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Bunaltıcı havaya yağmur arası! Tekirdağ'da sağanak İstanbul Arnavutköy'de hortum

Sıcak hava ve nemle bunatlıcı günler yaşayan Marmara Bölgesi'nde yağmur etkili olmaya başladı. Tekirdağ'da gök gürültülü sağanak yağış aniden bastırdı. Kentte bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. İstanbul'da da yağmu beklentisi var. Öte yandan Arnavutköy Karaburun sahilinde havanın kararmasıyla birlikte denizde hortum oluştu.

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Giriş Tarihi 23 Temmuz 2024, 17:22 Güncelleme 23 Temmuz 2024, 17:35
Bunaltıcı havaya yağmur arası! Tekirdağ’da sağanak İstanbul Arnavutköy’de hortum

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Tekirdağ'da gök gürültülü sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.


Kentte aniden başlayan sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar şemsiyelerle yağmurdan korunmaya çalışırken, kimi de otobüs duraklarına sığındı.

Polis ekipleri trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda önlem alarak, sürücüleri dikkatli seyretmeleri için uyardı.

Hava sıcaklığının 25 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın aralıklarla sürmesi bekleniyor.



İSTANBUL'DA YAĞIŞ BEKLENTİSİ

Bir yandan da gözler İstanbul'a çevrildi.

Yetkililer İstanbul'da yerel yağmur geçişlerinin olabileceğini söyledi. İstanbul'u yaklaşık iki haftadır etkisi altına alan sıcak ve bunaltıcı havanın etkisini azalacağının tahmin ediliyor.



ARNAVUTKÖY'DE HORTUM

Arnavutköy Karaburun sahilinde havanın kararmasıyla birlikte denizde hortum oluştu.

Sahilde denize giren vatandaşlar hortumu görünce şaşkınlık yaşadı. Vatandaşlar tedbir amaçlı denizden çıkarak kıyıdan uzaklaştı. O anlar kameralara yansıdı.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 36

İstanbul: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

İzmir: Az bulutlu ve açık 38

Adana: Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu 36

Antalya: Az bulutlu ve açık 32

Samsun: Az bulutlu 31

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 29

Erzurum: Parçalı bulutlu 29

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 42

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