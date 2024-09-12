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Tekirdağ'da cinsel istismara uğrayan Sıla bebeğin durumu nasıl?| Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan diğer kardeşle ilgili açıklama

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. Annesinin televizyon ünitesinden düştüğü iddiasıyla hastaneye götürdüğü 2 yaşındaki Sıla bebeğin vücudunda morluklar olduğu ve beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında anne Bakiye Yeniçeri’nin ardından iki ayrı komşunun 13 ve 14 yaşlarındaki 2 çocuğu da tutuklandı.Bebeğin cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2 yaşındaki bebeğin entübe durumda bulunduğunu, kardeşinin devlet korumasına alındığını bildirdi.

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Giriş Tarihi 11 Eylül 2024, 16:44 Güncelleme Tarihi 12 Eylül 2024, 16:06
Tekirdağ’da cinsel istismara uğrayan Sıla bebeğin durumu nasıl?| Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan diğer kardeşle ilgili açıklama

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Tekirdağ Malkara ilçesinde annesi Bakiye Yeniçeri'nin televizyon ünitesinden düştüğü iddiasıyla hastaneye götürdüğü 2 yaşındaki Sıla Y.'nin şiddete uğradığı, beyin kanaması geçirdiği ve vücudunda morluklar olduğu tespit edildi.

Talihsiz bebeğin ameliyat sonrası yoğun bakıma alındığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, olaya ilişkin çarpıcı gelişmeler yaşandı.

İLK KEZ 2 AĞUSTOS'TA GÖTÜRDÜ
Vücudundan morluklar olan S. Y.'nin ilk olarak 2 Ağustos günü annesi Yeniçeri tarafından hastaneye götürüldüğü öğrenildi.

Olay günü annenin doktorlara çocuğu, bıraktıkları komşunun düşürdüğünü ve yaralandığını iddia ettiği ortaya çıktı.

Muayenesi yapılan S.Y., daha sonra ailesine teslim edilerek evine gönderildi.

2. KEZ GÖTÜRDÜ
Aile, geçen pazar akşamı S.Y.'yi yeniden Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdü. Baygın halde olan S.Y.'yi muayene eden doktorlar, darp izleri ve morluklar görünce durumu polise bildirdi.

Durumu ağır olan S.Y., Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Muayene edilen S.Y.'nin beyin kanaması geçirdiği belirlendi, vücudunda fiziksel şiddete uğradığına yönelik bulgular elde edildi ve acil ameliyata alındı.

Yaklaşık 2 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesine alınan S.Y.'nin hayati tehlikesi devam ediyor. Hastane ayrıca S.Y.'den aldığı DNA örneklerini incelenmek üzere Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.

Kızının televizyon ünitesinden düştüğünü iddia ettiği annesi Bakiye YeniçeriKızının televizyon ünitesinden düştüğünü iddia ettiği annesi Bakiye Yeniçeri

KOMŞULARIN BİLGİSİNE BAŞVURULDU
Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü de aile ve komşularının bilgisine başvurdu. Bakiye Yeniçeri, kızının bıraktığı komşularında televizyon ünitesinden düşerek yaralandığını iddia etti.

Yapılan incelemenin ardından ailenin diğer 5 yaşındaki kızı koruma altına alındı. Müdürlük ayrıca anne ve üvey baba hakkında suç duyurusunda bulundu.

ANNE İLE BİRLİKTE 3 KİŞİ TUTUKLANDI
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı ve gizlilik kararı aldı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü de soruşturma kapsamında Bakiye Yeniçeri'nin de aralarında bulunduğu 5 kişiyi gözaltına aldı.

POLİS KIYAFETİ GİYDİRİLDİ
Yeniçeri, emniyetteki işlemlerinin ardından polis kıyafeti giydirilerek adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDILAR
Bakiye Yeniçeri, çıkarıldığı nöbetçi mahkemede 'Çocuğu ihmal' suçundan tutuklanıp cezaevine götürüldü. Gece saatlerinde ise emniyette işlemleri tamamlanan S.Y.'nin bırakıldığı komşularının isimleri açıklanmayan 13 ve 14 yaşlarında olan 2 çocuk çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Gözaltındaki 2 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

2 yaşındaki bir çocuk darp edildiği iddiasıyla hastaneye kaldırılırken çocuğun annesi ise adliyeye sevk edildi. 2 yaşındaki bir çocuk darp edildiği iddiasıyla hastaneye kaldırılırken çocuğun annesi ise adliyeye sevk edildi.

Tekirdağ Barosu Başkanı Egemen Gürcün, savcılık ile yaptıkları görüşmenin ardından süreçle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Gürcün, "Dünden beri devam eden ve kamuoyunu derinden sarsan Malkara'da 2 yaşındaki bebeğimizin başına gelen olaylar ile ilgili soruşturmayı takip ediyoruz. Bugün de bizzat Malkara Adliyesi'ne giderek soruşturmayı yürüten savcı ile görüşerek dosya hakkında önemli bilgileri aldık ve bunun kamuoyunun doğru bilgilenmesi ve ortadaki bilgi kirliliğinin kalkması nedeniyle açıklama yapma gereği duyduk'' dedi.

ANNE DELİLLERİ GİZLEDİ
Bebeğin tutuklanan annesi Bakiye Yeniçeri'nin delilleri gizleyerek adli makamlarla paylaşmadığını belirten Gürcün, "Çocuğumuz 2 yaşında olayın oluş tarihi 5 Eylül ve 5'inden 8 Eylül'e kadar süreçte geçen 3 günlük bir süre var. Bu 3 günlük süre zarfında çocuk hastaneye götürülmediği gibi ne yazık ki bugün de tutuklanan annenin olay hakkında çocuğundaki durumu fark etmesine rağmen delilleri karartması ve gizlemesi söz konusu. Annenin dün de tutuklanmasının gerekçesi buydu. Çünkü anne burada çocuğun uğradığı maalesef cinsel istismar vakasına karşı bunu anlamasına rağmen elde ettiği delilleri ve bulguları adli makamlarla paylaşmayarak delilleri gizliyor. Akabinde de çocuğunu 3 gün boyunca hastaneye götürmeyerek bakım yükümlülüğüne aykırı davranıyor. Çocuğumuzun şu an ki duruma düşmesine sebebiyet veriyor maalesef. 5 yaşındaki abla da olaydan sonra adli makamların kararı ile koruma altına alındı. 2 tane istismar sebebiyle gözaltına alınan, suça sürüklenen çocuk, 2 şüpheli tutuklandı ve şu anda adliyeden ayrıldığımda 2 şüpheli daha ifade vermekteydi" diye konuştu.

Tekirdağ Barosu Başkanı Egemen GürcünTekirdağ Barosu Başkanı Egemen Gürcün

'BEBEĞİN DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR'
Hastanede tedavi gören bebeğin sağlık durumunun stabil olduğu yönünde bilgi aldıklarını ifade eden Gürcün, "Durumun ciddiyetini koruduğu paylaşıldı bizimle. Ne yazık ki ilimizde yaşanan bu vahim olay bizleri derinden üzdü. Gerçekten Tekirdağ Barosu olarak çocuğun haklarını, kadının haklarını, yurttaşlarımızın her türlü haklarını korumak için mücadele ediyoruz. Bizde dünden bu yana olayın aydınlatılması için özellikle çok titiz ve özverili bir çalışma yaptığına şahit olduğumuz adli makamlarımızın, savcılığımızın emekleri için kendilerini kutluyoruz. Gerçeğin ortaya çıkması için mücadelelerine çok yakından şahit olduk. Ayrıntılı ifadeler alınıyor, üstün körü bir soruşturma yürütülmediğini gözlemledik. Bu ifadeler sayesinde gerçekten çocuğumuza bunu yapanlar ortaya çıkartılmış ve sürecin devamı ve öncesiyle ilgili ayrıntılı tahkikat yürütülmekte" dedi.

'CİNSEL İSTİSMAR ADLİ TIP RAPORLARI İLE KESİNLEŞTİ'
Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'nun bebekle ilgili kati raporunun soruşturma dosyasına eklendiğini söyleyen Gürcün, "Olayın vahameti nedeniyle kurumlarımız hızlı bir şekilde aksiyon aldılar. Rapor son haline getirilmiş ve kati rapor dosya içerisinde mevcut. Zaten şüpheli 2 kişinin tutuklanmasına sebep buydu. Maalesef ne yazık ki evladımızın cinsel istismara uğradığı adli tıp raporları ile kesinleşmiş durumda" diye konuştu.

Sıla bebekSıla bebek

SON DURUMU PAYLAŞTILAR
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2 yaşındaki bebeğin entübe durumda bulunduğunu, kardeşinin devlet korumasına alındığını bildirdi.

Bakanlıktan, Tekirdağ'da şiddete ve istismara uğrayan 2 yaşındaki bebekle ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Olayın emniyet birimlerine intikal etmesiyle il müdürlüğü ekiplerinin ivedilikle harekete geçtiği kaydedilerek, olayla ilgili şüphelilerin emniyet birimlerince gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Entübe durumunda bulunan bebeğin kardeşi devlet koruması altına alınarak psikososyal destek çalışmaları başlatılmıştır. Bakanlık olarak dava sürecine müdahil olarak suçluların en ağır cezayı almasının yakın takipçisi olacağız." ifadesine yer verildi.

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