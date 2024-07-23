SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Diyarbakır-Şanlıurfa yolunda 3 araçlı kaza! Kontrolden çıkıp karşı istikametteki araçlara çarptı: Yaralılar var!

Diyarbakır-Şanlıurfa yolu Kantar Köprülü Kavşağı’nda bir otomobil, kontrolünü kaybederek karşı istikametten gelen iki otomobile çarptı. Çarpma sonucu üç araç da birbirine girdi 5 kişi yaralandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 23 Temmuz 2024, 22:46 Güncelleme 23 Temmuz 2024, 22:46
Diyarbakır-Şanlıurfa yolunda 3 araçlı kaza! Kontrolden çıkıp karşı istikametteki araçlara çarptı: Yaralılar var!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Diyarbakır'da refüjü aşan otomobil, karşı yönden gelen iki otomobile çarptı. 3 otomobilin de çarpışması sonucu sonucu 5 kişi yaralandı.

KONTROLDEN ÇIKTI

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır-Şanlıurfa yolu Kantar Köprülü Kavşağı'nda 21 AN 360 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı yönden gelen 33 NPR 34 ve 21 AEK 652 plakalı otomobile çarptı.

5 YARALI VAR

Kazada 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

Polis yolda ulaşımı kontrollü sağlarken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren düzenleme komisyonda kabul edildi
FC Lugano - Fenerbahçe | CANLI
Türk Telekom
Irak’tan PKKya karşı adım: Resmi yazışmalarda yasaklı örgüt ifadesi kullanılacak
Joe Biden 6 gün sonra ilk kez görüntülendi! ABD’de gözler tarihi açıklamada: Bu işi bitireceğim
Trump suikastından sonra hedef tahtası olmuştu! Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle istifa etti | ’’Onun yüzünden kurşun yedim’’
Başkan Erdoğan liderliğindeki MKYK toplantısı sona erdi! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten flaş açıklamalar
Son dakika: Hamas ve El Fetih anlaştı: İlk tebrik Türkiye’den! İmza atıldı ABD, İsrail ve BAE’nin gizli toplantısı ifşa oldu
Galatasaray’a transferde çifte kötü haber! O yıldızlar da elden kaçıyor
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! İşte ekonomistlerden ilk yorum
Kamala Harris’in siyonist kocası: Harris seçilirse ilk Yahudi ‘Fist Gentlemen’ olacak! Beyaz Saray’da İsrail lobisi
Joe Biden’ı adaylıktan vazgeçiren son 96 saat! O iki isim ABD’nin kaderini değiştirdi: Başkan’ın sahil evinde neler yaşandı?
YPG’li Ferhat Abdi Şahin’den ABD, İngiltere, Fransa teröristan planına destek veriyor itirafı: Türkiye bizi ortadan kaldıracak korkusu
Beşiktaş’tan çifte transfer! Bir dünya yıldızı daha geliyor
İşte Vav Kuşağı! TÜGVA’dan Feth-i Mübin’in sembolü Ayasofya’da ’Yaz Okulu Buluşması’... Hep bir ağızdan tekbir getirdiler
SON DAKİKA