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81 ilin her yerinde yetişiyor! Servet değerinde: Kilosu 18.908 TL

İzmir ve çevresinde damla sakızı ağacının yetiştiriciliği tarım sektörüne yeni bir soluk getiriyor. Yüksek gelir potansiyeli sunan bu özel ürün, kilosu 500 euroya kadar alıcı bulabiliyor. Üreticiler damla sakızı ağacıyla geleneksel tarımın ötesine geçerek bölgesel ekonomiye katkı sağlıyor ve tarımda çeşitlilik yaratıyor. Bölgedeki çiftçiler için cazip bir seçenek haline gelen bu yenilikçi tarım faaliyeti, sektördeki girişimcilere de yeni fırsatlar sunuyor.

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Giriş Tarihi 22 Ağustos 2024, 10:08 Güncelleme 22 Ağustos 2024, 10:08
81 ilin her yerinde yetişiyor! Servet değerinde: Kilosu 18.908 TL

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Türkiye'nin İzmir ve çevresinde damla sakızı ağacının yetiştiriciliği giderek artıyor. Yüksek fiyatıyla üreticilere cazip bir gelir kaynağı olan damla sakızı, tarım sektöründe yenilik ve çeşitlilik yaratıyor.

ÇOK KIYMETLİ

Damla sakızı, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde yetişen, özellikle Çeşme bölgesinde popüler olan bir ağaçtan elde edilen doğal bir reçinedir. Geleneksel ve modern kullanımlarıyla dikkat çeken damla sakızı, aynı zamanda ekonomik bir değer taşımaktadır.

KİLO FİYATI 500 EURO'YU AŞIYOR

Damla sakızının kilosunun 500 Euro'ya kadar ulaşabilen fiyatı, üreticiler için oldukça karlı ve cazip bir pazar sunmaktadır. Beş yaş ve üstü ağaçlara atılan kesiklerden bir yılda elde edilen sakızın miktarı 300 ile 500 gram arasında değişmektedir.

TÜRKİYE'NİN DAMLA SAKIZI MERKEZİ

Türkiye'de en çok sakız ağacı olan yer Çeşme'dir. 60 bin ağacın en fazla 2 bin 500'ünden sakız hasadı yapılıyor ve her birinden yılda alınan damla sakızı 100–150 gram arasında.

Sakız üretiminin merkezi ise Sakız Adası başta olmak üzere Yunanistan'dır. Ülkenin yıllık damla sakızı üretimi 150 ton ile 200 ton arasında değişirken, yıllık damla sakızı ihracatı ise 100 ton civarındadır. Sakız Adası'nda yaklaşık 2 milyon sakız ağacı bulunmaktadır ve adanın yıllık damla sakızı üretimi yaklaşık 130 ton'dur.

Damla sakızı sadece sakız üretiminde değil, diş etlerini kuvvetlendirmek ve ağız kokusunu gidermek için ağız sağlığında, yapıştırıcı ve cila olarak sanayide, kozmetik sektöründe de kullanılmaktadır. Ayrıca muhallebi, sütlaç gibi sütlü tatlılara da güzel bir tat ve koku verdiği için katılmaktadır.

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