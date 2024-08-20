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Son dakika: Dilan Polat'a gece yarısı ziyareti! Avukatından tahliye sonrası ilk açıklama geldi: Psikolojik sorunları var

Tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edildikten sonra kardeşi Sıla Doğu'nun Sarıyer'deki boğaz manzaralı evinde kalan Dilan Polat, gecenin ilerleyen saatlerinde avukatı Sevinç Horoz ile görüştü. Horoz, "Ben zaten sık sık görüyorum kendisini. Sağlık problemleri, psikolojik sorunlar tabii ki vardı. İçerinin şartları malum, tabii ki iyi değildi. Şimdi çocuklarına kavuştu, ailesiyle birlikte çocuklarıyla birlikte şu an çok mutlu" dedi.

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Giriş Tarihi 20 Ağustos 2024, 08:00 Güncelleme 20 Ağustos 2024, 08:16
Son dakika: Dilan Polat’a gece yarısı ziyareti! Avukatından tahliye sonrası ilk açıklama geldi: Psikolojik sorunları var

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'Kara para aklama ve vergi kaçırma' suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklu yargılanan Dilan Polat hakkında tahliye kararı verilmişti. Dilan Polat tahliyesinin ardından kardeşi Sıla Doğu'nun Sarıyer'de bulunan boğaz manzaralı evine gelerek çocuklarıyla ve ailesiyle buluştu.

DİLAN POLAT tahliye edildi! İşte o anlar!

AVUKATI GECE YARISI ZİYARET ETTİ
Polat'ın ziyaretine gece saatlerinde avukatı Sevinç Horoz geldi. Tahliye bilgisini paylaşmak için Engin Polat'ın yanına gittiğini ifade eden Horoz, Dilan Polat'ın sağlık durumu ve tahliye süreci hakkında açıklamalarda bulundu.

Dilan Polat'ın tahliye anları.Dilan Polat'ın tahliye anları.



Tahliye süreci hakkında bilgi veren Horoz, "9 Ağustos tarihinde yapılan olağan tutukluluk incelemesinde tutukluluğun devamına karar verildi. Bu aşamada savcılık mütalaası tahliyeye yönelikti. Biz de bu doğrultuda itirazımızı bir üst mahkemeye yaptık, ona binaen tahliye kararı verildi" dedi. Yaptıkları itirazın olumlu sonuçlanacağını beklediklerini söyleyen Horoz, "Bekliyorduk, bir haftadır dosyamız incelemedeydi. İtiraz değerlendirmesi henüz yapılmamıştı. Bugün de öğleden önce kararımız geldi. İtirazımızın değerlendirme süreci biraz uzun sürdüğü için çok, hani nasıl bir haber gelir nasıl bir değerlendirme sonucu çıkar, ona ilişkin bir değerlendirme yapamıyorlardı ama ben itirazın açıkçası tahliyeye yönelik bir sonuçla sonuçlanacağını düşünüyordum" şeklinde konuştu.



"PSİKOLOJİK SORUNLARI TABİİ Kİ VARDI"
Dilan Polat'ın ailesiyle yaptığı görüş esnasında bayıldığını onaylayarak, sağlık durumundan bahseden Horoz, "Ben zaten sık sık görüyorum kendisini, sağlık problemleri, psikolojik sorunlar tabii ki vardı. İçerinin şartları malum, tabii ki iyi değildi. Şimdi çocuklarına kavuştu, ailesiyle birlikte çocuklarıyla birlikte şu an çok mutlu" dedi.

Dilan Polat'ın avukatı Banu HorozDilan Polat'ın avukatı Banu Horoz

Tahliyenin şartlarında Polat'ın imza zorunluluğunun bulunmadığını belirten Horoz, "Sadece yurtdışı yasağı adli kontrol hükümleri uygulanmak üzere tahliye edildi. Herhangi bir imza yükümlülüğü yok" ifadelerini kullandı. Horoz, dosyadaki tüm sanıkların, 4 Eylül'de mahkeme huzuruna çıkarak ifadelerini ve beyanlarını vereceğini söyledi.

"ŞU ANDA MEVCUT SEVİNCİNİ YAŞIYOR"
Dilan Polat'ın şu anki durumu hakkında konuşan Horoz, "Tahliyeye ilişkin sevincimizi yaşadık. Ben de çok geç bir saatte geldim. Engin Polat'ın yanından geldim ve kendisine bu bilgiyi paylaşmış olduk, tahliyeye yönelik. Şu anda mevcut sevincini yaşıyor. Çocuklarına sarılmış, ailesiyle aylardır ayrı kaldıkları sürenin hasretini gidermeye çalışıyor" şeklinde konuştu. Engin Polat'ın yanından geldiğini hatırlatan Horoz, "Tabii ki çok mutlu, eşinin çocuklarının yanında olması onu çok mutlu etti" dedi.

Son dakika: Dilan Polat tahliye edildi: Tutuksuz yargılanacak! İşte ilk görüntülerSon dakika: Dilan Polat tahliye edildi: Tutuksuz yargılanacak! İşte ilk görüntüler
Son dakika: Dilan Polat tahliye edildi: Tutuksuz yargılanacak! İşte ilk görüntüler

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