Narin'in cenazesinin bulunmasının ardından, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 24 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların arasında; annesi, babası, 2 ağabeyi, 3 amcası ve 2 Eylül'de tutuklanan amcası Salim Güran 'ın eşinin de bulunduğu öğrenildi. Gözaltındaki 2 ağabeyden birinin daha önce gözaltına alınan ve kolundaki ısırık izi İstanbul Adli Tıp Kurumunda yapılan işlemlerde Narin Güran 'a ait olmadığı belirlenerek serbest bırakılan E.G. olduğu belirtildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.





KATİLİ KİM KORUYOR?



A Haber canlı yayınında Narin Güran cinayeti ile ilgili detayları anlatan Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman çok çarpıcı bir bilgiyi paylaştı. Gözaltına alınan 2 kişinin, köylüleri jandarma ve polislere bilgi vermeme konusunda organize ettiği tespit edildi. Köylülerin uzun süredir sustuğu ve birçok şeyi bildiği konuşuluyordu. Peki, katili korumak için köylülere konuşmayın diyen 2 kişi kim? Bu sorunun yanıtı aranıyor.



SORGUDA İLK İTİRAF

Narin'in katledilmesiyle ilgili ilk itiraf gözaltına alınan bir zanlıdan geldi. Dere kenarına aracıyla gittiği tespit edildikten sonra gözaltına alınan zanlı sorgusunda "Muhtar (Narin'in amcası) cesedi çuval içerisinde bana verdi. Çuvalı alıp dereye götürdüm" dedi.