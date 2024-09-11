PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

A Haber Narin Güran'ın katledildiği noktayı buldu! İşte Narin'in öldürüldüğü yer

Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bulundu. Tüm Türkiye'de infial yaratan Narin Güran cinayetinde A Haber Narin’in katledildiği noktayı buldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 12 Eylül 2024, 00:53 Güncelleme Tarihi 12 Eylül 2024, 01:29
A Haber Narin Güran’ın katledildiği noktayı buldu! İşte Narin’in öldürüldüğü yer

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bulundu. Tüm Türkiye'de infial yaratan cinayette Narin Güran'ın katledildiği nokta ortaya çıktı.

AHaber CANLI YAYIN


Sabah Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek ile Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman'ın A Haber canlı yayında yaptığı açıklamalar kan dondurdu.

Canlı yayında minik Narin'in 21 Ağustos günü öldürüldüğü ahır görüntülendi.

İşte Narin'in öldürüldüğü yer!

SALİM GÜRAN BANA SESLENDİ: SENLE İŞİM VAR YANINA GELECEĞİM

Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Nevzat Bahtiyar'ın ifadesindeki detayları açıkladı. Nazif Karaman şu ifadeler kullandı:

Evimden ağaçları suladığım sırada 100 metre uzaklıkta Arif Güran'ın bahçesinden Salim Güran bana seslendi. Benle işinin olduğunu hazırlanmam gerektiğini arabasıyla yanına geleceğimi söyledi. Ben de Salim Güran'ı beklemeye başladım bu sırada etrafta kimse yoktu. Birkaç dakika sonra Salim Güran, arabasıyla yanıma geldi. Bana "Hemen arabana bin ve beni takip et" dedi.

"CAMI AÇINCA ARACIN ÖN KOLTUĞUNDAKİ BATTANİYEYİ GÖRDÜM"

Bu sırada Salim'in kullandığı araç içinde kimseyi ve cesedi görmedim. Salim aracıyla hareket etti ben de kırmızı aracımla onu takip ettim. Parke taşlı yolda yanyana durduk. Bu sırada Salim Güran aracındaki camı açmasıyla birlikte içerisinde bir çocuğun sarılı olduğu battaniyeyi gördüm. Bana aracının ön koltuğunu göstererek "Arif'in kızını öldürdüm, sen de bu cesedi alıp yok edeceksin" diyerek tehdit etti. Ben de bana ve aileme zarar verecek korkusuyla teklifini kabul etmek zorunda kaldım. Narin'in cesedini birlikte alarak aracımın arka koltuğunun paspaslarının üzerinde bıraktık. 2 adet terliği de Salim Güran'ın arabasından alarak benim arabama bıraktık.



NARİN GÜRAN CİNAYETİ

Ekiplerin 19'uncu günde yürüttüğü arama çalışmalarında, 8 Eylül'de mahalleye 2 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde Narin'in cansız bedenine ulaşıldı. Narin Güran, en son üzerinde görüldüğü şahsi kıyafetleriyle dere kenarında çuval içinde, üzeri taşla gizlenmiş halde saat 08.45 sıralarında ölü olarak bulundu. Narin'in cenazesi, Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından Tavşantepe Mahallesi mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.



ÖN OTOPSİ RAPORU: ÖLÜM ŞEKLİ VE ZAMANI BELİRLENEMEDİ

Narin Güran'ın ön otopsi raporunda bulunduğu çuvalda cesede ait olduğu değerlendirilen kaval kemiği bulunduğu, bedeninden 91 örnek alındığı, çürüme başladığı gerekesiyle ölüm şekli ve zamanının belirlenemediği belirtildi.



24 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Narin'in cenazesinin bulunmasının ardından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, annesi, babası, 2 ağabeyi, 3 amcasının da aralarında olduğu 24 şüpheli gözaltına alındı. 2 ağabeyden birinin daha önce gözaltına alınıp, serbest bırakılan E.G. olduğu belirtildi.



İTİRAFÇI TUTUKLANDI

Şüphelilerden, Narin Güran'ın cesedini amcası Salim Güran'ın 200 bin lira para teklifi üzerine dereye gizlediğini itiraf eden sıvacı Nevzat Bahtiyar (48), jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı 1. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde 'Çocuğu iştirak halinde kasten öldürme' suçundan tutuklandı.



ABLASININ ÖLÜMÜNE İLİŞKİN DE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Narin Güran'ın 2009'da Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde solunum yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden yatalak ablası Tülin Güran'ın ölümüne ilişkin de soruşturma başlatıldı. Savcılık, Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne bir yazı yazarak, Tülin Güran'ın yaşamını yitirmesiyle ilgili tüm bilgi, belge ve dosyaları talep etti.


GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILDI

Olaya ilişkin soruşturma sürerken, 2 Eylül'de tutuklanan Tavşantepe Mahalle Muhtarı Salim Güran Bağlar Kaymakamlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı. İlçe idare kurulu kararıyla, birinci aza muhtar olarak geçici görevlendirildi.

Bu arada, 23 şüphelinin jandarmadaki sorusunun sürdüğü, yarın adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Narin Güran cinayetinde silinen mesajları vermeyen METAdan ilk açıklama! Amca Salim Güran yeniden sorgulanacak: Gözaltındaki 22 kişi kim?Narin Güran cinayetinde silinen mesajları vermeyen METAdan ilk açıklama! Amca Salim Güran yeniden sorgulanacak: Gözaltındaki 22 kişi kim?
Narinin ağabeyi Enesin babası Salim Güran mı? Tavşantepedeki suskunluk sarmalı ve DEM Parti faktörü... Başka Narinler de var iddiasıNarinin ağabeyi Enesin babası Salim Güran mı? Tavşantepedeki suskunluk sarmalı ve DEM Parti faktörü... Başka Narinler de var iddiası
Narin Güranın ailesi mercek altında! Lüks araçlar, dikkat çeken paylaşımlarNarin Güranın ailesi mercek altında! Lüks araçlar, dikkat çeken paylaşımlar

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
A Haber Narin Güran’ın katledildiği noktayı buldu! İşte Narin’in öldürüldüğü yer
Narin Güran’ın ablasının ölüm raporu A Haber’de! ’Merdivenden düştü’ denilmişti! 72 dakikada 5 görüşme: Tutuklu amca kiminle, ne konuştu?
İçişleri, Adalet ve Aile Bakanı öldürülen Narin Güran’ın kabrini ziyaret etti | 3 bakan ortak basın açıklamasında bulundu
Başarı geldi mi Yaşasın laiklik işler terse gitti mi Tukaka dindarlar | Prof. Dr. Demirli anlattı: Laik eğitimin ortaya çıkardığı sorunları dine yüklüyorlar
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten ’Narin Güran’ açıklaması! Özgür Özel’e ’Harbiye - İmam Hatip’ tepkisi
Narin Güran cinayetinde ikinci tanık: Amca Salim’i Narin’in evinin orada gördüm | 3 bakan Diyarbakır’da | DNA suda bozulur mu?
Galatasaray’da ayrılık var! Yeni yılda olmayabilir
Başkan Erdoğan Millet affetmez diyerek uyarmıştı! CHP lideri Özgür Özel’den ’Dilruba’ çarkı: AK Parti seçmeninden özür diliyorum
Narin Güran cinayetinde silinen mesajları vermeyen META’dan ilk açıklama! Amca Salim Güran yeniden sorgulanacak: Gözaltındaki 22 kişi kim?
Narin’in ağabeyi Enes’in babası Salim Güran mı? Tavşantepe’deki suskunluk sarmalı ve DEM Parti faktörü... Başka Narin’ler de var iddiası
Galatasaray’dan Fenerbahçe’nin eski yıldızına kanca! Bedava gelebilir
Batı basını Trump-Harris düellosunda kazananı seçti Time o isim ‘yoldan çıktı’ dedi
Eşini aramak için stüdyoya sevgilisi ile geldi! Jigolo çıktı! Müge Anlı’nın ağzını açık bırakan olay: Karım beni parayla satıyor
Kremlin duyurdu! Putin Başkan Erdoğan ile görüşmek için Türkiye’ye gelecek
7 bin lirayı aşan ödemeler nakit yapılamayacak! Cezası var! Gelir İdaresi Başkanlığı açıkladı
SON DAKİKA