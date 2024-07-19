Resimdeki tek farklı papatya nerede? Zeka testi: 100 kişiden 95’i başarısız oldu

Elinizdeki görselde bir demet çiçek bulunmakta. Ancak bu çiçeklerden yalnızca bir tanesi diğerlerinden farklıdır. Mimik ve ifade barındırmayan tek çiçek. Göreviniz bu çiçeği tespit etmek. Görünüşe göre basit gibi görünse de, benzer tonlardaki arka plan ve yoğun çiçek düzeni bulmacayı daha zorlu hale getiriyor.