Dilan Polat’tan flaş talep! Mahkeme anında reddetti

Kara para akladıkları gerekçesiyle haklarında 40 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanıklı davada yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Yargılamayı önümüzdeki ay görmeye başlayacak İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi, Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında olduğu 5 tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.





Bu kararla dosyaya gelen son MASAK raporunun lehlerine ve Polat'ın sağlık sorunları olduğunu belirten Polat'ın avukatı tahliye talep etti. Mahkeme kaçma şüphesi sebebiyle itirazı reddetti.

EV HAPSİ İSTENDİ

Bunun üzerine avukatından bir hamle daha geldi. Tahliye talebinin reddine itiraz edildi. Hatalı değerlendirilme yapıldığı belirtilerek yine tahliye istendi. Tahliyeye karar verilmezse ev hapsi de dahil olmak üzere birden fazla adli kontrol hükümlerinin de uygulanarak tahliye edilebileceği belirtildi.