Tırnak makası bakın nasıl icat edildi! Meğer bulunduğu ilk yer...

Tırnak makası nın kökenleri 19. yüzyılın sonlarına kadar uzanır. İlk tırnak makası modelleri fazla kilolu cımbızları andırıyordu ve sıkma hareketiyle kullanılıyordu. Zaman içinde tasarımı çok az değişmiş olsa da kullanım kolaylığı ve pratikliği açısından büyük bir yol kat edildi.

Bu patentte tarif edilen tırnak makası, sadece tırnak kesimi için değil, aynı zamanda eldivenleri iliklemek ve kemerden sarkmak için de kullanılıyordu. Ancak bu erken dönem tırnak makasları üretimi pahalı olduğu için ticari başarı elde edemedi.