81 ilin her yerinde yetişiyor! Servet değerinde: Kilosu 18.908 TL

TÜRKİYE'NİN DAMLA SAKIZI MERKEZİ Türkiye'de en çok sakız ağacı olan yer Çeşme'dir. 60 bin ağacın en fazla 2 bin 500'ünden sakız hasadı yapılıyor ve her birinden yılda alınan damla sakızı 100–150 gram arasında.

Sakız üretiminin merkezi ise Sakız Adası başta olmak üzere Yunanistan'dır. Ülkenin yıllık damla sakızı üretimi 150 ton ile 200 ton arasında değişirken, yıllık damla sakızı ihracatı ise 100 ton civarındadır. Sakız Adası'nda yaklaşık 2 milyon sakız ağacı bulunmaktadır ve adanın yıllık damla sakızı üretimi yaklaşık 130 ton'dur.

Damla sakızı sadece sakız üretiminde değil, diş etlerini kuvvetlendirmek ve ağız kokusunu gidermek için ağız sağlığında, yapıştırıcı ve cila olarak sanayide, kozmetik sektöründe de kullanılmaktadır. Ayrıca muhallebi, sütlaç gibi sütlü tatlılara da güzel bir tat ve koku verdiği için katılmaktadır.