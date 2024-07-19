Muğla’da korkunç olay! İhbara giden ekipler yaşlı kadını o halde buldu

Muğla'da dehşete düşüren bir olay yaşandı.

Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Toparlar Mahallesi'nden Kadın Destek Uygulaması (KADES) üzerinden gelen ihbar sonrası harekete geçti. Olay yerine giden ekipler, M.B.'nin salonda boynundan ve ayaklarından iple bağlanmış şekilde darbedilmiş olarak buldu.

EŞİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Hastaneye kaldırılan ve tedavisinin ardından taburcu olan M.B., eşinden şikayetçi oldu. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla eşini darbettiği ileri sürülen S.B., gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.B., 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', 'Tehdit' ve 'Kasten yaralama' suçlarından tutuklandı.