Narin Güran olayında 12 dakikalık muamma! Tutuklu amca Salim Güran ne dedi? Ön koltuktaki DNA örneği ve 47 plakalı o araç...
Türkiye günlerdir Narin Güran'dan gelecek haberi bekliyor. Arama çalışmalarında 18 gün geride kaldı. Gelen son ihbar doğrultusunda çalışmalar derede yoğunlaştı ancak herhangi bir ize rastlanamadı. Bir İHA da bölgeyi 2 saat havadan taradı. Öte yandan Narin'in DNA örneğinin bulunduğu araçta detaylı inceleme yapıldı. Şüphelerin odağındaki o araç ilk kez görüntülendi. Peki, Narin Güran'ın en son görüldüğü saat olan 18.47 ile tutuklu olan amcasının aracıyla köyden ayrıldığı 18.59 saati arasındaki 12 dakikada neler yaşandı? Tutuklu amca Salim Güran ne dedi?