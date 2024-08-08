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Resimdeki civciv nerede? 2155 kişiden sadece 54'ü bulabildi! Zeka testi dumur etti

Bu optik illüzyon testinde, dikkat yeteneklerinizi sınamaya hazır mısınız? Tavşanların arasına gizlenmiş bir civcivi 21 saniye içinde bulmanız gerekiyor! Gözlem becerilerinizi test edin ve zihinsel yeteneklerinizi geliştirin. Hadi, bakalım bu zorlu görevi ne kadar hızlı çözebileceksiniz?

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Giriş Tarihi 09 Ağustos 2024, 10:23 Güncelleme 09 Ağustos 2024, 10:24
Resimdeki civciv nerede? 2155 kişiden sadece 54’ü bulabildi! Zeka testi dumur etti

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Bu eğlenceli optik illüzyon testi, gözlem yeteneklerinizi ölçmek için harika bir fırsat sunuyor. 21 saniye içinde, tavşanların arasına saklanmış civcivi bulmaya çalışın! Detaylara dikkat etmeyi sevenler için bu test, zihinsel keskinliği ve odaklanmayı geliştirmek için mükemmel bir meydan okuma. Bakalım siz ne kadar hızlısınız?

Bu optik illüzyon resmi, internet kullanıcılarını şaşırtmış durumda. Hazır mısınız? Hadi başlayalım. Macar sanatçı Gergely Dudas tarafından paylaşılan bu görüntüde, tavşanların Paskalya için yumurta boyadığını görüyoruz. Ancak, resmin bir yerinde saklanmış bir civciv var. Onu 21 saniye içinde bulabilir misiniz?

En iyi süre 30 saniye olmasına rağmen, biz süreyi daha da kısaltarak meydan okumayı zorlaştırdık. Sadece en keskin gözler bu zorluğu aşabilecek.

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İlk İpucu: Civciv Sağ Tarafta Değil

Civcivi bulamayanlar için ilk ipucumuz: Aradığınız civciv resmin sağ tarafında değil. Bu ipucu, resimdeki gizli civcivi bulmanıza yardımcı olacak. Resme dikkatlice bakın, civciv bir yerlerde saklanmış. Bazılarınızın civcivi bulduğunu düşünüyoruz. Tebrikler! Harika bir gözlem yeteneğiniz ve keskin gözleriniz var.

İkinci İpucu: Civciv Sarı ve Lalelerle Kamufle Olmuş

Civcivi hâlâ bulamayanlar için bir ipucu daha: Aradığınız civciv sarı renkte ve lalelerin arasında gizlenmiş.

Bu ipucuyla civcivi görebildiniz mi? Umarız daha fazla kişi şimdi civcivi bulabildi.

İşte Çözümü

Civcivi hâlâ bulamayanlar için çözümü aşağıda bulabilirsiniz.

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