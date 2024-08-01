SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener anneannesini öldürdü | Detaylar ortaya çıktı! Komşuları korku dolu anları anlattı

Ankara'da, eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, evinde rehin aldığı anneannesi Leyla Çetiner’i tabancayla vurarak öldürdü. Şüpheli Şener, polis tarafından gözaltına alındı.Korkunç olayla ilgili komşuların anlattıkları dehşete düşürdü.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 01 Ağustos 2024, 10:52 Güncelleme 01 Ağustos 2024, 11:03
Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener anneannesini öldürdü | Detaylar ortaya çıktı! Komşuları korku dolu anları anlattı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Dün akşam saatlerinde Çankaya ilçesi Güvenevler Mahallesi'nde korkunç bir olay meydana geldi.

Eski bakan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener ile anneannesi Leyla Çetiner arasında, Meneviş Sokak'ta ikamet ettikleri evlerinde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Eski bakan Abdüllatif ŞenerEski bakan Abdüllatif Şener

Tartışmanın büyümesi üzerine Bedirhan Şener, anneannesi Çetiner'i tabancayla rehin aldı. Bunun üzerine Abdüllatif Şener, sokağa çıkarak durumu polis ekiplerine bildirdi.

ANNEANNESİNİ VURDU
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin destek istemesi üzerine bölgeye özel harekat polisleri sevk edildi. Bu sırada Bedirhan Şener'in tabancasını ateşlemesi sonucu anneannesi Çetiner, vuruldu. Bedirhan Şener polis ekiplerince gözaltına alınırken, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Leyla Çetiner'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI
Eski bakan Abdüllatif Şener'in Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Güvenevler Mahallesi'nde bulunan evinde kayınvalidesi Leyla Çetiner'in (80), oğlu Bedirhan Şener tarafından öldürülmesiyle ilgili olayın detayları ortaya çıkmaya başladı.

4 EL SİLAH SESİ GELDİ
Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Bedirhan Şener, henüz belirlenemeyen nedenle anneannesi Leyla Çetiner'i ile tartıştı. Anneanne ve torun arasındaki tartışmanın büyümesi üzerine evde bulunan Abdüllatif Şener ve eşi Berrin Şener'in polise haber vermek için dışarı çıktığı sırada evden 4 el silah sesi geldi.

Şener'in ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri Bedirhan Şener'i gözaltına aldı. Ardından eve giren sağlık ekipleri vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralı olduğu belirlenen Çetiner'e ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Leyla Çetiner, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Güvenevler Mahalle Muhtarı Seviye Ardıç ise olaya ilişkin, "Azam aradı beni, mahalleden silah sesi geldiğini ve ambulansların, polis ekiplerinin olduğunu söyledi. Hemen geldim olay yerine. Polislerden ve mahalledeki insanlardan öğrendiğim Abdüllatif Şener'in oğlu olduğu. 4 el ateş edildiği söyleniyor. Bildiğimiz kadarıyla yaralının hastaneye gittiği ve orada vefat ettiğini söyleniyor" dedi.

"ANNEMİ VURDULAR"
İsmini vermek istemeyen ve ailenin yan binada oturan komşusu olduğunu söyleyen kişi, olay öncesinde tartışma sesi duymadığını belirterek, "Komşularıyım, yan binada oturuyorum. 4 el silah sesi duydum. Panik oldum ve pencereyi açtım. Bir kadın (Şener'in eşi Berrin Şener) 'annemi vurdular' diye bağırdı. Kapıda bir beyefendi vardı, o da telefonla uğraşıyordu. Ben direk kadının yanına gittim ve sakinleştirmeye çalıştım. Su verdim ve yardımcı oldum. Daha sonra polis ve ambulans geldi. Sağlık personellerini içeri almadılar, silahlı olabilir diye. Yaklaşık 20 dakika kapıda içeri girmeyi bekledik" diye konuştu.

Eski bakan ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şenerin oğlu Bedirhan Şener katil oldu!Eski bakan ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şenerin oğlu Bedirhan Şener katil oldu!

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan liderliğindeki Yüksek Askeri Şura toplanıyor! Hangi komutanların görev süresi doluyor? YAŞ’ta kimler terfi bekliyor?
İran ne saklıyor? Hava saldırısı dediler nokta atışı saldırı çıktı | Haniye’yi şehadete götüren iki tepe: Harita üzerinde suikast mahalli
CANLI TAKİP | Hamas lideri İsmail Haniye için cenaze töreni düzenleniyor! Alanda on binlerce kişi var
Paris 2024: Türkiye - Dominik Cumhuriyeti | CANLI
Son dakika: İzmir’deki ihmal faciasında yeni gelişme! İstenen cezalar belli oldu
Haniye’nin şehit edilmesi sonrası kirli plan deşifre oldu! Netanyahu’nun ABD ziyareti sonrası Orta Doğu’da kanlı suikastlar
Haniye’nin şehit edilmesi sonrası BMGK acil toplandı! ABD ve İngiltere İran’ı suçladı İsrail’i akladı
Dünyanın konuştuğu Türk: Yusuf Dikeç... Olimpiyatlardaki duruşuyla gündem oldu! Hayat felsefesi ters köşe yaptı
İşte Fenerbahçe’nin yeni 6’sı! Krunic yerine geliyor
Özgür Özel’den çarpıcı açıklama: Genel Başkan olduktan sonra Erdoğan’a dosya teslim ettim! BYD’nin Türkiye’ye gelmesini destekliyorum
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan Hamas Lideri İsmail Haniye suikastı ile ilgili çarpıcı açıklama: Filistin davasının yanındayız! Türkiye dilekçe verecek! Suriye ile görüşmeler ne durumda?
EMEKLİYE ÇİFT PROMOSYON | 24.000 TL’ye kadar varabiliyor! Kimler iki maaş alabilir? Daha çok promosyon için hangi yollar izlenmeli?
CHP’li belediyelerin prim borçlarına ilişkin çarpıcı veri ortaya çıktı: Belediye şirketleri borç batağında
Beşiktaş’a Sambacı yıldız! Görüşmeler başladı
Lağım çukuru Ekşi Sözlük yine iş başında! Hamas Lideri Haniye suikastı üzerinden Türkiye’yi hedef aldılar: Bugün İran’a bomba atan yarın Külliye’ye atar
SON DAKİKA