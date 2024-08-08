Bulaşık makinenizi 20 yıl çalışacak formül! Duyanlar duymayanlara söylesin

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Bulaşık makineleri doğru kullanıldığında yıllarca verimli bir şekilde hizmet verebilir. Bu basit adımları uygulayarak siz de makinenizin ömrünü uzatabilir ve mutfak işlerinizde daha büyük bir verimlilik sağlayabilirsiniz.

1. Düzenli Temizlik Şart Bulaşık makinesinin en önemli bakım noktası, düzenli olarak temizlenmesidir. Makinenin iç kısmında biriken yemek artıkları ve kireç, makinenin performansını olumsuz etkileyebilir. Ayda en az bir kez, makinenin filtresini çıkararak temizleyin ve makine içerisinde biriken kalıntıları iyice silin. Böylece makineniz daha verimli çalışacak ve ömrü uzayacaktır.