Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener anneannesini öldürdü | Detaylar ortaya çıktı! Komşuları korku dolu anları anlattı

4 EL SİLAH SESİ GELDİ Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Bedirhan Şener , henüz belirlenemeyen nedenle anneannesi Leyla Çetiner'i ile tartıştı. Anneanne ve torun arasındaki tartışmanın büyümesi üzerine evde bulunan Abdüllatif Şener ve eşi Berrin Şener'in polise haber vermek için dışarı çıktığı sırada evden 4 el silah sesi geldi.

Şener'in ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri Bedirhan Şener'i gözaltına aldı. Ardından eve giren sağlık ekipleri vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralı olduğu belirlenen Çetiner'e ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Leyla Çetiner, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Güvenevler Mahalle Muhtarı Seviye Ardıç ise olaya ilişkin, "Azam aradı beni, mahalleden silah sesi geldiğini ve ambulansların, polis ekiplerinin olduğunu söyledi. Hemen geldim olay yerine. Polislerden ve mahalledeki insanlardan öğrendiğim Abdüllatif Şener'in oğlu olduğu. 4 el ateş edildiği söyleniyor. Bildiğimiz kadarıyla yaralının hastaneye gittiği ve orada vefat ettiğini söyleniyor" dedi.