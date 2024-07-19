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Muğla'da korkunç olay! İhbara giden ekipler yaşlı kadını o halde buldu

Muğla'da korkunç bir olay meydana geldi. Ekipler ihbar üzerine bir eve operasyon düzenledi.Düzenlenen operasyonda 71 yaşındaki Melek Başkan isimli kadın, evde boynundan ve ayaklarından iple bağlı halde bulundu. İşte dehşete düşüren olayın detayları...

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Giriş Tarihi 19 Temmuz 2024, 15:00 Güncelleme 19 Temmuz 2024, 15:07
Muğla’da korkunç olay! İhbara giden ekipler yaşlı kadını o halde buldu

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Muğla'da dehşete düşüren bir olay yaşandı.

Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Toparlar Mahallesi'nden Kadın Destek Uygulaması (KADES) üzerinden gelen ihbar sonrası harekete geçti. Olay yerine giden ekipler, M.B.'nin salonda boynundan ve ayaklarından iple bağlanmış şekilde darbedilmiş olarak buldu.

EŞİ ŞİKAYETÇİ OLDU
Hastaneye kaldırılan ve tedavisinin ardından taburcu olan M.B., eşinden şikayetçi oldu. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla eşini darbettiği ileri sürülen S.B., gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.B., 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', 'Tehdit' ve 'Kasten yaralama' suçlarından tutuklandı.

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