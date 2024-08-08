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Dilan Polat'tan flaş talep! Mahkeme anında reddetti

Dilan ve Engin Polat’ın 40 yıla kadar hapis cezasıyla yargılandığı davada yeni gelişmeler yaşanıyor. Dilan Polat’ın avukatları, müvekkillerinin tahliyesi için yeni talepler sunarak, ret kararı verilen önceki tahliye başvurusu üzerine yeniden değerlendirme yapılmasını talep etti. Avukatlar, mahkemenin olumsuz yanıt vermesi durumunda, ev hapsi dahil tüm adli kontrol tedbirlerinin uygulanabileceğini de önerdi. Ancak mahkeme, bu talebi de reddetti. Öte yandan, örgüt yöneticisi olarak dosyada yer alan Engin Polat’ın kardeşi Alper Kürşat Polat da tahliye talebinde bulundu.

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Giriş Tarihi 08 Ağustos 2024, 07:43 Güncelleme 08 Ağustos 2024, 07:49
Dilan Polat’tan flaş talep! Mahkeme anında reddetti

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Kara para akladıkları gerekçesiyle haklarında 40 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanıklı davada yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.



Yargılamayı önümüzdeki ay görmeye başlayacak İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi, Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında olduğu 5 tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.



Bu kararla dosyaya gelen son MASAK raporunun lehlerine ve Polat'ın sağlık sorunları olduğunu belirten Polat'ın avukatı tahliye talep etti. Mahkeme kaçma şüphesi sebebiyle itirazı reddetti.

EV HAPSİ İSTENDİ
Bunun üzerine avukatından bir hamle daha geldi. Tahliye talebinin reddine itiraz edildi. Hatalı değerlendirilme yapıldığı belirtilerek yine tahliye istendi. Tahliyeye karar verilmezse ev hapsi de dahil olmak üzere birden fazla adli kontrol hükümlerinin de uygulanarak tahliye edilebileceği belirtildi.

MAHKEME TALEBİ REDDETTİ
Günaydın'dan Arzu Kaya'nın haberine göre; Yargılamayı yapacak İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi talebi reddetti. Dilan Polat'ın avukatı bu karara da itiraz etti.

Üst mahkeme olarak değerlendirme yapan İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi de daha önce İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nin tutukluluğa devam kararı verdiğini, sanığın suçlar işlediğine dair kuvvetli suç şüphesi teşkil eden somut delillerin bulunduğunu ve adli kontrolle serbest bırakılmasının da yetersiz kalacağını belirterek itirazı reddetti. Tutukluluk halinin devamına karar verdi.



'DELİLLERİ KARARTABİLİR'
Bir tahliye talebi de Engin Polat'ın kardeşi Alper Kürşat Polat'tan geldi. Suç örgütü yöneticisi sıfatıyla davada yer alan Polat da MASAK raporunda hakkında olumsuz bir tespit yapılmadığını belirterek tahliyesini istedi. Mahkeme, kaçma ve delillerin henüz tam olarak toplanmadığından delilleri karartma ihtimalinin bulunması ve hakkında kuvvetli suç şüphesini gösteren delillerin olduğunu kaydederek talebi reddetti.

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