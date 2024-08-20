İzmir’de alevler arasında kalan vatandaşlar dehşet gecesini anlattı: 4 gün boyunca cehennemi yaşadık

İzmir'in ciğerleri Yamanlar Dağı'nda 15 Ağustos akşamı çıkan ve 4 gün devam eden yangında alevlerin sardığı kırsal Sancaklı Mahallesi'nde ölüm kalım mücadelesi veren vatandaşlar yaşadıkları dehşet anlarını anlattı.
İzmir'in ciğerleri Yamanlar Dağı'nda 15 Ağustos akşamı çıkan ve 4 gün devam eden yangında alevlerin sardığı kırsal Sancaklı Mahallesi'nde ölüm kalım mücadelesi veren vatandaşlar yaşadıkları dehşet anlarını anlattı.
"GİYECEK KIYAFETİM KALMADI"
Köy sakinlerinden Abdullah Özata (43), "Hayvancılık ile uğraşıyorum. Yangınla 4 gün boyunca mücadele ettik. Ölümle burun buruna geldik. Hayvanlarım kaldığım ev yok oldu. 4 gündür aynı tişörtü giyiyorum. Üzerime giyecek bir tane bile kıyafetim kalmadı. Evim, damım hayvanlarım her şeyim yangında yok oldu. 12 tane hayvanım telef oldu. Köpeklerim vardı öldü. Hiçbir şeyim kalmadı. Hayatım alt üst oldu. Devletimize her zaman güveniyoruz. Devlet bizi kucakladı. Jandarma ekipleri çekti, canımızı kurtardı. Evim, damım yandı. Maddi kaybımız var. Devletimizin bu anlamda da bize destek olacağından şüphem yok. Destek bekliyorum" ifadelerini kullandı.
"HAYVANLARIMI KURTARAMADIM"
Necmiye Akduvan (75) ise, "5 tane keçim telef oldu. Onlar benim canımdı. Keçilerim çok güzeldi. Milyonları verseler onları kimseye vermezdim.
İlk defa böyle bir felaket yaşadık. Keçilerim içeride bağıra bağıra ölmüş. Keçiler dumandan zehirlenmiş. Jandarma geldi bizi evlerden çıkardı. Jandarma sayesinde canımız kurtuldu.
Jandarmamız olmasaydı belki de şu an hayatta olmayabilirdik. Allah devletimizden razı olsun. Hayvanları kurtaramadık. Onlar benim evladımdı. Onlara çok üzüldüm" diye konuştu.
"ÖLÜMLE BURUN BURUNA GELDİK"
Hayvancılık ile uğraşan Ali Çelik de (47), "Doğma büyüme buralıyım. Alevler arasında kaldık. Damımın üzerindeki kütükler tutuşunca söndürmeye çalıştım. Bu sırada ölüm tehlikesi geçirdim. Dumandan zehirlendim. Bilinç kaybı oldu. Hastanede kaldırıldım. Tedavi gördüm" dedi. Evli 2 çocuk babası Bekir Sert (49), "4 gün boyunca cehennemi yaşadık.
Ölümle burun buruna geldi. Bir yandan kendi canımızı, bir yandan hayvanları kurtarmaya çalıştık. Koyunları kurtarmaya çalışırken damdan atlarken bir ayağım kırıldı. Ölüm bile o an aklıma gelmedi. İzmir'in ciğerleri yandı. Canlarımızı zor kurtardık" diye konuştu.
MUĞLA'DA 3 TUTUKLAMA İZMİR'DE 7 GÖZALTI
Muğla'daki orman yangınlarına ilişkin gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı. Yatağan ilçesinde arılara bakım yapmak için gittikleri alanda tutuşturdukları körükle yangına sebebiyet verdikleri iddia edilen M.Ş. (78) ile oğlu İ.Ş. (47) çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Datça'da da yangının ardından bölgeden kaçmaya çalışırken yakalanan yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı. Olayla ilgili 1 kişi daha gözaltına alındı. İzmir'deki yangınlarda ise ihmal ve dikkatsizliği tespit edilen 7 kişi gözaltına alındı.
ÜÇ İLDE 142 YAPI YANGINDAN ETKİLENDİ
AFAD Başkanı Okay Memiş, İzmir Valisi Süleyman Elban ile birlikte Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı'nda 4 gün sonunda kontrol altına alınan orman yangınına dair incelemelerde bulundu.
Memiş, "3 ilde 142 yapı yangından etkilendi. Bunlardan 11'i yıkık, 91'i ağır hasarlı, 39'u ise az hasarlıdır. Özellikle İzmir ilimizde konut, iş yeri ve tarım zararlarıyla ilgili çalışmalar devam etmektedir" dedi.
İlk belirlemelere göre İzmir, Manisa ve Aydın'da toplam 142 yapının orman yangınlarından etkilendiğini vurgulayan Memiş, "Bunlardan 11'i yıkık, 91'i ağır hasarlı, 39'u ise az hasarlıdır.
Özellikle İzmir'de konut, iş yeri ve tarım zararlarıyla ilgili çalışmalar devam etmektedir. Uşak, Muğla, Bolu ve Karabük illerimizde meydana gelen yangınlarda, yapısal hasar ve zarar tespiti bulunmamaktadır.
Bu mağduriyeti devlet olarak gidermeye gayret edeceğiz. Orman yangınlarından etkilenen yerleşim yerlerinde 4 bin 700 vatandaşımız valilerimizin koordinesinde güvenli yerlere tahliye edilmiştir. Hasar ve zarar tespit çalışmaları devam etmektedir" dedi.
MÜCADELEMİZ SÜRÜYOR
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya, Muğla Ula ve Yatağan'daki yangınlar ile Aydın Bozdoğan'daki orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı. Yumaklı, mücadelenin hız kesmeden sürdüğünü kaydetti.