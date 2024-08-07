Tırnak makası bakın nasıl icat edildi! Meğer bulunduğu ilk yer...

1940'larda Amerikalı tasarımcı William E. Bassett, daha ucuz ve kullanımı kolay bir tırnak makası tasarımı geliştirdi.
Bassett'in yenilikçi tasarımı, tırnak makası kolunun katlanırken bir tarafa kaymasını önleyen iki küçük darbe içeriyordu. Bu yenilik, tırnak makasının hem üretim maliyetini düşürdü hem de kullanımını daha pratik hale getirdi.
GÜNÜMÜZDE TIRNAK MAKASI
Bugün, tırnak makasları farklı boyutlarda ve tasarımlarda mevcut olup, kişisel bakımın yanı sıra tıbbi ve kozmetik alanlarda da kullanılmaktadır. Bu basit ama etkili alet, kişisel bakımımızın ayrılmaz bir parçası olarak hayatımızdaki yerini sağlamlaştırmıştır.