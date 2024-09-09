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Kapı kapı gezil "Jandarmaya konuşmayın" demişler! Narin Güran'ın katilini koruyan 2 kişi kim?

21 Ağustos'ta kaybolan ve 19'uncu günde cansız bedeni bulunan minik Narin gözyaşlarıyla toprağa verildi. Olaya ilişkin aile üyelerinin de olduğu 24 kişi gözaltına alındı. Dere kenarına aracıyla gittiği tespit edildikten sonra gözaltına alınan zanlı sorgusunda "Muhtar (Narin'in amcası) cesedi çuval içerisinde bana verdi. Çuvalı alıp dereye götürdüm" dedi. Tüm oklar amca Salim Güran'ı göstermeye başlarken, çok flaş bir detay ortaya çıktı. Katili korumak için kapı kapı dolaşarak 'Jandarmaya konuşmayan' 2 kişinin de gözaltına alındığı bildirildi. Peki katili kimler koruyor?

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Giriş Tarihi 09 Eylül 2024, 15:15 Güncelleme Tarihi 09 Eylül 2024, 15:25
Kapı kapı gezil Jandarmaya konuşmayın demişler! Narin Güran’ın katilini koruyan 2 kişi kim?

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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve arama çalışmalarının 19'uncu gününde derede cansız bedeni bulunan Narin Güran (8), toprağa verildi.



AMCASI TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında bu kez Narin'in amcası, aynı zamanda kırsal Tavşantepe Mahallesi'nin muhtarı Salim Güran gözaltına alındı. Güran'ın aracından alınan DNA örneklerinin, Narin'in kıyafetlerindeki DNA örnekleri ile eşleştiği belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından zırhlı araçla adliyeye sevk edilen Salim Güran, 2 Ağustos günü çıkarıldığı mahkeme tarafından 'Kasten öldürme' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklandı.

Çalışmalar kapsamında ayrıca mahalle mezarlığında, özellikle yakın zamanda defnedilenlerin mezarları olmak üzere soruşturma savcısı eşliğinde jandarma tarafından yer altı görüntüleme cihazı ile arama yapıldı. Ancak herhangi bir bulguya rastlanmadı.



CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Ekiplerin 19'uncu günde yürüttüğü arama çalışmalarında, mahalleye 2 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde Narin'in cansız bedenine ulaşıldı. Narin Güran, en son üzerinde görüldüğü şahsi kıyafetleriyle dere kenarında çuval içinde, üzeri taşla gizlenmiş halde dün saat 08.45 sıralarında ölü olarak bulundu. Narin'in cenazesi, otopsi işlemleri için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

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OTOPSİ İŞLEMLERİ TAMAMLANDI, GÖZYAŞLARI ARASINDA DEFNEDİLDİ

Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na getirilen Narin Güran'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek, Tavşantepe Mahallesi'nin yanındaki Batıkarakoç Mahallesi'ne getirildi. Narin için Batıkarakoç Mahalle Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, Diyarbakır milletvekilleri Suna Kepolu Ataman ve Mehmet Sait Yaz, Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, Bağlar Kaymakamı İsmail Pendik, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, Hazro Belediye Başkanı Fuat Mehmetoğlu ve kurum amirleri ile bazı siyasi partilerin il ve ilçe başkanları katıldı. Anne ve babası ise gözaltında oldukları için cenazede yer almadı.

Cenaze namazının ardından Narin, tabutuna sarılı beyaz duvakla Tavşantepe Mahallesi'ne götürüldü. Narin Güran'ın tabutumun üstündeki duvak ve beyaz elbisesini, toprağa verildikten sonra ağabeyi Baran Güran aldı. Narin, mahalle mezarlığında gözyaşları arasında defnedildi.



24 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Narin'in cenazesinin bulunmasının ardından, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 24 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların arasında; annesi, babası, 2 ağabeyi, 3 amcası ve 2 Eylül'de tutuklanan amcası Salim Güran'ın eşinin de bulunduğu öğrenildi. Gözaltındaki 2 ağabeyden birinin daha önce gözaltına alınan ve kolundaki ısırık izi İstanbul Adli Tıp Kurumunda yapılan işlemlerde Narin Güran'a ait olmadığı belirlenerek serbest bırakılan E.G. olduğu belirtildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.



KATİLİ KİM KORUYOR?

A Haber canlı yayınında Narin Güran cinayeti ile ilgili detayları anlatan Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman çok çarpıcı bir bilgiyi paylaştı. Gözaltına alınan 2 kişinin, köylüleri jandarma ve polislere bilgi vermeme konusunda organize ettiği tespit edildi. Köylülerin uzun süredir sustuğu ve birçok şeyi bildiği konuşuluyordu. Peki, katili korumak için köylülere konuşmayın diyen 2 kişi kim? Bu sorunun yanıtı aranıyor.

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SORGUDA İLK İTİRAF

Narin'in katledilmesiyle ilgili ilk itiraf gözaltına alınan bir zanlıdan geldi. Dere kenarına aracıyla gittiği tespit edildikten sonra gözaltına alınan zanlı sorgusunda "Muhtar (Narin'in amcası) cesedi çuval içerisinde bana verdi. Çuvalı alıp dereye götürdüm" dedi.



91 NUMUNE ALINDI

Cinayetle ilgili önemli itiraf sonrasında soruşturma derinleştirildi. Yapılan otopsi işleminde Narin'in bedeninden 91 numune alındığı, çuvalda sol bacağının diz kısmından kopuk olduğu, kemik parçalarının da İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na gönderildiği öğrenildi.

Narin'in kesin ölüm nedenin ise, Diyarbakır Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı ile İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nın yapacağı detaylı incelemelerin ardından tespit edileceği belirtildi.

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