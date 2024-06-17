Dilan Polat ve Engin Polat davasında flaş gelişme! Savcılık 'Dilan Polat tahliye edilsin' demişti! Detaylar ortaya çıktı

Dilan Polat ve Engin Polat davasında yeni gelişmeler yaşandı. Dilan Polat'ın kardeşleri Can ve Sıla Doğu'nun da içlerinde bulunduğu 11 şüphelinin tahliyesine karar verildi. Kara para aklama suçlamasıyla 7 aydır tutuklu bulunan fenomen Dilan Polat ile ilgili ise savcılık ilk kez 'tahliye edilsin' talebinde bulundu. Peki, Polat'ın hangi gerekçelerle tahliyesi istendi? İşte detaylar...