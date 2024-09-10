Savcılık harekete geçti! 2009’da hayatını kaybeden Narin Güran’ın ablası Tülin Güran’ın ölümü de araştırılacak

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni üzeri taşlarla gizlenmiş vaziyette dere kenarında çuvalın içerisinde bulundu.





BACAĞINDA KOPUKLUK, BOĞAZINDA BOĞMA İZİ...



Otopsi işlemleri sonrası Narin'in bacağında kopukluk, boğazında boğma izi tespit edildi. Talihsiz çocuk, dua ve ağıtlar eşliğinde toprağa verildi.



24 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI



Soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında Narin Güran'ın annesi, babası, iki ağabeyi, dört amcası ve tutuklanan amcası Salim Güran'ın eşinin de bulunduğu 24 şüpheliden Nevzat Bahtiyar'ın (48) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.





İTİRAFÇI NEVZAT BAHTİYAR TUTUKLANDI

Bağlar ilçesinde Narin Güran'ın (8) cesedini dereye gizlediğini itiraf eden Nevzat Bahtiyar (48), jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı 1. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde 'Çocuğu iştirak halinde kasten öldürme' suçundan tutuklandı.





ENGELLİ ABLASI YILLAR ÖNCE ŞÜPHELİ ŞEKİLDE ÖLDÜ



Tüm Türkiye'yi derinden sarsan olayın etkisi sürmeye devam ederken, kan donduran bir detay daha ortaya çıkmıştı. Minik Narin'in 7 yaşındaki ablasının yıllar önce merdivenden düşerek hayatını kaybettiği ortaya çıkmış ve otopsi bile yapılmadığı belirtilmişti.