Son dakika: Dilan Polat tahliye edildi: Tutuksuz yargılanacak! İşte ilk görüntüler

Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu'dan ilk paylaşım SILA DOĞU'DAN İLK PAYLAŞIM

Tahliye edilen Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. "TOPARLANACAKSIN KARDEŞİM"

Sıla Doğu kardeşi Dilan Polat'la paylaştığı gönderide, "Beyazlarını ben ve Nilda boyayacağız. Toparlanacaksın kardeşim" ifadelerini kullandı. Dilan Polat'a tahliye kararı! 28 SANIK HAKKINDA DAVA AÇILMIŞTI

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından haklarında 40 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanık hakkında dava açılmıştı. Kasım ayından itibaren cezaevinde tutuklu bulunan Dilan Polat hakkında yeni bir gelişme yaşandı. DİLAN POLAT'IN TAHLİYESİNDEKİ EN ÖNEMLİ DETAY: 909 SAYFALIK MASAK RAPORU

Polat'ın tahliyesiyle ilgili davanın seyrini değiştiren en önemli neden ise MASAK'ın hazırladığı 909 sayfalık rapor oldu.

Buna göre raporda, Dilan Polat'a ait hesap hareketleri tek tek incelendi ve raporda; örgüt, kara para, yasa dışı bahisle diğer fenomenlere para transferinin olmadığı yer aldı. Yine raporda yer alan detaylara göre Dilan Polat hakkında soruşturmaya konu şirketlerde ortaklığının dışında bir yetkisinin olmadığı, bütün yetki ve karar alma işlemlerinin Engin Polat ve Sezgin Polat'ta olduğu aktarıldı. 'ORTAKLIĞININ DIŞINDA BİR YETKİSİ YOK'

Raporda, hazinenin kaybı olarak ortaya çıkacak miktarın (vergi incelemesi devam ediyor) sorumlusu olarak hiçbir tabloda yer almadığı, 2020-2023 arasında satışlarının çok arttığı, özellikle 2023'te zirve yaptığı, satışlardan elde edilen gelirlerin kaynağının belli olduğu, mal varlığının da kazancıyla örtüştüğüne dair ifadeler yer aldı. 'MAL VARLIĞI KAZANCIYLA ÖRTÜŞÜYOR'

Diğer yandan Dilan-Engin Polat çifti, kara para aklama ve örgüt kurma suçlamalarından dolayı gözaltına alındı. Ancak MASAK raporunda, savcının iddianamesinde yer alan örgüt kurma, yasa dışı bahis, kara para aklama suçları yer almadı.





TÜM SUÇLARDAN TAHLİYE EDİLDİ

Dilan Polat'ın avukatı Sevinç Horoz'un tutukluluk incelemesine yaptığı itiraz 8. ağır ceza mahkemesi tarafından kabul edildi. Mahkeme, yurtdışına çıkış yasağı ve adli kontrol talebi Dilan Polat'ın tüm suçlardan tahliyesine karar verildi. Polat'ın tahliyesi için cezaevine yazı gönderildi.



4 EYLÜL'DE HAKİM KARŞISINDA ÇIKACAKLAR

Dilan Polat ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanık 4-5 ve 6 Eylül tarihinde hakim karşısına çıkacak. Dilan Polat'a tahliye kararı! NE OLMUŞTU? İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım 2023 ve devamında düzenlenen operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti. Paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği, son aşamada ise Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığının tespitinin ardından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirlemiş, İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa'da 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti.