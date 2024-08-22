CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin çöp krizi ikinci gününde! Vatandaştan isyan: Etraf böcek kaynıyor

ŞEHRİN İŞLEK BÖLGELERİ PERPERİŞAN
İzmir'in en işlek bölgelerinden olan Konak ilçesi Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Kordon'da biriken çöpler, sıcak havanın da etkisiyle pis kokuya ek olarak sivrisinek yoğunluğuna neden oldu.
KÖTÜ KOKU VE BÖCEKLER YAYILDI: VATANDAŞ İSYANDA
Bölgenin zaten kötü kokusundan şikayetçi olan İzmir sakinleri sakinleri, söz konusu belediyenin çevre katliamı nedeniyle oldukça rahatsız ve tepkili.
ESNAF ZOR DURUMDA: MÜŞTERİLER ÇÖPTEN KAÇIYOR
Kıbrıs Şehitleri caddesinde esnafın belirli saatlerde çöplerini dışarıya çıkardığını ama 2 gündür çöplerin toplanmadığını dile getiren esnaf Murat Karaağaç, şöyle konuştu:
"Çöpler 2 gündür dehşet bir koku saçmaya başladı. Bayraklı'dan gelen bir koku var. Bir de böcek sorunu var. Bu çöpler böcekleri daha da artırıyor. Müşterilerimiz rahatsız oluyor. Çöpleri görüp de kalkan müşterilerimiz oluyor. Gerekiyorsa çöpleri biz kaldıracağız."
"ALSANCAK HALKI MAĞDUR"
Bölge sakinlerinden Erkan Bozkurt ise şehrin göbeğinde yaşanan probleme isyan ederek "Şu anda Alsancak'ın göbeğinde çöp problemi var. Sendikayla işçiler arasında bir toplu sözleşme anlaşmazlığı olduğu için toplanılmıyor." dedi.
"Alsancak halkı da mağdur. Güneş bastığı zaman içindeki çöpler çevreye rahatsız edici bir koku veriyor. Böyle devam ederse köpekler, kediler çöpleri deşeleyecek."