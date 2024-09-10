SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Savcılık harekete geçti! 2009'da hayatını kaybeden Narin Güran'ın ablası Tülin Güran’ın ölümü de araştırılacak

Narin Güran’ın 2009’da Diyarbakır Çocuk Hastalıları Hastanesi’nde solunum yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden yatalak ablası Tülin Güran’ın ölümüne ilişkin de soruşturma başlatıldı. Savcılık, Diyarbakır Çocuk Hastanesi’ne bir yazı yazarak, Tülin Güran’ın yaşamını yitirmesiyle ilgili tüm bilgi, belge ve dosyaları talep etti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 10 Eylül 2024, 19:45 Güncelleme Tarihi 10 Eylül 2024, 19:54
Savcılık harekete geçti! 2009’da hayatını kaybeden Narin Güran’ın ablası Tülin Güran’ın ölümü de araştırılacak

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni üzeri taşlarla gizlenmiş vaziyette dere kenarında çuvalın içerisinde bulundu.

Narin Güran cinayetinde 3. kişi şüphesi! İtirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı davaya müdahil oluyor!Narin Güran cinayetinde 3. kişi şüphesi! İtirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı davaya müdahil oluyor!



BACAĞINDA KOPUKLUK, BOĞAZINDA BOĞMA İZİ...

Otopsi işlemleri sonrası Narin'in bacağında kopukluk, boğazında boğma izi tespit edildi. Talihsiz çocuk, dua ve ağıtlar eşliğinde toprağa verildi.

24 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında Narin Güran'ın annesi, babası, iki ağabeyi, dört amcası ve tutuklanan amcası Salim Güran'ın eşinin de bulunduğu 24 şüpheliden Nevzat Bahtiyar'ın (48) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Narin cinayetinde itirafçı Nevzat Bahtiyarı yakalatan 23 plakalı kırmızı Şahin ve 50 dakika detayı! Görüntüler saniye saniye incelendiNarin cinayetinde itirafçı Nevzat Bahtiyarı yakalatan 23 plakalı kırmızı Şahin ve 50 dakika detayı! Görüntüler saniye saniye incelendi



İTİRAFÇI NEVZAT BAHTİYAR TUTUKLANDI

Bağlar ilçesinde Narin Güran'ın (8) cesedini dereye gizlediğini itiraf eden Nevzat Bahtiyar (48), jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı 1. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde 'Çocuğu iştirak halinde kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Dere yatağında cansız bedeni bulunan Narin Güranın 7 yaşındaki engelli ablasının da yıllar önce şüpheli şekilde öldüğü ortaya çıktıDere yatağında cansız bedeni bulunan Narin Güranın 7 yaşındaki engelli ablasının da yıllar önce şüpheli şekilde öldüğü ortaya çıktı



ENGELLİ ABLASI YILLAR ÖNCE ŞÜPHELİ ŞEKİLDE ÖLDÜ

Tüm Türkiye'yi derinden sarsan olayın etkisi sürmeye devam ederken, kan donduran bir detay daha ortaya çıkmıştı. Minik Narin'in 7 yaşındaki ablasının yıllar önce merdivenden düşerek hayatını kaybettiği ortaya çıkmış ve otopsi bile yapılmadığı belirtilmişti.



ÖLEN ABLASI İÇİN SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Narin Güran'ın 2009'da Diyarbakır Çocuk Hastalıları Hastanesi'nde solunum yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden yatalak ablası Tülin Güran'ın ölümüne ilişkin de soruşturma başlatıldı.

Savcılık, Diyarbakır Çocuk Hastanesi'ne bir yazı yazarak, Tülin Güran'ın yaşamını yitirmesiyle ilgili tüm bilgi, belge ve dosyaları talep etti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA