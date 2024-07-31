Eski bakan ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener katil oldu!

Bunun üzerine Abdüllatif Şener , evin bulunduğu sokağa çıkarak durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayın seyri dolayısıyla bölgeye özel harekat polis ekibi de gönderildi.

Eski Maliye Bakanı ve Başbakan Yard. Abdüllatif Şener

ABDÜLLATİF ŞENER KİMDİR?

1991 Türkiye genel seçimlerinde Refah Partisinden Sivas milletvekili seçilerek siyasete girdi. Necmettin Erbakan başkanlığında kurulan REFAHYOL Hükûmeti'nde Maliye Bakanı olarak görev yaptı. 1998 yılında Refah Partisi'nin kapatılmasından sonra Fazilet Partisi'ne geçti. 2001 yılında da Fazilet Partisi de kapatıldı.

2001 yılında kurulan Adalet ve Kalkınma Partisinin (AK Parti) kurucuları arasında yer aldı. 2002 Türkiye genel seçimlerinde yeniden Sivas milletvekili seçildi. 2002-2007 yılları arasında Abdullah Gül Hükûmeti ve 1. Erdoğan Hükümeti'nde devlet bakanı ve başbakan yardımcısı olarak görev yaptı. 2007 yılında yapılan seçimlerde aday olmadı ve AK Partiden istifa etti.

25 Mayıs 2009 tarihinde Türkiye Partisini kurdu. 2011 Türkiye genel seçimleri öncesinde partisinin genel başkanlığından istifa ederek Sivas'tan bağımsız milletvekili adayı oldu. 17.092 oy almasına rağmen milletvekili seçilemedi. Kurucusu olduğu Türkiye Partisi, 27 Ağustos 2012 tarihinde kapandı.

2018 Türkiye genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisinden Konya milletvekili seçildi. 23 Mayıs 2023 tarihinde partisinden istifa ettiğini[5] ve aynı zamanda 2023 cumhurbaşkanlığı seçiminde 1. turda Sinan Oğan'a, 2. turda ise geçersiz oy kullandığını açıkladı.[5] Daha sonra gazeteciler tarafından Şener'in oy kullandığı sandığa ait seçim sonucu tutanağına ulaşılmış, ancak söz konusu sandıktan geçersiz oy çıkmadığı görülmüştür