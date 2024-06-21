CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden felakete davetiye! Mahkeme kararına rağmen Harmandalı'na çöp dökmeye devam!

İstanbul'da takvimler 28 Nisan 1993'ü gösterdiğinde Nurettin Sözen'in belediye başkanlığı döneminde Ümraniye'deki Hekimbaşı çöplüğü büyük bir gürültüyle patladı. Patlamanın nedeni, çöplükteki metan gazının sıkışmasıydı. Bölgede bulunan çok sayıda ev çöp yığınlarının altında kaldı.

Gazeteler, haberi "öldüren ihmal" ," Çöp dağı patladı" başlıklarıyla verdi. Çöp yığınının kısmi olarak temizlenmesi bir aydan fazla sürdü.

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Faciada 39 kişi hayatını kaybetti, 12'sinin cansız bedenine ise hiç ulaşılamadı. Bugün isimleri bölgede yapılan anıtta yaşatılıyor. Patlamaya yaklaşık 4,5 yıl süresince çöplerin kontrolsüz bir şekilde biriktirilmesi neden oldu.