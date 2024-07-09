Sözde çevreci CHP’li Bayraklı Belediyesi kaçak çöplük alanı oluşturup üzerini toprakla kapatmış | Site sakinleri perişan!

İzmir'de CHP'li Bayraklı Belediyesi çevre katliamı olarak anılacak bir işe imza attı. İlçe belediyesinin Bayraklı genelinden topladığı çöpleri Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan çöp transfer istasyonları aracılığı ile Harmandalı Çöplüğüne transfer etmesi gerekirken Yamanlar Mahallesinde hazineden temizlik şantiyesi olarak kiralanan alana önce depoladığı ardından iş makinaları aracılığı ile üzerini toprakla örttüğü ortaya çıktı.

VATANDAŞIN ŞİKAYETİ SONUÇ VERMEDİ

Yerleşim yerinin bulunduğu bölgenin hemen altında olduğu belirlenen alandaki çevre katliamının görüntüsü, çevredeki vatandaşlar tarafından da büyük tepkiye neden oluyor. Çevre sakinlerinden edinilen bilgiye göre, vatandaşlarca belediye yönetimine yapılan şikayetlerin bu güne kadar sonuçsuz kaldığı öğrenildi.