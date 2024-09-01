Narin Güran bulundu mu? Narin Güran’ın amcası Sami Güran’dan telefon temizliği! Kaybolduktan 15 dakika sonra...

Diyarbakır Bağlar'da 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları 12. Günde devam ediyor.
Diyarbakır Bağlar'da 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları 12. Günde devam ediyor.
Yürütülen soruşturma kapsamında kolundaki diş izlerinden şüphenilen ağabeyi önce gözaltına alınmış daha sonra DNA'lar uyuşmayınca serbest bırakılmıştı.
DNA ÖRNEKLERİ EŞLEŞTİ
Narin'i arama çalışmaları devam ederken amca Sami Güran aile bireylerinin alındığı çapraz sorgu sonrası gözaltına alındı. Amca Sami Güran'ın şoför koltuğundan alınan DNA örnekleri ile Narin'in kıyafet ve battaniyesinden alınan örnekler eşleşti.
TELEFONUNDAKİ MESAJ VE ARAMALARI YOK ETMİŞ
İddialara göre amca Sami Güran'ın telefonundaki uygulama aracılığıyla tüm mesaj ve aramaları sildiği ortaya çıktı. Sami Güran'ın telefonundaki tüm mesaj ve arama kayıtlarını silmek için özel bir uygulama kullandığı öne sürüldü.
NARİN KAYBOLDUKTAN 15 DAKİKA SONRA…
Öte yandan Sami Güran'ın Narin'in son görüldüğü andan 15 dakika sonra köyden ayrılması ve 1 saat boyunca telefonunun kapalı olması dikkat çekti.
'ŞU AN HEPİMİZ DEVLETİN SÖYLEYECEĞİ KELİMEYE BAKIYORUZ'
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan Narin Güran'ın (8) babası Arif Güran, kızı ile ilgili şu ana kadar ellerinde herhangi bir bilgi olmadığını belirterek, "Herhangi bir şey söyleyemeyiz. Bugün valilik dese anne, baba, amca, dayı gözaltına alınmış; oğrudur. Baba burada, anne evde. İfadeye herkes gidiyor, ben bile gitmişim. Eşim gitmiş, oğlum gitmiş. Bizim köylülerimiz gitmiş. Bu yalan haberlerle artık yemin ederim, kızımızın acısını yaşayamıyoruz. Bizi eziyorlar. Bu sosyal medyada olan bu küfürler ayıptır. Kızımızı istiyoruz, başka bir şey istemiyoruz. Kameraya, ona, şuna buna meraklı insanlar değiliz. Valiliğin, İçişleri Bakanlığı'nın yapacağı açıklamaya yalan diyebilir miyim? Ben kimim, bu devletten büyük müyüm? Şu an hepimiz devletin söyleyeceği kelimeye bakıyoruz. Başka bir şey yok. Sonunda devlet bize bir şey diyecek. Hak yerini bulsun. Allah bırakmasın. Bize bu acıyı yaşattılar. Şu an hiçbir şey yok, olsa sizinle paylaşırım. Komutanlarımın ağzına bakıyorum. 'Şu an süreç devam ediyor. Sabredeceksin' diyorlar. Ben de namazımı kılıp, Allah'ıma şükrediyorum, sabrediyorum" dedi.
MAHALLELİ DİKEN ÜSTÜNDE
Öte yandan Narin Güran'ı arama çalışmaları devam ederken mahallede birçok aile evlerine güvenlik kamerası takmaya başladı.
12 BİN 565 ARAÇ ARANDI
Kayıp Narin Güran'ı arama çalışmaları ise aralıksız sürüyor. Ekipler şimdiye kadar olay günü bölgeden geçen 150 aracın sorgulamasını yaptı.
Ekipler, Narin'in yaşadığı mahalledeki tüm evlerde de arama yaptı. Bugüne kadar toplamda 12 bin 565 araç arandı, 130 kişinin ifadesine başvuruldu.
32 bin 952 kişi kontrol edildi, 7 iz takip köpeği ile 11 bin dönümden fazla alanda arama yapıldı.