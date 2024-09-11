A Haber Narin Güran’ın katledildiği noktayı buldu! İşte Narin’in öldürüldüğü yer

SALİM GÜRAN BANA SESLENDİ: SENLE İŞİM VAR YANINA GELECEĞİM

Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Nevzat Bahtiyar'ın ifadesindeki detayları açıkladı. Nazif Karaman şu ifadeler kullandı:

Evimden ağaçları suladığım sırada 100 metre uzaklıkta Arif Güran'ın bahçesinden Salim Güran bana seslendi. Benle işinin olduğunu hazırlanmam gerektiğini arabasıyla yanına geleceğimi söyledi. Ben de Salim Güran'ı beklemeye başladım bu sırada etrafta kimse yoktu. Birkaç dakika sonra Salim Güran, arabasıyla yanıma geldi. Bana "Hemen arabana bin ve beni takip et" dedi.

"CAMI AÇINCA ARACIN ÖN KOLTUĞUNDAKİ BATTANİYEYİ GÖRDÜM"

Bu sırada Salim'in kullandığı araç içinde kimseyi ve cesedi görmedim. Salim aracıyla hareket etti ben de kırmızı aracımla onu takip ettim. Parke taşlı yolda yanyana durduk. Bu sırada Salim Güran aracındaki camı açmasıyla birlikte içerisinde bir çocuğun sarılı olduğu battaniyeyi gördüm. Bana aracının ön koltuğunu göstererek "Arif'in kızını öldürdüm, sen de bu cesedi alıp yok edeceksin" diyerek tehdit etti. Ben de bana ve aileme zarar verecek korkusuyla teklifini kabul etmek zorunda kaldım. Narin'in cesedini birlikte alarak aracımın arka koltuğunun paspaslarının üzerinde bıraktık. 2 adet terliği de Salim Güran'ın arabasından alarak benim arabama bıraktık.







NARİN GÜRAN CİNAYETİ

Ekiplerin 19'uncu günde yürüttüğü arama çalışmalarında, 8 Eylül'de mahalleye 2 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde Narin'in cansız bedenine ulaşıldı. Narin Güran, en son üzerinde görüldüğü şahsi kıyafetleriyle dere kenarında çuval içinde, üzeri taşla gizlenmiş halde saat 08.45 sıralarında ölü olarak bulundu. Narin'in cenazesi, Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından Tavşantepe Mahallesi mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.