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CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çöp krizi ikinci gününde! Vatandaştan isyan: Etraf böcek kaynıyor

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi yine çöp skandalı ile gündeme geldi. Belediye, işçilerinin taleplerine kulak tıkadı, olan kent merkezine ve vatandaşa oldu. Kent Temizliği Şube Müdürlüğü'nde çalışan 60'tan fazla işçinin iş bırakma eylemine gitmesi nedeniyle şehir merkezinin birçok noktasında çöp yığınları oluştu, kötü koku ve böceklenme baş gösterdi. İzmirli vatandaş ve esnaf duruma oldukça tepkili.

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Giriş Tarihi 22 Ağustos 2024, 23:04 Güncelleme 22 Ağustos 2024, 23:47
CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin çöp krizi ikinci gününde! Vatandaştan isyan: Etraf böcek kaynıyor

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CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde yine bir çöp skandalı yaşandı. Belediye işçileri, taleplerinin karşılanmaması nedeniyle iş bırakınca kenti çöp yığınları doldurdu. Şehirde 2 gündür yığın halinde duran ve toplanmayan çöpler sıcak havanın da etkisiyle kötü koku ve sivrisinek talanına uğradı. İzmir halkı ise duruma oldukça tepkili.



CHP'Lİ BELEDİYE TALEPLERİ KARŞILAMADI

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi, himayesinde çalışan işçilerin taleplerine kulak tıkamaya devam ediyor. Belediye bünyesinde bulunan Kent Temizliği Şube Müdürlüğü biriminde görevli 60'ı aşkın temizlik işçisi, talep ettikleri vasıflarını karşılamamakta direten belediyeye tepki olarak 2 gün önce iş bırakma eylemine başladı.

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CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden felakete davetiye! Mahkeme kararına rağmen Harmandalı'na çöp dökmeye devam!



ÇÖPLER ŞEHRİN MERKEZİNDE DAĞ GİBİ BİRİKTİ

Belediyeye tepki gösteren işçilerin tepki eylemi nedeniyle şehir merkezinin farklı noktalarında kötü koku hakim.

Sözde çevreci CHP’li Bayraklı Belediyesi kaçak çöplük alanı oluşturup üzerini toprakla kapatmış | Site sakinleri perişan!Sözde çevreci CHP’li Bayraklı Belediyesi kaçak çöplük alanı oluşturup üzerini toprakla kapatmış | Site sakinleri perişan!
Sözde çevreci CHP'li Bayraklı Belediyesi kaçak çöplük alanı oluşturup üzerini toprakla kapatmış | Site sakinleri perişan!

ŞEHRİN İŞLEK BÖLGELERİ PERPERİŞAN

İzmir'in en işlek bölgelerinden olan Konak ilçesi Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Kordon'da biriken çöpler, sıcak havanın da etkisiyle pis kokuya ek olarak sivrisinek yoğunluğuna neden oldu.

KÖTÜ KOKU VE BÖCEKLER YAYILDI: VATANDAŞ İSYANDA

Bölgenin zaten kötü kokusundan şikayetçi olan İzmir sakinleri sakinleri, söz konusu belediyenin çevre katliamı nedeniyle oldukça rahatsız ve tepkili.



ESNAF ZOR DURUMDA: MÜŞTERİLER ÇÖPTEN KAÇIYOR

Kıbrıs Şehitleri caddesinde esnafın belirli saatlerde çöplerini dışarıya çıkardığını ama 2 gündür çöplerin toplanmadığını dile getiren esnaf Murat Karaağaç, şöyle konuştu:

"Çöpler 2 gündür dehşet bir koku saçmaya başladı. Bayraklı'dan gelen bir koku var. Bir de böcek sorunu var. Bu çöpler böcekleri daha da artırıyor. Müşterilerimiz rahatsız oluyor. Çöpleri görüp de kalkan müşterilerimiz oluyor. Gerekiyorsa çöpleri biz kaldıracağız."

"ALSANCAK HALKI MAĞDUR"

Bölge sakinlerinden Erkan Bozkurt ise şehrin göbeğinde yaşanan probleme isyan ederek "Şu anda Alsancak'ın göbeğinde çöp problemi var. Sendikayla işçiler arasında bir toplu sözleşme anlaşmazlığı olduğu için toplanılmıyor." dedi.

"Alsancak halkı da mağdur. Güneş bastığı zaman içindeki çöpler çevreye rahatsız edici bir koku veriyor. Böyle devam ederse köpekler, kediler çöpleri deşeleyecek."

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