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Tunç Soyer paraları konserlerde çarçur etmişti | 24 milyonluk Tarkan konseri hakkında soruşturma başlatıldı

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünde Gündoğdu Meydanı'nda İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Tarkan konserinin 24 milyona mal olduğunun ortaya çıkması toplumun her kesiminde büyük tepki ile karşılanmıştı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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Giriş Tarihi 24 Temmuz 2024, 09:39 Güncelleme 24 Temmuz 2024, 09:39
Tunç Soyer paraları konserlerde çarçur etmişti | 24 milyonluk Tarkan konseri hakkında soruşturma başlatıldı

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İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünde Gündoğdu Meydanı'nda Tarkan konseri düzenlemişti.
Fırtınada yıkılan sahne yeniden yapılmıştı.

Tarkan ve Eski İzmir Belediye Başkanı Tunç SoyerTarkan ve Eski İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer
Dönemin Belediye Başkanı Tunç Soyer, Tarkan'ın konser için ücret almayacağını duyurmuştu.

Tunç Soyer.Tunç Soyer.

YALANI ORTAYA ÇIKTI

Ancak Soyer'in yalanı ortaya çıkmış ve belediyenin kasasından toplam 23 milyon 540 bin lira çıktığı ispatlanmıştı.


SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yıkılan sahnenin yeniden kurulması ve çalışan ekibin tüm masrafları İZFAŞ tarafından karşılandı.

Sayıştay denetçileri, İZFAŞ'ın sahne yapımı için yüklenici firma ile 8.5 milyon liralık ek bir sözleşme imzaladığını ortaya çıkardı.

Günaydın'ın haberine göre; İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında İzmir'e giden mülkiye müfettişlerinin ilgili daire başkanlığından konserle ilgili tüm bilgi ve belgeleri istedikleri öğrenildi.

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CHP'li İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer Tarkan'a servet döktü: Yıkılan sahneye 17 milyon onarım için 8.5 milyon

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