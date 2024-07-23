Bunaltıcı havaya yağmur arası! Tekirdağ’da sağanak İstanbul Arnavutköy’de hortum

Tekirdağ'da gök gürültülü sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Kentte aniden başlayan sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar şemsiyelerle yağmurdan korunmaya çalışırken, kimi de otobüs duraklarına sığındı.
Tekirdağ'da gök gürültülü sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Kentte aniden başlayan sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar şemsiyelerle yağmurdan korunmaya çalışırken, kimi de otobüs duraklarına sığındı.
Polis ekipleri trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda önlem alarak, sürücüleri dikkatli seyretmeleri için uyardı.
Hava sıcaklığının 25 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın aralıklarla sürmesi bekleniyor.
ARNAVUTKÖY'DE HORTUM
Arnavutköy Karaburun sahilinde havanın kararmasıyla birlikte denizde hortum oluştu.
Sahilde denize giren vatandaşlar hortumu görünce şaşkınlık yaşadı. Vatandaşlar tedbir amaçlı denizden çıkarak kıyıdan uzaklaştı. O anlar kameralara yansıdı.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu 36
İstanbul: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33
İzmir: Az bulutlu ve açık 38
Adana: Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu 36
Antalya: Az bulutlu ve açık 32
Samsun: Az bulutlu 31
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 29
Erzurum: Parçalı bulutlu 29