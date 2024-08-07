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Anneannesini öldüren Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener hakkında flaş gelişme! İşte adli tıp kurumunun ön raporu

Türkiye, geçtiğimiz günlerde eski bakanlardan siyasetçi Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener’in anneannesi Leyla Çetiner’i öldürmesini konuşmuştu. Gözaltına alınan Bedirhan Şener, psikolojik sorunları olduğu iddiasıyla akıl hastanesine sevk edilmişti. Olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İşte Adli Tıp ön raporu...

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Giriş Tarihi 07 Ağustos 2024, 12:54 Güncelleme 07 Ağustos 2024, 13:32
Anneannesini öldüren Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener hakkında flaş gelişme! İşte adli tıp kurumunun ön raporu

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Türkiye'nin konuştuğu olay Ankara'da 31 Temmuz günü yaşandı. Siyasetçi Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, 81 yaşındaki anneannesi Leyla Çetiner'i öldürdü.

ANKARA'DA ANNEANNESİNİ ÖLDÜREN BEDİRHAN ŞENER'İN EVİNİN SOKAĞIANKARA'DA ANNEANNESİNİ ÖLDÜREN BEDİRHAN ŞENER'İN EVİNİN SOKAĞI

Gözaltına alınan Bedirhan Şener, sabah saatlerinde adliyeye getirilmişti. Şener hakkında, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol ve yurt dışı yasağı uygulandı.

ABDÜLLATİF ŞENER'İN OĞLU BEDİRHAN ŞENERABDÜLLATİF ŞENER'İN OĞLU BEDİRHAN ŞENER

Akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen ve adli tıp doktoru muayenesinden geçen Bedirhan Şener'in, Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'ne sevk edilerek, gözetim altına alınmasına karar verildi.

ANKARA'DA ANNEANNESİNİ ÖLDÜREN BEDİRHAN ŞENER'İN EVİNİN SOKAĞIANKARA'DA ANNEANNESİNİ ÖLDÜREN BEDİRHAN ŞENER'İN EVİNİN SOKAĞI

EVİNDEN ÇOK SAYIDA PSİKİYATRİ İLACI ÇIKTI
Şener hakkındaki gözetim süresinin uzatılıp uzatılmayacağına raporun hazırlanmasının ardından karar verilecek. Bedirhan Şener'in ev aramasında çok sayıda psikiyatri ilacı bulunduğu, olayla ilgili cinayet davasının açılacağı, rahatsızlığının tedavi edilebilir düzeyde olması halinde hakkındaki hükmün tutuklamaya çevrilerek cezaevine gönderileceği bilgisine ulaşılmıştı.

CHP'Lİ ABDÜLLATİF ŞENERCHP'Lİ ABDÜLLATİF ŞENER

ABDÜLLATİF ŞENER: ANNEANNESİNİ ÇOK SEVERDİ!
Kan donduran olayla ilgili konuşan Abdüllatif Şener, "Sağlık durumu iyi olmadığından ve telefonlarımıza cevap vermediğinden hayatından endişe duyarak dün akşam eşim Berrin ve annesiyle oğlum Bedirhan'ın evine gittik. Ben arabayı park etmekle meşgulken eşim ve annesi oğlumun dairesine çıkmışlar, zile basmışlar, O ise kapıyı acar açmaz karşısına ateş etmeye başlamıştır ve söz konusu müessif olay meydana gelmiştir. Oğlum anneannesini çok severdi, zaman zaman onda kalır, anneannesi de kendisinde kalırdı. Eşimin kanser tedavisi gördüğü bir ortamda, özensiz ve yanlışlarla dolu yayın ve yorum yapanlara üzüntülerimizi belirtir, yaşadığımız bu zor günlerde ailemizin açısına saygı göstermelerini bekleriz" ifadelerini kullanmıştı.

BEDİRHAN ŞENER'İN GÖZALTINA ALINMA ANIBEDİRHAN ŞENER'İN GÖZALTINA ALINMA ANI

ADLİ TIP KURUMU'NDAN AÇIKLAMA: ŞÜPHELİNİN RUHSAL DURUM MUAYENESİ…
Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğünün ön raporuna da yer verilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Şüphelinin yapılan ruhsal durum muayenesi sonucunda, mevcut durumun net teşhisi ve kişinin davranışları üzerindeki etkilerinin saptanması amacıyla CMK 74'e göre Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesinde gözlem altına alınması ve yine gözlem süresi bitiminde şahsın ceza ehliyeti ve diğer hususlarla ilgili kurumdan görüş sorulmasının uygun olacağı yönünde kanaat bildirilmiştir.

ANKARA'DA ANNEANNESİNİ ÖLDÜREN BEDİRHAN ŞENER'İN EVİNİN SOKAĞIANKARA'DA ANNEANNESİNİ ÖLDÜREN BEDİRHAN ŞENER'İN EVİNİN SOKAĞI

3 HAFTA GÖZETİM
Cumhuriyet Başsavcılığımızın talebi ve Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla şüphelinin Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesinde 3 hafta süre ile gözlem altına alınmasına ve hakimlik kararına istinaden ilgili sağlık kurumundan gözlem süresinin sonunda şüphelinin TCK'nın 32. Maddesi kapsamında işlediği iddia olunan suçtan dolayı fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayıp algılayamadığı hususunda rapor düzenlenmesinin istenilmesine karar verilmiştir."

Abdüllatif Şener'in oğlu katil oldu
Abdüllatif Şener'in oğlu anneannesini öldürdü

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