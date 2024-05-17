Dilan Polat Nihal Candan gibi tahliye edilecek mi? Yeni gelişme açıklandı

NİHAL CANDAN TAHLİYE EDİLMİŞTİ

'Sazan sarmalı' yöntemiyle dolandıran suç örgütü ile birlikte hareket ettikleri tespit edilen Nihal ve Bahar Candan kardeşler, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından 16 Kasım 2023'te tutuklanmıştı. Marmara Cezaevi'nde bulunan Nihal Candan, sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilmişti.



ADLİ TIP RAPORUNDAN ÖNCE AYLIK İNCELEME

Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu olan Dilan Polat'ın geçtiğimiz günlerde kendisini kesici aletle yaraladığı iddia edilmiş, ardından Polat Adli Tıpa sevk edilmişti. Polat'ın avukatı müvekkilinin sağlık sorunları yaşadığını ve kendisini kesici aletle yaraladığını, sağlık sorunlarının tehlike arz ettiğini belirterek, tutuklu olarak cezaevinde kalmasının elverişli olmaması gerekçesiyle tahliye talebinde bulunmuştu.

Polat'ın Candan gibi tahliye edilip edilmeyeceği merak konusuydu.