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Mavi ekran hatası Çözümü... Crowdstrike nedir, ne demek? Microsoft ne zaman düzelecek? İnternet çöktü mü, neden giremiyorum?

Bugün, 19 Temmuz 2024 tarihinde internet kullanıcıları, erişim sorunları ve çeşitli sistem aksaklıklarıyla karşı karşıya kaldı. Özellikle bazı banka sistemlerinde yaşanan aksaklıklar ve internet erişimindeki sorunlar, kullanıcıların günlük işlerini aksatıyor. Peki, Crowdstrike nedir, ne demek? İnternet çöktü mü, sorun mu var, neden giremiyorum? Microsoft HTTP/1.1 503 sorunu nedir? İşte detaylar!

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Giriş Tarihi 19 Temmuz 2024, 14:01 Güncelleme 19 Temmuz 2024, 14:06
Mavi ekran hatası Çözümü... Crowdstrike nedir, ne demek? Microsoft ne zaman düzelecek? İnternet çöktü mü, neden giremiyorum?

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19 Temmuz 2024 itibarıyla birçok internet kullanıcısı, çevrimiçi hizmetlerde ciddi erişim sorunları yaşadıklarını bildirdi. Bu sorunlar, yalnızca internete erişimle sınırlı kalmayıp bazı banka sistemlerinde de aksaklıklara yol açtı. Peki, Crowdstrike nedir, ne demek? İnternet çöktü mü, sorun mu var, neden giremiyorum?

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İNTERNET ÇÖKTÜ MÜ?

Erişim sorunlarının yoğunlukla yaşandığı banka sistemlerindeki aksaklıklar, finansal işlemleri olumsuz yönde etkiledi. Uzmanlar, sorunun çözümü için çalışmaların sürdüğünü ve kısa sürede normale dönüleceği bilgisini verdi.

MİCROSOFT'A NE OLDU?

Microsoft, 18 Temmuz 2024 itibarıyla büyük bir hizmet kesintisi yaşadı. Bu kesinti, Microsoft 365 ve Azure gibi çeşitli hizmetleri etkiledi. Kullanıcılar, özellikle Orta ABD bölgesindeki hizmetlerde sorunlar yaşadıklarını bildirdi.

Microsoft, sorunun kaynağını Orta ABD bölgesindeki hizmet yönetim operasyonlarındaki aksaklıklara bağladı ve bu durumun hizmetlerin bağlantı ve kullanılabilirliğinde kesintilere yol açtığını açıkladı. Şirket, kesintiyi çözmek için aktif olarak çalıştığını ve kullanıcıları bilgilendirmeye devam edeceğini belirtti.

HTTP/1.1 503 SERVİCE UNAVAİLABLE HATASI NEDİR?

Kullanıcılar internet erişim sorunlarıyla karşılaştıklarında genellikle "HTTP/1.1 503 Service Unavailable" hata kodu ile karşılaşabilirler. Bu hata kodu, bir web sunucusunun geçici olarak hizmet veremediğini belirtir. Hata genellikle sunucunun bakımda olması veya aşırı yük altında bulunması durumunda ortaya çıkar. Bu tür durumlarda, kullanıcıların sabırlı olması ve daha sonra tekrar denemesi önerilir.

Bu tür teknik aksaklıklar, dijital hizmetlerin günlük yaşantımızdaki önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. Sorunların hızla çözülmesi ve hizmetlerin yeniden stabil hale gelmesi için çalışmalar devam ediyor.

CrowdStrike Güncellemesi Milyonları "Mavi Ekran" ile Tanıştırdı! İşte Çözüm Yolu...

Siber güvenlik devi CrowdStrike'ın yayınladığı hatalı bir güncelleme, milyonlarca Windows kullanıcısını "mavi ekran" kabusuyla karşı karşıya bıraktı. Şirket, soruna yol açan dosyayı silerek çözüm sunarken, kullanıcılar panikle çözüm aramaya devam ediyor.

CrowdStrike Hatası Nasıl Düzeltilir?

CrowdStrike, hatalı güncelleme nedeniyle mavi ekran hatası alan kullanıcıların cihazlarını "güvenli modda" yeniden başlatmalarını ve soruna neden olan dosyayı silmelerini tavsiye ediyor. İşte adım adım çözüm yolu:

Windows'u Güvenli Mod'da veya Windows Kurtarma Ortamı'nda başlatın.

C:\Windows\System32\drivers\CrowdStrike dizinine gidin.

"C-00000291.sys" adlı dosyayı bulun ve silin.*

Cihazı normal şekilde yeniden başlatın.

Mavi Ekran Hatası Nedir?

"Mavi Ekran Hatası" (Blue Screen of Death - BSoD), Windows işletim sistemlerinde karşılaşılan ve genellikle ciddi bir sistem hatasını işaret eden bir hata ekranıdır. Ekranın mavi bir arka plan ve bir hata mesajıyla dolmasıyla kendini gösterir. Donanım veya yazılım sorunlarından kaynaklanabilir ve genellikle bilgisayarın beklenmedik bir şekilde kapanmasına veya yeniden başlamasına neden olur.

Microsoft, mavi ekran hatasıyla karşılaşan kullanıcılara cihazlarını güvenli modda başlatarak sorunu çözmeyi denemesini veya sorunlu yazılım/donanımı kaldırmasını öneriyor.

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