'Suç gelirlerinin aklanması' suçuna yönelik dava kapsamında tutuklu bulunan Dilan Polat hakkında tahliye edilmişti.
'Suç gelirlerinin aklanması' suçuna yönelik dava kapsamında tutuklu bulunan Dilan Polat hakkında tahliye edilmişti.
TAKİPÇİ SAYISI UÇTU
Hapisten çıkar çıkmaz, bir gün içinde takipçi sayısı 500 bin artarak 6.5 milyona yükseldi. Dilan Polat, önceki gün Tekirdağ Çorlu'da hapiste bulunan eşi Engin Polat'ı ziyaret etti.
HASRET GİDERDİLER
Beraberinde 2 çocuğu ve kardeşi Sıla Doğu ile cezaevine Dilan Polat, eşi Engin Polat ve kayınpederi Sezgin Polat ile yaklaşık 1'er saat bir araya geldi. Karı-koca, görüşmede hasret giderdi.
YENİ STRATEJİLERİ BELLİ OLDU
İddiaya göre sosyal medya paylaşımları yüzünden başları belaya giren ve kendilerini ele veren Polatgiller, yeni bir strateji belirledi.
Sosyal medyadan servis ettikleri görüntüler ve şaşalı hayatlarını sergiledikleri için kendilerini ele veren Polat çifti, artık daha dikkatli davranmak için tedbir almaya başladı.
ENGİN POLAT'IN YASAK LİSTESİ
Engin Polat, bu görüşmede eşi Dilan Polat'a "Dışarıda kesinlikle konuşmayacaksın, telefon kullanmayacaksın, röportaj vermeyeceksin" şeklinde uyarılarda bulunduğu belirtildi.
27 ŞİRKET YÖNETİMİ KAYYUM'DA
9 ay sonra özgürlüğün tadını çıkaran Dilan Polat 2'nci gününü ise Sıla Doğu'nun evinde geçirdi. Polat ailesine ait 27 şirkete atanan kayyumların ise görevlerine devam ettiği belirtildi. Dilan Polat elini kolunu sallayıp Ataşehir'deki güzellik merkezine gidemeyecek.