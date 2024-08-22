Kavun kabuklarını sakın çöpe atmayın! Ne işe yaradığını duyunca şok olacaksınız

Kavun kabukları çoğu zaman israf olarak kabul edilir, ancak bu doğal malzeme aslında birçok pratik kullanım sunuyor. Yapılan yeni araştırmalar, kavun kabuklarının besin değerleri ve sağlık yararları konusunda oldukça etkili olduğunu gösteriyor. Özellikle, bu kabuklar doğal antioksidanlar, vitaminler ve mineraller içeriyor. Ayrıca, kavun kabukları cilt bakımından ev yapımı reçetelere kadar birçok alanda kullanılabilir.