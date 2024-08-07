Bir başıboş köpek saldırısı daha! Şanlıurfa’da üç çocuk korku dolu anlar yaşadı

Şanlıurfa'da başıboş köpekler üç çocuğa saldırdı Olayı gören bir kadın, köpekleri uzaklaştırıp çocukları saldırıdan korumaya çalıştı.

Çocukları köpeklerden yoldan geçen bir kadın kurtardı



Çocuklar korkuyla sokaktan uzaklaşırken, yaşananlar ise bölgedeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.