"CrowdStrike Mavi Ekran Hatası: Mavi Ekran Hatası Alan Kullanıcılar Ne Yapmalı? Adım Adım Çözüm Rehberi"

Adım Adım Sorunun Çözümü USOM'un açıkladığı adımları izleyerek CrowdStrike yazılımındaki sorunu çözmek mümkün. İşte bu adımlar: Windows'u Güvenli Modda veya Windows Kurtarma Ortamında başlatın. C:\Windows\System32\drivers\CrowdStrike dizinine gidin. "C-00000291*.sys" ile başlayan dosyayı bulun ve adını değiştirin. Bilgisayarı normal şekilde yeniden başlatın. Bu adımları takip ederek, mavi ekran hatası alan kullanıcılar sorunlarını giderebilirler.

Microsoft'un Açıklaması ve Çözüm Önerileri Microsoft da bu krizden etkilenen şirketlerden biri oldu. Microsoft 365 uygulama ve hizmetlerine erişimde aksaklıklar yaşandığını belirten Microsoft, sorunu hafifletici önlemler aldıklarını ve hizmetlere erişimde iyileşmeler görüldüğünü bildirdi. Microsoft 365'in internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, sorun, Azure bulut sistemindeki bir yapılandırma değişikliğinden kaynaklanan depolama ve bilgi işlem kaynakları arasındaki kesintiden dolayı meydana geldi.

Küresel Sorunun Detayları CrowdStrike yazılımındaki sorun, tüm dünyayı etkiledi. Havayolu ulaşımı durdu, bankacılık işlemleri aksadı ve hastanelerde ameliyatlar yapılamadı. Türkiye'de de birçok şirket bu problemden etkilendi ve BTK ile USOM hemen çalışmalara başladı.

Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) ve Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) Çalışmaları BTK ve USOM, sorunun siber saldırı kaynaklı olmadığını, CrowdStrike yazılımındaki bir hatadan kaynaklandığını tespit etti. USOM, sosyal medya hesabından, mavi ekran hatası alan kullanıcılar için adım adım sorunun çözümünü paylaştı. Kullanıcıların Windows'u Güvenli Modda veya Windows Kurtarma Ortamında başlatmaları, C:\Windows\System32\drivers\CrowdStrike dizinine gitmeleri, "C-00000291*.sys" ile başlayan dosyayı bulup adını değiştirmeleri ve bilgisayarı normal şekilde yeniden başlatmaları gerektiğini belirtti.