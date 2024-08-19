"Dilan Polat'a telefon yasak!" | Tahliye kararı sonrası kardeşi Sıla Doğu'dan flaş açıklamalar! Milan Efe'yi de paylaştı...

Dilan Polat'ın tahliyesi sonrası hem medya hem de gündem yine hareketlendi! Kara para akladıkları gerekçesiyle haklarında 40 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Dilan Polat'a bugün tahliyeye kararı verildi. Bu gelişme sonrası Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu flaş açıklamalarda bulundu. İşte Dilan Polat'a telefon yasağı getiren Sıla Doğu'nun o açıklamaları...
Dilan Polat'a bugün tahliyeye kararı verildi. Bu gelişme sonrası Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu flaş açıklamalarda bulundu. İşte Dilan Polat'a telefon yasağı getiren Sıla Doğu'nun o açıklamaları...
DİLAN POLAT'A TAHLİYE KARARI
Kara para akladıkları gerekçesiyle haklarında 40 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu davada flaş gelişme yaşandı. Dilan Polat hakkında tahliye kararı verildi.
Medya gündemi bu olayla çalkalanırken Dilan Polat'ın geçtiğimiz aylarda serbest bırakılan kardeşi Sıla Doğu'dan da açıklama gecikmedi.