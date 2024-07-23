Bunaltıcı havaya yağmur arası! Tekirdağ’da sağanak İstanbul Arnavutköy’de hortum

Kentte aniden başlayan sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar şemsiyelerle yağmur dan korunmaya çalışırken, kimi de otobüs duraklarına sığındı.

Tekirdağ 'da gök gürültülü sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Polis ekipleri trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda önlem alarak, sürücüleri dikkatli seyretmeleri için uyardı.





İSTANBUL'DA YAĞIŞ BEKLENTİSİ



Bir yandan da gözler İstanbul'a çevrildi.



Yetkililer İstanbul'da yerel yağmur geçişlerinin olabileceğini söyledi. İstanbul'u yaklaşık iki haftadır etkisi altına alan sıcak ve bunaltıcı havanın etkisini azalacağının tahmin ediliyor.