin Güran cinayetinde 3. kişi şüphesi! Araçta başka bir kişi daha mı vardı? Tek bir insan taşıyamaz...

Ön otopsi raporundan uzmanlarının ilk izlenimlerinde cesette ciddi anlamda çürüme başlamış olduğundan somut bir beyanda bulunmanın mümkün olmadığı da kaydedildi.

Bacaktaki kopmanın sebebinin ancak burada yapılacak inceleme ile çözümlenebileceği, iç organlarda gerekli incelemelerin yapılarak numunelerin alındığı öğrenildi.

Adli Tıp Uzmanlarınca yapılan otopside Narin'in sol bacağının diz kapağında itibaren koptuğu, çuval içerisinde cesede ait olduğu değerlendirilen muhtemel kaval kemiği muhafaza altına alınarak diğer kemik parçalarıyla birlikte İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığına gönderildiği öğrenildi.

Yapılan otopsi işleminde gözle görünür bir kesici-delici alet veya ateşli silah yaralanması, iç kanama bulgusu elde edilemediği, cesetteki çürüme sebebiyle ölüm zamanına ilişkin bir beyanda da bulunulamayacağı öğrenildi.

Narin'in cansız bedeni gölet yanında çuval içinde bulundu.

3. BİR KİŞİ Mİ VAR?

Öte yandan gece 3'te itirafta bulunan Nevzat Bahtiyar'a jandarma ısrarla Narin'in arabasının arka koltuğunda kimin olduğunun sorulduğu öğrenildi.

Bahtiyar "Arkada, camlar siyah olduğu için dikkat etmedim, kimseyi görmedim" dedi.

Narin'in cesedinin taşındığı araçta bir kişinin daha olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

2 şüphelinin yanı sıra bölgede bir başkasının da olup olmadığı telefon sinyallerinden araştırılıyor.



Jandarma ekipleri zanlının verdiği ifade doğrultusunda köyden uzaklaşıp mezarlık ile Tavşantepe Mahallesi bölgesi arasında cesedin Salim Güran'ın aracından Nevzat Bahtiyar'ın aracına nakledildiği bölgede detaylı inceleme yaptı.

İki şüphelinin yanı sıra başkasının da bu bölgede baz verip vermediği ile ilgili BTK'dan alınan kayıtlar üzerinde çalışma yapıldığı öğrenildi.