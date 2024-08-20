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Hatay'da dehşet anları: Hafriyat kamyonu motosiklet sürücüsünü ezdi!

Son dakika haberleri... Hatay'da motosiklet sürücüsünün hafriyat kamyonunun altında ezildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Giriş Tarihi 20 Ağustos 2024, 08:43 Güncelleme 20 Ağustos 2024, 08:43
Hatay’da dehşet anları: Hafriyat kamyonu motosiklet sürücüsünü ezdi!

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Hatay'da bir hafriyat kamyonu motosikleti altına alarak ezdi.

Edinilen bilgilere göre kaza; Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi'nde yaşandı. Cadde üzerinde dönüş yapmak isteyen hafriyat kamyonu caddede ilerleyen motosikleti aracıyla ezdi.

Hafriyat kamyonu motosiklet sürücüsünü ezdi!Hafriyat kamyonu motosiklet sürücüsünü ezdi!

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü kamyonun tekerlerinin altında kalarak yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 sağlık ekiplerince yapılan ilk tedavinin ardından sürücü Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hafriyat kamyonu motosiklet sürücüsünü ezdi!Hafriyat kamyonu motosiklet sürücüsünü ezdi!

DURUMU AĞIR
Hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Hatay'da hafriyat kamyonu motosiklet sürücüsünü ezdi!Hatay'da hafriyat kamyonu motosiklet sürücüsünü ezdi!

Olay anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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