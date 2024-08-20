Hatay’da dehşet anları: Hafriyat kamyonu motosiklet sürücüsünü ezdi!

Hatay'da bir hafriyat kamyonu motosikleti altına alarak ezdi.



Edinilen bilgilere göre kaza; Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi'nde yaşandı. Cadde üzerinde dönüş yapmak isteyen hafriyat kamyonu caddede ilerleyen motosikleti aracıyla ezdi.