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CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden felakete davetiye! Mahkeme kararına rağmen Harmandalı'na çöp dökmeye devam!

CHP'li isimlerin yönettiği İzmir Büyükşehir Belediyesi, mahkeme kararına rağmen Harmandalı'na çöp dökmeye devam ediyor. Harmandalı Çöp Depolama Alanı 32 yılda ekonomik ömrünü doldurduğu halde vatandaşı felakete sürüklüyorlar. Bilindiği üzere 2020 yılında çöplükten sızan pis sular bölgede heyelana neden olmuştu. Meydana gelen çatlaklar nedeniyle 14 ev, 2 hayvan ağılı boşaltıldı. Bazı yollar oluşan çatlaklar nedeniyle araç trafiğine kapatılmıştı.

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Giriş Tarihi 21 Haziran 2024, 10:29 Güncelleme 21 Haziran 2024, 10:30
CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden felakete davetiye! Mahkeme kararına rağmen Harmandalı’na çöp dökmeye devam! 1

İstanbul'da takvimler 28 Nisan 1993'ü gösterdiğinde Nurettin Sözen'in belediye başkanlığı döneminde Ümraniye'deki Hekimbaşı çöplüğü büyük bir gürültüyle patladı. Patlamanın nedeni, çöplükteki metan gazının sıkışmasıydı. Bölgede bulunan çok sayıda ev çöp yığınlarının altında kaldı.

CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden felakete davetiye! Mahkeme kararına rağmen Harmandalı’na çöp dökmeye devam! 2

Gazeteler, haberi "öldüren ihmal" ," Çöp dağı patladı" başlıklarıyla verdi. Çöp yığınının kısmi olarak temizlenmesi bir aydan fazla sürdü.

CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden felakete davetiye! Mahkeme kararına rağmen Harmandalı’na çöp dökmeye devam! 3

Faciada 39 kişi hayatını kaybetti, 12'sinin cansız bedenine ise hiç ulaşılamadı. Bugün isimleri bölgede yapılan anıtta yaşatılıyor. Patlamaya yaklaşık 4,5 yıl süresince çöplerin kontrolsüz bir şekilde biriktirilmesi neden oldu.

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