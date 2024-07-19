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"CrowdStrike Mavi Ekran Hatası: Mavi Ekran Hatası Alan Kullanıcılar Ne Yapmalı? Adım Adım Çözüm Rehberi"

CrowdStrike yazılımındaki beklenmedik bir problem, küresel çapta büyük bir krize yol açtı. Bu sorun, havayolu ulaşımını durdurdu, bankacılık işlemlerini aksattı ve hastanelerde ameliyatların yapılmasını engelledi. Türkiye dahil birçok ülkede birçok şirket ve kurum bu durumdan etkilendi.

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Giriş Tarihi 19 Temmuz 2024, 12:51 Güncelleme 19 Temmuz 2024, 12:51
CrowdStrike Mavi Ekran Hatası: Mavi Ekran Hatası Alan Kullanıcılar Ne Yapmalı? Adım Adım Çözüm Rehberi

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Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) ve Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), sorunun çözümü için hemen çalışmalara başladı. İşte bu kritik problemle ilgili bilmeniz gerekenler ve sorunu çözmek için atılması gereken adımlar.

CrowdStrike Sorunu ve Etkileri

CrowdStrike yazılımında ortaya çıkan sorun, küresel ölçekte birçok sektörü etkiledi. Havayolu şirketleri, bankalar, marketler ve hastaneler gibi hayati öneme sahip kuruluşlar bu problemden nasibini aldı. Peki, bu durum nasıl oluştu ve hangi adımlar atılmalı?

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BTK ve USOM'un Müdahalesi

Sorun ortaya çıkar çıkmaz, Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) ve Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) hızlı bir şekilde müdahalede bulundu. Yapılan incelemeler sonucunda, problemin siber saldırı kaynaklı olmadığı, doğrudan CrowdStrike yazılımındaki bir hatadan kaynaklandığı belirlendi. USOM, sosyal medya hesapları üzerinden kullanıcılara sorun giderme talimatlarını paylaştı.

Adım Adım Sorunun Çözümü

USOM'un açıkladığı adımları izleyerek CrowdStrike yazılımındaki sorunu çözmek mümkün. İşte bu adımlar:

  1. Windows'u Güvenli Modda veya Windows Kurtarma Ortamında başlatın.
  2. C:\Windows\System32\drivers\CrowdStrike dizinine gidin.
  3. "C-00000291*.sys" ile başlayan dosyayı bulun ve adını değiştirin.
  4. Bilgisayarı normal şekilde yeniden başlatın.

Bu adımları takip ederek, mavi ekran hatası alan kullanıcılar sorunlarını giderebilirler.

Microsoft'un Açıklaması ve Çözüm Önerileri

Microsoft da bu krizden etkilenen şirketlerden biri oldu. Microsoft 365 uygulama ve hizmetlerine erişimde aksaklıklar yaşandığını belirten Microsoft, sorunu hafifletici önlemler aldıklarını ve hizmetlere erişimde iyileşmeler görüldüğünü bildirdi. Microsoft 365'in internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, sorun, Azure bulut sistemindeki bir yapılandırma değişikliğinden kaynaklanan depolama ve bilgi işlem kaynakları arasındaki kesintiden dolayı meydana geldi.

Küresel Sorunun Detayları

CrowdStrike yazılımındaki sorun, tüm dünyayı etkiledi. Havayolu ulaşımı durdu, bankacılık işlemleri aksadı ve hastanelerde ameliyatlar yapılamadı. Türkiye'de de birçok şirket bu problemden etkilendi ve BTK ile USOM hemen çalışmalara başladı.

Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) ve Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) Çalışmaları

BTK ve USOM, sorunun siber saldırı kaynaklı olmadığını, CrowdStrike yazılımındaki bir hatadan kaynaklandığını tespit etti. USOM, sosyal medya hesabından, mavi ekran hatası alan kullanıcılar için adım adım sorunun çözümünü paylaştı. Kullanıcıların Windows'u Güvenli Modda veya Windows Kurtarma Ortamında başlatmaları, C:\Windows\System32\drivers\CrowdStrike dizinine gitmeleri, "C-00000291*.sys" ile başlayan dosyayı bulup adını değiştirmeleri ve bilgisayarı normal şekilde yeniden başlatmaları gerektiğini belirtti.

Microsoft, Microsoft 365 uygulama ve hizmetlerine erişimde aksaklık yaşandığını duyurdu. Şirket, etki azaltma çalışmalarına devam ederken hizmetlere erişimde iyileşme sağlandığını bildirdi. Açıklamada, Microsoft 365 uygulamaları ve hizmetlerini kullanmaya çalışan tüm kullanıcıları etkileyen bu sorunun, Azure bulut sistemindeki bir yapılandırma değişikliğinden kaynaklanan depolama ve bilgi işlem kaynakları arasındaki kesinti nedeniyle ortaya çıktığı belirtildi.

USOM'un Tavsiyeleri ve Çözüm Önerileri

USOM, kullanıcıların CrowdStrike yazılımındaki sorunu çözmeleri için belirli adımları izlemelerini tavsiye etti. Windows'u Güvenli Modda veya Windows Kurtarma Ortamında başlattıktan sonra, C:\Windows\System32\drivers\CrowdStrike dizinine gidip, "C-00000291*.sys" ile başlayan dosyayı bulup adını değiştirmeleri ve bilgisayarı normal şekilde yeniden başlatmaları gerektiği belirtildi.

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