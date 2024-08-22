CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin çöp krizi ikinci gününde! Vatandaştan isyan: Etraf böcek kaynıyor





ESNAF ZOR DURUMDA: MÜŞTERİLER ÇÖPTEN KAÇIYOR

Kıbrıs Şehitleri caddesinde esnafın belirli saatlerde çöplerini dışarıya çıkardığını ama 2 gündür çöplerin toplanmadığını dile getiren esnaf Murat Karaağaç, şöyle konuştu:

"Çöpler 2 gündür dehşet bir koku saçmaya başladı. Bayraklı'dan gelen bir koku var. Bir de böcek sorunu var. Bu çöpler böcekleri daha da artırıyor. Müşterilerimiz rahatsız oluyor. Çöpleri görüp de kalkan müşterilerimiz oluyor. Gerekiyorsa çöpleri biz kaldıracağız."