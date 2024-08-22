İzmir’deki elektrik faciasında can vermişti! İnanç Öktemay’ın ağabeyine gönderdiği mesaj ortaya çıktı! Garibanların babasıydı

İnanç Öktemay

"GARİBANLARIN BABASIYDI"

İzmir'de yaşayan acılı ağabey Gökhan Öktemay acı olaya ilişkin konuştu. Gökhan Öktemay, "Olayın yaşandığı gün saat 17.55'te Watsapp'tan 'sahildeyim gel' diye mesaj attı. Ben de 'bizden geçti' diye cevap yazdım. Sonrasında vapurla karşıya geçmiş. Watsapp'ta o gün son görülmesi 19.12. 'Tır şoförü olalım bütün Avrupa'yı karış karış gezelim' derdi. Maddiyata çok fazla önem vermezdi, çok para kazanmak, zengin olmak gibi bir hayali yoktu. Gezmeyi, yeni yerler görmeyi, yeni insanlar tanımayı çok severdi. Sosyaldi, herkesle dost olur, hayatı paylaşırdı. Bekardı ama garibanların babasıydı" dedi.

KARDEŞİNİ ANLATTI

Kardeşinin ağırlıklı olarak felsefe kitapları okuduğunu anlatan Gökhan Öktemay, "Kardeşim bir görüşe bağlı kalmaz, tüm farklı bakış açılarını inceler, her görüşe değer verirdi. Lise mezunuydu ama üniversite mezunlarının yüzde 95'inden daha geniş ve kapsamlı bir dünyası ve bakış açısı vardı. Siyasi bir bağlantısı yoktu, en soldan da en sağdan da her görüşte insanla görüşür ve değer verirdi. Milliyetçi de ulusalcı da diyebiliriz, vatanseverdi" dedi.