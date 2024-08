Ankara’da mangal dehşeti! Önce yandı sonra kalp krizi geçirdi

Ankara Elmadağ'da Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Turan Yapıcı, arkadaşlarıyla bir araya gelerek mangal yaktı. Ancak alev bir anda Yapıcı'nın suratına sıçradı. Yanmaya başlayan adam can havliyle sağa sola kaçışmaya başladı. Arkadaşları ise yardıma koşarak Yapıcı'yı söndürmek için uğraştı. Tüm kıyafetleri çıkarılan Yapıcı, bir süre sonra kurtarıldı. Her şey tam da bitti derken talihsiz adam başına gelen facianın hemen ardından kalp krizi geçirerek olay yerinde can verdi.

