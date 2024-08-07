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Bir başıboş köpek saldırısı daha! Şanlıurfa'da üç çocuk korku dolu anlar yaşadı

Şanlıurfa’da 3 çocuğa başıboş sokak köpekleri saldırdı. Korkudan ne yapacaklarını bilemeyen çocukların imdadına yoldan geçen bir kadın yetişti. Kadının köpekleri uzaklaştırarak çocukları kurtardığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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Giriş Tarihi 07 Ağustos 2024, 16:08 Güncelleme 07 Ağustos 2024, 16:14
Bir başıboş köpek saldırısı daha! Şanlıurfa’da üç çocuk korku dolu anlar yaşadı

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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi Seydo Atilla Mahallesi'nde başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan üç çocuk, büyük korku yaşadı.

Sokakta yatan başıboş köpekler, yoldan geçen 3 çocuğa saldırdı.

Şanlıurfa'da başıboş köpekler üç çocuğa saldırdıŞanlıurfa'da başıboş köpekler üç çocuğa saldırdı

Olayı gören bir kadın, köpekleri uzaklaştırıp çocukları saldırıdan korumaya çalıştı.

Çocukları köpeklerden yoldan geçen bir kadın kurtardı Çocukları köpeklerden yoldan geçen bir kadın kurtardı

Çocuklar korkuyla sokaktan uzaklaşırken, yaşananlar ise bölgedeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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