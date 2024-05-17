SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Dilan Polat Nihal Candan gibi tahliye edilecek mi? Yeni gelişme açıklandı

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile eşi Engin Polat, kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kasım ayından beri cezaevinde olan Dilan Polat'ın geçtiğimiz günlerde kesici aletle kendini yaraladığı iddia edildi. Polat'ın Nihal Candan gibi tahliye edilip edilmeyeceği merak konusuydu. Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen Dilan Polat ile eşi hakkında karar verildi. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 17 Mayıs 2024, 11:50 Güncelleme 17 Mayıs 2024, 12:52
Dilan Polat Nihal Candan gibi tahliye edilecek mi? Yeni gelişme açıklandı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Engin Polat ve Dilan Polat haklarında "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Vergi kanununa muhalefet" suçlarından soruşturma başlatmıştı.



Dilan ve Engin Polat çiftiyle birlikte soruşturmadaki diğer şüpheliler 5 Kasım tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.



HAKİMLİKTEN AYLIK TUTUKLULUK DEĞERLENDİRMESİ
Yaklaşık 6 aydır cezaevinde tutuklu olarak bulunan Dilan ve Engin Polat çiftinin de aralarında bulunduğu şüphelilerin aylık tutukluluk incelemesi gerçekleştirildi.



Savcılık, dosyayı aylık tutukluluk incelemesi yapması adına İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliğine gönderdi.

NİHAL CANDAN TAHLİYE EDİLMİŞTİ
'Sazan sarmalı' yöntemiyle dolandıran suç örgütü ile birlikte hareket ettikleri tespit edilen Nihal ve Bahar Candan kardeşler, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından 16 Kasım 2023'te tutuklanmıştı. Marmara Cezaevi'nde bulunan Nihal Candan, sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilmişti.

ADLİ TIP RAPORUNDAN ÖNCE AYLIK İNCELEME
Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu olan Dilan Polat'ın geçtiğimiz günlerde kendisini kesici aletle yaraladığı iddia edilmiş, ardından Polat Adli Tıpa sevk edilmişti. Polat'ın avukatı müvekkilinin sağlık sorunları yaşadığını ve kendisini kesici aletle yaraladığını, sağlık sorunlarının tehlike arz ettiğini belirterek, tutuklu olarak cezaevinde kalmasının elverişli olmaması gerekçesiyle tahliye talebinde bulunmuştu.

Polat'ın Candan gibi tahliye edilip edilmeyeceği merak konusuydu.



TUTUKLULUK HALLERİ DEVAM EDECEK
Dilan Engin Polat soruşturmasında Adli Tıptan gelecek sağlık raporu beklenirken Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından aylık tutukluluk incelemesi değerlendirildi.



Hakimlik, Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında olduğu bütün şüphelilerin tutukluluğuna devam kararı verdi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
FETÖ kumpasın göbeğinde! Ankara Emniyeti’nde ’emniyetsiz’ işler yanıt bekleyen sorular... Kukla, kuklacı ve komplonun kilit aktörleri
Serdar Sertçelik’in kaçış trafiği belli oldu! Ankara’dan Kos’a firarın mimarı ortaya çıktı! Medya bu işin neresinde? Uğur Dündar’ı yazı dizisi ele verdi
Evine baskın yapılmıştı! Şarkıcı Kalben’i arkadaşı ele vermiş! Önce şantaj sonra ihbar: Enstrümanların içerisine uyuşturucu koyuyor
Son dakika: Tasarruf Tedbirleri Genelgesi Resmi Gazete’de yayımlandı!
Yerli ve milli otomobil TOGG’dan sıfır faizli 12 ay vadeli kredi kampanyası! Araç sahibi olmak isteyenler dikkat: Son 4 gün!
SSK VE BAĞ-KURLUYA ZAM HESABI | Merkez’in enflasyon anketi hesapları değiştirdi! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşı ne kadar olacak?
Teklif Meclis’te: 10 soruda kripto varlıklarda yeni dönemin şifreleri
Son dakika: Panathinaikos’ta Fatih Terim dönemi sona erdi! Instagram hesabından duyurdu
SON DAKİKA: Şaban Ataş cinayetinde flaş gelişme! Tüm aile adliyeye sevk edildi! Müge Anlı duyurdu: Parçaları ormanlık alanda bulundu
Almanya’da viral olan seçim kampanyası! Gençleri toplayıp döner yedirdiler: Avrupa’ya giden yol mideden geçer
MEMURA ‘FARK’LI ZAM! Yüzde 20’lik zamla memur ve memur emeklisinin maaşı ne kadar olacak? Öğretmen, polis, hemşire, doktor…
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den yeni uyarı! Sağanak yağış ve kar geri geliyor! Bugün hava nasıl olacak? | 17 Mayıs 2024 hava durumu
Yüksek emekli aylığı için 7 formül: Bordroda nelere dikkat edilmeli? Ne zaman başvurulmalı? Çok prim mi çok kazanç mı önemli?
Emlak vergisi için son 15 gün: Hesap nasıl yapılacak? Kimler ödeyecek?
6-8 Ekim olayları davasında 10 yıl sonra karar! Selahattin Demirtaş’a 42 yıl hapis... Ahmet Türk’e 10 Figen Yüksekdağ’a 30 yıl
SON DAKİKA