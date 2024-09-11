Narin Güran'ın ailesi mercek altında! Lüks araçlar, dikkat çeken paylaşımlar... Apar topar kapattı! Salim Güran herkesi parasıyla mı satın aldı?

Türkiye, Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan ve geçtiğimiz günlerde cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın katilini arıyor. Olayla ilgili olarak amca Salim Güran ve itirafçı Nevzat Bahtiyar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Ancak Narin'in ölümüne dair aydınlatılmayan noktalar varlığını korumaya devam ediyor. Türkiye, cinayetin aydınlatılması için Narin'in ağabeyi, annesi, babası ve en yakınlarının da içerisinde olduğun 23 kişinin sorgusundan çıkacak detaya odaklanmış durumda.
AĞABEYİNE TESLİM EDİLDİ
Savcılık kuvvetli şüphe nedeniyle ailenin cenazeye katılmasına bile izin vermezken, küçük Narin'in cansız bedeni dışarıdaki neredeyse tek yakını olan abi Baran Güran'a teslim edilmişti.