Engin Polat yasak listesini sıraladı YENİ STRATEJİLERİ BELLİ OLDU

İddiaya göre sosyal medya paylaşımları yüzünden başları belaya giren ve kendilerini ele veren Polatgiller, yeni bir strateji belirledi.

Lüks hayatlarına kısa bir mola Sosyal medyadan servis ettikleri görüntüler ve şaşalı hayatlarını sergiledikleri için kendilerini ele veren Polat çifti, artık daha dikkatli davranmak için tedbir almaya başladı.

Polatgiller'i artık böyle görmeyeceksiniz... ENGİN POLAT'IN YASAK LİSTESİ

Engin Polat, bu görüşmede eşi Dilan Polat'a "Dışarıda kesinlikle konuşmayacaksın, telefon kullanmayacaksın, röportaj vermeyeceksin" şeklinde uyarılarda bulunduğu belirtildi.

Polat ailesine ait 27 şirkete atanan kayyumlar devam ediyor 27 ŞİRKET YÖNETİMİ KAYYUM'DA

9 ay sonra özgürlüğün tadını çıkaran Dilan Polat 2'nci gününü ise Sıla Doğu'nun evinde geçirdi. Polat ailesine ait 27 şirkete atanan kayyumların ise görevlerine devam ettiği belirtildi. Dilan Polat elini kolunu sallayıp Ataşehir'deki güzellik merkezine gidemeyecek. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN