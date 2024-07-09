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Sözde çevreci CHP’li Bayraklı Belediyesi kaçak çöplük alanı oluşturup üzerini toprakla kapatmış | Site sakinleri perişan!

İzmir'de CHP’li Bayraklı Belediyesi Başkanı İrfan Önal'ın, Yamanlar Mahallesi’nde hazineden ''temizlik işleri müdürlüğü şantiyesi kurulması'' için kiraladığı alanın adeta bir çöp deposuna dönüştüğü ortaya çıktı. İlçe genelinden toplanan çöplerin iş makinaları ile söz konusu alana yığın halinde bırakıldığı daha sonra ise üzerinin toprakla örtüldüğü görüntülendi. Sitede oturan sakinler ise yaz sıcağına rağmen kapı pencere açmadıklarını, her türlü başvuruyu yapmalarına rağmen sonuç alamadıklarından bir kez daha şikayet etti.

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Giriş Tarihi 09 Temmuz 2024, 18:59 Güncelleme 09 Temmuz 2024, 19:02
Sözde çevreci CHP’li Bayraklı Belediyesi kaçak çöplük alanı oluşturup üzerini toprakla kapatmış | Site sakinleri perişan!

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İzmir'de CHP'li Bayraklı Belediyesi çevre katliamı olarak anılacak bir işe imza attı. İlçe belediyesinin Bayraklı genelinden topladığı çöpleri Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan çöp transfer istasyonları aracılığı ile Harmandalı Çöplüğüne transfer etmesi gerekirken Yamanlar Mahallesinde hazineden temizlik şantiyesi olarak kiralanan alana önce depoladığı ardından iş makinaları aracılığı ile üzerini toprakla örttüğü ortaya çıktı.

VATANDAŞIN ŞİKAYETİ SONUÇ VERMEDİ
Yerleşim yerinin bulunduğu bölgenin hemen altında olduğu belirlenen alandaki çevre katliamının görüntüsü, çevredeki vatandaşlar tarafından da büyük tepkiye neden oluyor. Çevre sakinlerinden edinilen bilgiye göre, vatandaşlarca belediye yönetimine yapılan şikayetlerin bu güne kadar sonuçsuz kaldığı öğrenildi.


''BUNUN ADI İŞ BİLMEZLİK''
AK Parti Bayraklı İlçe Tarkan Düzman Yamanlarda çevre katliamına imza atan Bayraklı Belediyesi'ni iş bilmezlikle suçladı. Bayraklı Belediyesi'nin temizlik şantiyesini yasal olmayan bir şekilde resmen vahşi çöp depolama alanına dönüştürdüğünü belirten Düzman, "Burada çok ciddi bir çevre kirliliği söz konusu. Bayraklı zaten yeşil fakiri bir ilçe. Belediyenin vahşi depolama ile yerleşim yerlerinin hemen yanındaki alanı ne hale getirdiğini hep birlikte gördük. Araziye dökülen çöplerden dolayı bölge sinekten, böcekten geçilmez bir hal almış durumda. Etrafa yayılan pis koku da cabası. Bu da insan ve çevre sağlığı açısından ciddi bir tehdit oluşturuyor" diye konuştu.

HALK SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN BOYUTA GELDİ

Düzman, Bayraklı Belediyesi'nin iş bilmezliğinin burada bir kez daha ortaya koyulduğunu ifade ederek, "Bayraklı Belediyesi'nin burada vahşi depolamaya bir an önce son verip yığdığı çöpleri de buradan kaldırması gerekiyor. Ortada vatandaşın sağlığını tehdit eden ciddi bir durum söz konusu. Bayraklı halkı bize 31 Mart yerel seçimlerinde muhalefet görevi verdi. Biz de bu tip yanlışlara, gerek yerine giderek gerek belediye başkanına ileterek çözüm üretmek zorundayız. En kısa sürede gereğinin yapılıp atıkların buradan uzaklaştırılması için belediye başkanına çağrıda bulunuyoruz" diye konuştu.

''ÇEVRECİYİZ'' DİYE GEÇİNİP VAHŞİ DEPOLAMA YAPILIYOR
Bayraklı Belediye Meclisi'nin AK Partili Grup Başkan Vekili Emre Demir ise yaşananların tam anlamıyla bir skandal olduğunu söyledi: Şu anda her fırsatta çevreci olduklarını iddia eden CHP'li arkadaşların yönettiği Bayraklı İlçesindeyiz. Burada gayri yasal bir çöp depolama söz konusu. İlçe genelinden toplanan çöplerin üzeri toprakla örtülüp vahşi depolama yapılıyor. Yangınların en yoğun yaşadığın dönemdeyiz. Bölgede depolanan atıklar içinde hayvan leşinden inşaat molozuna, mobilya atıklarına kadar birçok şey var. İnşallah CHP'li arkadaşlar bir an önce yanlıştan döner, vahşi depolama işleminden vazgeçerler.''

YERALTI SU KAYNAKLARI DA TEHLİKE ALTINDA
Bayraklı Belediyesinin eseri olan çevre ve doğa katliamı ile toprağın hem üstüne hem de altına zarar verdiğini aktaran Emre Demir: Bu bölgede ciddi anlamda yeraltı su kaynakları bulunmakta. Buradan sızan pis sular yeraltı sularını da tehdit ediyor. Biz AK Parti gurubu olarak Bayraklı halkının çıkarlarını gözetmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Burada da yapılması gereken ne ise yapıp bu yanlışın bir an önce sona ermesini sağlayacağız.

SİTE SAKİNLERİ YAZ GÜNÜ KAPI PENCERE AÇAMIYOR


Site yöneticisi Mehmet Aktan: Oluşan çöp dağlarından çok rahatsızız. Pis koku ve sinekten yaz günü kapı pencere açamaz duruma geldik. Defalarca şikayet ettik ama çözüm bulamadık. Bu çöpler bir an önce buradan kalkmalı

Avukat Doğan Durgun: Sitenin avukatıyım. Başvurularımızı yaptık. Her seferinde zamanı geldiğinde kaldırılacak deniyor. Uzun bir süredir bu hafriyat burada. Kapı pencere açamaz duruma geldik. İnsan sağlığı açısından büyük risk söz konusu. Kalıcı bir çözüm üretilmeli, çöpler tamamen buradan kaldırılmalı.

HER TÜRLÜ BAŞVURUYU YAPTIK

Sema Nur Durgun: Uzun süredir rahatsızız. Her türlü başvuruyu yapsak da çözüm bulamadık. Sinek vesaireyi geçtik. buraya dökülen atıkların içinde asbest içeren maddeler de var. Rüzgarlı havalarda buradan kalkan toz evimizin içine kadar giriyor. Kalıcı bir çözüm bekliyoruz.

Selda Balıkçı: Burada can güvenliğimiz tehlikede. En ufak bir kıvılcım otlarında tutuşması ile büyük bir yangına dönüşebilir. Koku ve sinekten çok rahatsızız. Küçük bebeğim var. Kalıcı bir çözüm istiyoruz. Kısacası sağlıklı bir hava solumak istiyoruz.

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