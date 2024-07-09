Sözde çevreci CHP’li Bayraklı Belediyesi kaçak çöplük alanı oluşturup üzerini toprakla kapatmış | Site sakinleri perişan!

''ÇEVRECİYİZ'' DİYE GEÇİNİP VAHŞİ DEPOLAMA YAPILIYOR
Bayraklı Belediye Meclisi'nin AK Partili Grup Başkan Vekili Emre Demir ise yaşananların tam anlamıyla bir skandal olduğunu söyledi: Şu anda her fırsatta çevreci olduklarını iddia eden CHP'li arkadaşların yönettiği Bayraklı İlçesindeyiz. Burada gayri yasal bir çöp depolama söz konusu. İlçe genelinden toplanan çöplerin üzeri toprakla örtülüp vahşi depolama yapılıyor. Yangınların en yoğun yaşadığın dönemdeyiz. Bölgede depolanan atıklar içinde hayvan leşinden inşaat molozuna, mobilya atıklarına kadar birçok şey var. İnşallah CHP'li arkadaşlar bir an önce yanlıştan döner, vahşi depolama işleminden vazgeçerler.''
YERALTI SU KAYNAKLARI DA TEHLİKE ALTINDA
Bayraklı Belediyesinin eseri olan çevre ve doğa katliamı ile toprağın hem üstüne hem de altına zarar verdiğini aktaran Emre Demir: Bu bölgede ciddi anlamda yeraltı su kaynakları bulunmakta. Buradan sızan pis sular yeraltı sularını da tehdit ediyor. Biz AK Parti gurubu olarak Bayraklı halkının çıkarlarını gözetmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Burada da yapılması gereken ne ise yapıp bu yanlışın bir an önce sona ermesini sağlayacağız.
SİTE SAKİNLERİ YAZ GÜNÜ KAPI PENCERE AÇAMIYOR
Site yöneticisi Mehmet Aktan: Oluşan çöp dağlarından çok rahatsızız. Pis koku ve sinekten yaz günü kapı pencere açamaz duruma geldik. Defalarca şikayet ettik ama çözüm bulamadık. Bu çöpler bir an önce buradan kalkmalı
Avukat Doğan Durgun: Sitenin avukatıyım. Başvurularımızı yaptık. Her seferinde zamanı geldiğinde kaldırılacak deniyor. Uzun bir süredir bu hafriyat burada. Kapı pencere açamaz duruma geldik. İnsan sağlığı açısından büyük risk söz konusu. Kalıcı bir çözüm üretilmeli, çöpler tamamen buradan kaldırılmalı.
HER TÜRLÜ BAŞVURUYU YAPTIK
Sema Nur Durgun: Uzun süredir rahatsızız. Her türlü başvuruyu yapsak da çözüm bulamadık. Sinek vesaireyi geçtik. buraya dökülen atıkların içinde asbest içeren maddeler de var. Rüzgarlı havalarda buradan kalkan toz evimizin içine kadar giriyor. Kalıcı bir çözüm bekliyoruz.
Selda Balıkçı: Burada can güvenliğimiz tehlikede. En ufak bir kıvılcım otlarında tutuşması ile büyük bir yangına dönüşebilir. Koku ve sinekten çok rahatsızız. Küçük bebeğim var. Kalıcı bir çözüm istiyoruz. Kısacası sağlıklı bir hava solumak istiyoruz.