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Dilan Polat ve Engin Polat davasında flaş gelişme! Savcılık 'Dilan Polat tahliye edilsin' demişti! Detaylar ortaya çıktı

Dilan Polat ve Engin Polat davasında yeni gelişmeler yaşandı. Dilan Polat'ın kardeşleri Can ve Sıla Doğu'nun da içlerinde bulunduğu 11 şüphelinin tahliyesine karar verildi. Kara para aklama suçlamasıyla 7 aydır tutuklu bulunan fenomen Dilan Polat ile ilgili ise savcılık ilk kez 'tahliye edilsin' talebinde bulundu. Peki, Polat'ın hangi gerekçelerle tahliyesi istendi? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 17 Haziran 2024, 09:32 Güncelleme 17 Haziran 2024, 09:32
Dilan Polat ve Engin Polat davasında flaş gelişme! Savcılık ’Dilan Polat tahliye edilsin’ demişti! Detaylar ortaya çıktı 1

İstanbul merkezli 6 ilde Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da tutuklandığı soruşturma kapsamında, aralarında Dilan Polat'ın kardeşleri Can ve Sıla Doğu'nun da bulunduğu 11 şüphelinin tahliyesine karar verildi.

Dilan Polat ve Engin Polat davasında flaş gelişme! Savcılık ’Dilan Polat tahliye edilsin’ demişti! Detaylar ortaya çıktı 2

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 16 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, sulh ceza hakimliği aylık tutukluluk incelemesi yaptı.

Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu'nun cezaevi çıkışı görüntüleri ortaya çıktı!

Dilan Polat ve Engin Polat davasında flaş gelişme! Savcılık ’Dilan Polat tahliye edilsin’ demişti! Detaylar ortaya çıktı 3

11 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ
Hakimlik, Dilan Polat'ın kardeşleri Can ve Sinem Sıla Doğu ile Can Polat, Gökay Bekar, Halit Polat, Harun Abak, Metin Yılmaz, Mustafa Özalp, Nilgün Yılmaz, Uğurcan Ayyıldız ve Zekai Tepe'nin adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliye edilmesine hükmetti.

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