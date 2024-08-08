Resimdeki civciv nerede? 2155 kişiden sadece 54’ü bulabildi! Zeka testi dumur etti

İlk İpucu: Civciv Sağ Tarafta Değil
Civcivi bulamayanlar için ilk ipucumuz: Aradığınız civciv resmin sağ tarafında değil. Bu ipucu, resimdeki gizli civcivi bulmanıza yardımcı olacak. Resme dikkatlice bakın, civciv bir yerlerde saklanmış. Bazılarınızın civcivi bulduğunu düşünüyoruz. Tebrikler! Harika bir gözlem yeteneğiniz ve keskin gözleriniz var.
İkinci İpucu: Civciv Sarı ve Lalelerle Kamufle Olmuş
Civcivi hâlâ bulamayanlar için bir ipucu daha: Aradığınız civciv sarı renkte ve lalelerin arasında gizlenmiş.
Bu ipucuyla civcivi görebildiniz mi? Umarız daha fazla kişi şimdi civcivi bulabildi.
İşte Çözümü
Civcivi hâlâ bulamayanlar için çözümü aşağıda bulabilirsiniz.