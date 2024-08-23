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Sosyal medyada büyük tepki çekmişti! Gökhan Çıra'dan paylaşım geldi! Mahkeme kararını verdi! Selenay kimin kızı?

Gökhan Çıra'nın sosyal medyada tepki çeken bebekli fotoğrafıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında geçtiğimiz gece önemli bir gelişme yaşanmıştı. Söz konusu fotoğrafın ardından, Selin Ciğerci'nin eski eşi Gökhan Çıra’nın ifadesinin alınmasına karar verilmişti. Çıra, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak kendini savunurken, mahkemenin konuyla ilgili kararını verdiği öğrenildi.

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Giriş Tarihi 22 Ağustos 2024, 22:28 Güncelleme 23 Ağustos 2024, 15:06
Sosyal medyada büyük tepki çekmişti! Gökhan Çıra’dan paylaşım geldi! Mahkeme kararını verdi! Selenay kimin kızı?

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Cinsiyet değiştirerek kadın olan sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ile evlenen Gökhan Çıra'nın evlat edindiği iddia edilen kız çocuğuyla paylaştığı bir görüntü büyük tepki çekmişti.

Sosyal medyada tepki çeken o pozSosyal medyada tepki çeken o poz

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Gelen tepkiler üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, S.S.Ç isimli 2022 doğumlu Küçük yaştaki çocuğun istismar edildiğine yönelik sosyal medya paylaşımları ve resimler nedeniyle aile yükümlülüğünün ihmali suçundan soruşturma başlattı.

Gökhan Çıra ve Selin CiğerciGökhan Çıra ve Selin Ciğerci

Çocuğun psikolojik ve sosyal gelişiminin olumsuz yönde etkileneceği düşünüldüğünden çocuk hakkında nihai karara varabilmek için aile hakkında detaylı bir sosyal inceleme süreci başlatılarak, çocuğun geçici olarak devlet yurduna yerleştirilmesi talep edilmişti.

İFADESİ ALINACAK
Yaşananların ardından savcılık, Gökhan Çıra'nın ifadesinin alınmasına karar verdi.

Selin CiğerciSelin Ciğerci

"UZAKLAŞTIRILSIN"

Çocukla ilgili düzenlenen raporda durumu ve gelişimine uygun düşecek şekilde Çocuk Mahkemesi'nden Danışmanlık Tedbiri istenmesine hükmedilirken, Gökhan Çıra hakkında bir süreliğine uzaklaştırılma talep edildi.

Selin Ciğerci evlat edindi mi?

ÇIRA'DAN PAYLAŞIM
Çıra, sosyal medya hesabından "Biyolojik olarak da babası olduğumu unutanlaradır bu yazım" şeklinde bir paylaşımda bulundu.

Resmi makamlara ifade vermeye gideceğini söyleyen Çıra, "suç işlemiş gibi göründüysem affola, ama işlemedim" sözleriyle kendini savundu.

Çıra sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

O benim kızım, dünyam, parçam, yaşama sevicim kızım. Biyolojik olarak babası olduğumu unutanlaradır bu yazım. Elbette beni çağıran resmi makamlara ifademi vermeye gideceğim, ama bilin ki, kızımla fotoğraf çekerken sevgimden ha başımın üstüne koymuşum, ha avcumun içinde sarmalamışım. Babalığın verdiği sevinç ve gururla toplumun değerlerine aykırı bir kusur işlemiş gibi göründüysem affola. Ama işlemedim.

Çıra daha sonra bir paylaşımda daha bulundu.

Bu paylaşımında ise Çıra, "Sana söz veriyorum hep güleceğiz sana söz veriyorum hep mutluluktan ağlayacağız bu bizim son üzülmemiz haksız yere seni çok seviyorum aldığım nefesim iyikim canım kızım BABAN hep yanında arkanda önünde sağında solunda her yerinde düştüğünde düşeceğime üzüldüğünde üzüleceğime her ne olacaksa beraber yaşayacağımıza sana söz veriyorum Allahım sana gelen her şeyi bana da getirsin cennet kokulum Biz seninle hep oyunlar oynayıp yine uyumuş numaraları yapacağız" dedi.

Konuya ilişkin video paylaşımı da yapan Çıra, Selenay benim kırmızı çizgimdir dedi.

MAHKEMEDEN KARAR
Bakırköy 4. Çocuk Mahkemesi inceleme sonucunda kararını verdi. Mahkemenin kararına göre; çocuk, Gökhan Çıra'da kalmaya devam edecek.

Mahkeme, ailenin maddi ve manevi durumunun çocuğun temel ihtiyaçlarını karşılamada yeterli olması, aynı hanedeki babaanne ve dedenin uygun ebeveynlik becerilerine sahip olması, hane içerisinde olumsuz bir durumun bulunmaması,İstismar ya da kötü muamele ile ilgili şikayet bulunmadığı gibi ailenin çocuğun bakımı için yeterli çabayı gösterdiği sosyal inceleme raporundan anlaşılmıştır diyerek; bakım tedbiri verilmesi yönündeki talebin reddine karar verdi.

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