Tunç Soyer paraları konserlerde çarçur etmişti | 24 milyonluk Tarkan konseri hakkında soruşturma başlatıldı



SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yıkılan sahnenin yeniden kurulması ve çalışan ekibin tüm masrafları İZFAŞ tarafından karşılandı.



Sayıştay denetçileri, İZFAŞ'ın sahne yapımı için yüklenici firma ile 8.5 milyon liralık ek bir sözleşme imzaladığını ortaya çıkardı.



Günaydın'ın haberine göre; İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında İzmir'e giden mülkiye müfettişlerinin ilgili daire başkanlığından konserle ilgili tüm bilgi ve belgeleri istedikleri öğrenildi.

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