SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Bulaşık makinenizi 20 yıl çalışacak formül! Duyanlar duymayanlara söylesin

Bulaşık makineleri, günlük yaşamımızda büyük bir kolaylık sağlayan, mutfaklarda vazgeçilmez bir yardımcıdır. Ancak bu cihazların da bir ömrü var. Peki, bulaşık makinenizin ömrünü nasıl uzatabilirsiniz? İşte bulaşık makinesinin ömrünü uzatmak için uygulayabileceğiniz bazı pratik bilgiler!

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 08 Ağustos 2024, 13:31 Güncelleme 08 Ağustos 2024, 13:32
Bulaşık makinenizi 20 yıl çalışacak formül! Duyanlar duymayanlara söylesin

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Bulaşık makineleri doğru kullanıldığında yıllarca verimli bir şekilde hizmet verebilir. Bu basit adımları uygulayarak siz de makinenizin ömrünü uzatabilir ve mutfak işlerinizde daha büyük bir verimlilik sağlayabilirsiniz.

1. Düzenli Temizlik Şart

Bulaşık makinesinin en önemli bakım noktası, düzenli olarak temizlenmesidir. Makinenin iç kısmında biriken yemek artıkları ve kireç, makinenin performansını olumsuz etkileyebilir. Ayda en az bir kez, makinenin filtresini çıkararak temizleyin ve makine içerisinde biriken kalıntıları iyice silin. Böylece makineniz daha verimli çalışacak ve ömrü uzayacaktır.

2. Doğru Deterjan Kullanımı

Bulaşık makinesi deterjanı seçerken, makinenizin modeline ve yıkama kapasitesine uygun olanları tercih edin. Kalitesiz veya uyumsuz deterjanlar, makinenin parçalarında hasara neden olabilir. Ayrıca, deterjan dozajını her zaman kullanma kılavuzunda önerildiği şekilde ayarlayın. Fazla deterjan, hem cihazınıza zarar verebilir hem de gereksiz kimyasal kullanımına neden olur.

3. Yüklemeyi Doğru Yapın

Bulaşık makinenizi her kullanımda doğru şekilde yüklemek, makinenin daha verimli çalışmasını sağlar. Tencereler, tabaklar ve diğer yıkama gereçlerini makineye düzgün bir şekilde yerleştirin. Aşırı yüklemek, su ve deterjanın gerektiği gibi dağılmamasına ve bulaşıkların tam olarak temizlenmemesine yol açabilir.

4. Su Yumuşatıcı Kullanın

Sert su, bulaşık makineleri için büyük bir düşmandır. Su yumuşatıcı kullanmak, makinenizin içindeki kireç birikimini önleyebilir ve makinenizin daha uzun ömürlü olmasını sağlar. Eğer suyunuzun sert olduğunu düşünüyorsanız, yerel su şirketinizden suyunuzun sertlik derecesini öğrenebilir ve uygun bir su yumuşatıcı tercih edebilirsiniz.

5. Enerji Verimliliğine Önem Verin

Bulaşık makinelerinin enerji tüketimi, kullanılan mod ve sıcaklığa göre değişebilir. Enerji verimli programları tercih ederek hem elektrik tüketimini azaltabilir hem de makinenizin daha az yıpranmasını sağlayabilirsiniz. Özellikle hafif kirlenmiş bulaşıklar için düşük sıcaklıkta yıkama programlarını kullanmak, enerji tasarrufu yapmanın yanı sıra makinenizin ömrünü de uzatacaktır.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Külliye’de kritik zirve: Başkan Erdoğan, Katar Emiri Al Sani’yi ağırlayacak... Gündemde ne var?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı
Türk Telekom
İmamoğlu Paris’te İBB kasasından partiledi! Bir yanda saray, şarap, zevk-ü sefa diğer yanda İstanbulluya zamlı cefa | Etkinlikte kimler vardı?
Togg’dan heyecanlandıran haber: Her an yollarda T10F ile karşılaşabilirsiniz! İşte ön sipariş tarihi
MSB’den Çok katmanlı hava savunma sistemi mesajı! Suriye’de neler oluyor? Ayn-El Arap’ta ’Rus - Şam üssü’ iddiaları
Maliye Bakanlığı’ndan 200 bin Martı TAG Sürücüsüne Müjde!
Emekliye promosyon ödemesi iki katına çıktı! SGK açıkladı: 81 ilde 5 bin 500 üzerinde firmayla indirim anlaşması imzalandı
Kamala Harris’ten Filistin destekçilerine sert çıkış! Protestocuları tehditle susturmaya çalıştı
CANLI TAKİP | ABD basınından flaş iddia: Hizbullah harekete geçti: İran’dan önce saldıracak
TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman’dan TikTok değerlendirmesi: Kabul edilebilir değil
MİT’ten PKK’ya nokta atışı: Eylem hazırlığındaki terörist Eziz Gabar kod Serdar Sönmez etkisiz hale getirildi
Bakan Fidan İsrail’in ’tasmasını’ çekti ses CHP’den geldi! Başrolde Mavi Vatan masal diyen Namık Tan: Netanyahu’dan alkışı hak etti
Sistemlerin sistemi Gök Vatan’ın yeni bekçisi Çelik Kubbe! Savunmada yapay zeka destekli yeni dönem
İsmail Haniye suikastında şok gerçekler: Mossad İranlı 2 Devrim Muhafızı’nı satın aldı! Tuğla şeklinde bomba detayı...
SON DAKİKA