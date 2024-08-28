Öğrencilere burs tuzağı! Her şey 1 SMS’le başlıyor... O sitelere dikkat!

HESAP AÇTIRIP HESABI ELE GEÇİRİYORLAR

Sabah'taki habere göre sahtekarların tuzaklarına düşürdükleri öğrencilere kendilerine ait bir numara ve mail adresini vererek, o bilgiler üzerine bir para aktarma ve ödeme kuruluşu olan Papara'dan hesap açtırdıkları öğrenildi.

Bu hesapların tüm sorumlulukları açan kişinin üzerine oluyor ancak sahtekarlar da bu hesaplar üzerinde istedikleri gibi işlem gerçekleştirebilir hale geliyor. Dolandırıldıklarını anlayan öğrenciler hemen Papara'ya başvurarak hesabın kapatılmasını sağlarken, kapatılmasına kadar geçen sürede yapılan tüm para trafiklerinden öğrenciler sorumlu oluyor.

Dolandırıcıların daha çok yasadışı kumar trafiğinde kazanılan parayı transfer etmek için bu yöntemi kullandıkları öğrenildi. Kişiler öncelikli olarak bir maddi kayba uğramamış gibi görünse de Emniyet'in yürüttüğü bir kara para trafiği soruşturmasında hesaplarının tespiti halinde cezai yaptırımla karşı karşıya kalabilir. Papara da burada Emniyet birimleri ile çalışarak dolandırıcıların yakalanmasına yardımcı oluyor.

KANDIRILAN ÖĞRENCİLER KONUŞTU

Dolandırıcıların tuzağına düşen öğrenciler fotoğraf ve soyadlarının paylaşılmaması koşuluyla konuşurken, öğrencilerden Yağmur, "Burs başvurusu adı altında tüm bilgilerimi alıp Papara hesabı açtırdılar. Her ay 3970 TL para yardımı yapacaklarını söylediler. Önce hesabıma 110 TL atıp hesabı doğrulamak için 105 TL atmamı istediler. Gönderdim fakat sonra ailemle paylaştığımda kötü niyetli şahsiyetler tarafından kandırıldığımı anladım" dedi.