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Hapisten çıkar çıkmaz Engin Polat'ın yanına koştu! Dilan Polat'a yasak listesi: Polatgiller'i artık böyle görmeyeceksiniz...

Kasım ayından bu yana kara para akladıkları gerekçesiyle cezaevinde bulunan Dilan Polat tahliye edilmişti. Hapisten çıkar çıkmaz eşi Engin Polat'ı Çorlu'daki cezaevinde ziyaret etmeye gitti. Engin polat yasak listesini sıraladı. Onları artık böyle göremeyeceksiniz...

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Giriş Tarihi 21 Ağustos 2024, 22:41 Güncelleme 21 Ağustos 2024, 23:12
Hapisten çıkar çıkmaz Engin Polat’ın yanına koştu! Dilan Polat’a yasak listesi: Polatgiller’i artık böyle görmeyeceksiniz...

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'Suç gelirlerinin aklanması' suçuna yönelik dava kapsamında tutuklu bulunan Dilan Polat hakkında tahliye edilmişti.

Hapisten çıkar çıkmaz Engin Polat'ın yanına koştuHapisten çıkar çıkmaz Engin Polat'ın yanına koştu

TAKİPÇİ SAYISI UÇTU
Hapisten çıkar çıkmaz, bir gün içinde takipçi sayısı 500 bin artarak 6.5 milyona yükseldi. Dilan Polat, önceki gün Tekirdağ Çorlu'da hapiste bulunan eşi Engin Polat'ı ziyaret etti.

Çığlık çığlıya tahliye olduÇığlık çığlıya tahliye oldu

HASRET GİDERDİLER
Beraberinde 2 çocuğu ve kardeşi Sıla Doğu ile cezaevine Dilan Polat, eşi Engin Polat ve kayınpederi Sezgin Polat ile yaklaşık 1'er saat bir araya geldi. Karı-koca, görüşmede hasret giderdi.

Engin Polat yasak listesini sıraladıEngin Polat yasak listesini sıraladı

YENİ STRATEJİLERİ BELLİ OLDU
İddiaya göre sosyal medya paylaşımları yüzünden başları belaya giren ve kendilerini ele veren Polatgiller, yeni bir strateji belirledi.

Lüks hayatlarına kısa bir molaLüks hayatlarına kısa bir mola

Sosyal medyadan servis ettikleri görüntüler ve şaşalı hayatlarını sergiledikleri için kendilerini ele veren Polat çifti, artık daha dikkatli davranmak için tedbir almaya başladı.

Polatgiller'i artık böyle görmeyeceksiniz...Polatgiller'i artık böyle görmeyeceksiniz...

ENGİN POLAT'IN YASAK LİSTESİ
Engin Polat, bu görüşmede eşi Dilan Polat'a "Dışarıda kesinlikle konuşmayacaksın, telefon kullanmayacaksın, röportaj vermeyeceksin" şeklinde uyarılarda bulunduğu belirtildi.

Polat ailesine ait 27 şirkete atanan kayyumlar devam ediyorPolat ailesine ait 27 şirkete atanan kayyumlar devam ediyor

27 ŞİRKET YÖNETİMİ KAYYUM'DA
9 ay sonra özgürlüğün tadını çıkaran Dilan Polat 2'nci gününü ise Sıla Doğu'nun evinde geçirdi. Polat ailesine ait 27 şirkete atanan kayyumların ise görevlerine devam ettiği belirtildi. Dilan Polat elini kolunu sallayıp Ataşehir'deki güzellik merkezine gidemeyecek.

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