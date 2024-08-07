Bir başıboş köpek saldırısı daha! Şanlıurfa’da üç çocuk korku dolu anlar yaşadı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi Seydo Atilla Mahallesi'nde başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan üç çocuk, büyük korku yaşadı.
Sokakta yatan başıboş köpekler, yoldan geçen 3 çocuğa saldırdı.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi Seydo Atilla Mahallesi'nde başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan üç çocuk, büyük korku yaşadı.
Sokakta yatan başıboş köpekler, yoldan geçen 3 çocuğa saldırdı.
Olayı gören bir kadın, köpekleri uzaklaştırıp çocukları saldırıdan korumaya çalıştı.
Çocuklar korkuyla sokaktan uzaklaşırken, yaşananlar ise bölgedeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.