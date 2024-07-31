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Eski bakan ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener katil oldu!

Eski bakan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, rehin aldığı anneannesini silahla vurarak öldürdü.

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Giriş Tarihi 31 Temmuz 2024, 22:49 Güncelleme 31 Temmuz 2024, 23:13
Eski bakan ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener katil oldu!

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Eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, evinde rehin aldığı anneannesini silahla vurarak öldürdü.

ABDÜLLATİF ŞENER'İN OĞLU ANNEANNESİNİ ÖLDÜRDÜ

Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener ile anneannesi Leyla Çetiner arasında Ankara'da ikamet ettikleri Ayrancı Mahallesi'ndeki evlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Abdüllatif Şener'in oğlu anneannesi silahla vurarak öldürdü!

REHİN ALDI

Kavgaya dönüşen olay sırasında Bedirhan Şener, anneannesi Leyla Çetiner'i silahla rehin aldı.

POLİSE BİLDİRDİ

Bunun üzerine Abdüllatif Şener, evin bulunduğu sokağa çıkarak durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayın seyri dolayısıyla bölgeye özel harekat polis ekibi de gönderildi.

GÖZALTINA ALINDI

Bedirhan Şener, bu sırada anneannesi Çetiner'i silahla vurarak öldürdü.

Bedirhan Şener, polis ekiplerince gözaltına alındı. Polisin olay yerindeki çalışması sürüyor.

Eski Maliye Bakanı ve Başbakan Yard. Abdüllatif Şener Eski Maliye Bakanı ve Başbakan Yard. Abdüllatif Şener

ABDÜLLATİF ŞENER KİMDİR?

1991 Türkiye genel seçimlerinde Refah Partisinden Sivas milletvekili seçilerek siyasete girdi. Necmettin Erbakan başkanlığında kurulan REFAHYOL Hükûmeti'nde Maliye Bakanı olarak görev yaptı. 1998 yılında Refah Partisi'nin kapatılmasından sonra Fazilet Partisi'ne geçti. 2001 yılında da Fazilet Partisi de kapatıldı.

2001 yılında kurulan Adalet ve Kalkınma Partisinin (AK Parti) kurucuları arasında yer aldı. 2002 Türkiye genel seçimlerinde yeniden Sivas milletvekili seçildi. 2002-2007 yılları arasında Abdullah Gül Hükûmeti ve 1. Erdoğan Hükümeti'nde devlet bakanı ve başbakan yardımcısı olarak görev yaptı. 2007 yılında yapılan seçimlerde aday olmadı ve AK Partiden istifa etti.

25 Mayıs 2009 tarihinde Türkiye Partisini kurdu. 2011 Türkiye genel seçimleri öncesinde partisinin genel başkanlığından istifa ederek Sivas'tan bağımsız milletvekili adayı oldu. 17.092 oy almasına rağmen milletvekili seçilemedi. Kurucusu olduğu Türkiye Partisi, 27 Ağustos 2012 tarihinde kapandı.

2018 Türkiye genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisinden Konya milletvekili seçildi. 23 Mayıs 2023 tarihinde partisinden istifa ettiğini[5] ve aynı zamanda 2023 cumhurbaşkanlığı seçiminde 1. turda Sinan Oğan'a, 2. turda ise geçersiz oy kullandığını açıkladı.[5] Daha sonra gazeteciler tarafından Şener'in oy kullandığı sandığa ait seçim sonucu tutanağına ulaşılmış, ancak söz konusu sandıktan geçersiz oy çıkmadığı görülmüştür

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