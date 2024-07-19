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Bankalar, Microsoft, İnstagram, Facebook, Whatsapp çöktü mü, internet çöktü mü son dakika haberi! 19 Temmuz tüm sistemler neden çöktü?

Dünya genelinde yaşanan geniş çaplı yazılım sistemi sorunları, birçok sektörü olumsuz etkiledi. Bankacılık, hizmet ve özellikle hava yolu sektörü başta olmak üzere pek çok alanda meydana gelen kesintiler, günlük işleyişi büyük ölçüde aksattı. Sorunların, CrowdStrike'ın güvenlik yazılımını kullanan kurumlarda yoğunlaştığı belirtiliyor. Peki Bankalar, Microsoft, İnstagram, Facebook, Whatsapp çöktü mü, internet çöktü mü son dakika haberi sayfamızda.

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Giriş Tarihi 19 Temmuz 2024, 11:49 Güncelleme 19 Temmuz 2024, 11:49
Bankalar, Microsoft, İnstagram, Facebook, Whatsapp çöktü mü, internet çöktü mü son dakika haberi! 19 Temmuz tüm sistemler neden çöktü?

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Sektör analistleri, yaşanan bu krizin, dijital altyapıların ne kadar hayati olduğunu ve güvenlik sistemlerinin sürekli olarak güncellenmesi gerektiğini vurguluyor. Ayrıca, bu tür bir krizin tekrar yaşanmaması için daha katı denetim ve test süreçlerinin gerekli olduğunu belirtiyorlar.

Sorunun Kaynağı Ne?

BTK: (Küresel teknik sorunlar) Yaşanan aksaklığın siber saldırı kaynaklı olmadığı, kesintinin CrowdStrike ürününü kullanan kurum ve kuruluşlarda meydana geldiği tespit edildi

Ne Zaman Düzelecek?

Yetkililer, yaşanan sorunların en kısa sürede çözülmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ancak, internet erişimindeki bu genel sorunun çözümüne dair net bir zaman dilimi vermek şu an için zor görünüyor. Kullanıcıların sabırlı olması ve resmi açıklamaları takip etmesi önem taşıyor.

Bu kesintiler, teknoloji bağımlılığının getirdiği riskleri ve altyapı sistemlerinin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. İnternet erişiminin ne denli önemli olduğunu vurgulayan bu olay, ileride benzer sorunların önlenmesi adına alınacak tedbirler için de bir uyarı niteliği taşıyor.

İnternet Erişiminde '503 Hata' Krizi: Ne Anlama Geliyor?

Günümüzde dijital hizmetlere olan bağımlılığımız arttıkça, karşılaştığımız teknik sorunların etkisi de o denli büyüyor. Son zamanlarda kullanıcılar tarafından sıkça rapor edilen "HTTP/1.1 503 Service Unavailable" hata mesajı, bu sorunların ne kadar ciddi olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

503 Hata Kodu Nedir?

"HTTP/1.1 503 Service Unavailable" hata kodu, bir web sunucusunun geçici olarak hizmet veremediğini gösterir. Bu durum genellikle sunucunun bakım altında olması, aşırı yüklenme veya teknik bir arızadan kaynaklanabilir. Sunucu, gelen talepleri karşılayacak kapasitede olmadığında bu tür bir hata mesajı ile karşılık verir.

Bu hata kodu, problem çözülünceye kadar kullanıcıların siteye erişimini engeller. Kullanıcıların bu süre zarfında sabırlı olmaları ve web sitesine daha sonra tekrar erişmeyi denemeleri önerilir.

Microsoft ve CrowdStrike'den Küresel Kesintilere İlişkin Önemli Açıklamalar

Microsoft, Azure bulut sisteminde gerçekleşen yapılandırma değişikliğinin depolama ve bilgi işlem kaynakları arasında kesintilere yol açtığını duyurdu. Şirket, sorunları hafifletmek için alınan önlemler sayesinde hizmetlerde sürekli iyileşmeler kaydedildiğini bildirdi.

Londra'dan yapılan açıklamada, Microsoft 365 uygulama ve hizmetlerine erişimde yaşanan aksaklıkların azaltılması için çalışmaların devam ettiği belirtildi. Bu süreçte, Microsoft Defender, Microsoft Teams, Microsoft Purview ve OneDrive gibi önemli uygulama ve hizmetlerin etkilendiği ifade edildi.

Microsoft, Azure bulut sisteminde yapılan bir yapılandırma değişikliği sonucu meydana gelen bu kesintilerin ana nedeni olarak belirlendi. Şirket, "Biz hafifletici önlemler almaya devam ederken hizmetlerimizde sürekli iyileştirmeler görülüyor." ifadelerini kullanarak kullanıcıların sabrını ve desteğini talep etti.

Diğer yandan, Microsoft'a siber güvenlik yazılımı sağlayan CrowdStrike'in sistemlerinde yaşanan aksaklık, dünya çapında pek çok işletmeyi etkileyen geniş çaplı bir kesintiye neden oldu. Bu durum, küresel iş süreçlerinde önemli aksamalara yol açarak, teknoloji ve siber güvenlik dünyasında alınacak yeni önlemleri gündeme getirdi.

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