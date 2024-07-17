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Çocuklar bile kullanıyor! Canan Karatay "Asla kullanmayın kanser yapıyor" diyerek uyardı!

Ünlü sağlık uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, son açıklamalarıyla yine gündemin merkezine yerleşti. Bu kez Karatay'ın eleştiri oklarının hedefinde, yaz aylarında güneşin zararlı etkilerinden korunmak amacıyla yaygın olarak kullanılan güneş kremleri bulunuyor. Karatay, güneş kremlerinin kansere yol açabileceğini iddia ederek, toplumda büyük bir şaşkınlık yarattı. Özellikle yaz mevsiminde vazgeçilmez bir koruma aracı olarak görülen güneş kremleri hakkında yapılan bu iddialar, sağlık ve güzellik alanında yeniden hararetli tartışmaların başlamasına neden oldu. İşte Prof. Dr. Canan Karatay'ın güneş kremleri ile ilgili dikkat çeken açıklamaları ve ortaya çıkan tartışmaların ayrıntıları...

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Giriş Tarihi 17 Temmuz 2024, 09:50 Güncelleme 17 Temmuz 2024, 09:50
Çocuklar bile kullanıyor! Canan Karatay Asla kullanmayın kanser yapıyor diyerek uyardı!

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Prof. Dr. Canan Karatay, yaptığı son açıklamayla yine gündemi salladı. Ünlü profesör, güneş kremlerinin sağlık açısından zararlı olduğunu ve kanser yaptığını iddia etti.

"ASLA KULLANMAYIN, KANSER YAPIYOR"

Canan Karatay, güneş kremlerinin kanser yapıcı etkileri olduğuna dair net ifadeler kullanarak "Asla ama asla güneş kremi kullanmayın, kanser yapıyor. Her türlü kimyasal maalesef hücrelerimizin DNA'sını bozuyor" dedi.

Bu açıklama, güneş kremleri ile ilgili olarak zaten mevcut olan tartışmaları daha da körükledi.

"D VİTAMİNİ HAYAT KURTARAN BİR VİTAMİNDİR"

Güneş ışığının sağlık açısından önemine dikkat çeken Karatay, "Güneş hayattır. Ultraviyole B ışını ciltte kolesterol varsa D vitamini üretir, yoksa üretmez. D vitamini ciltte üretildikten sonra dolaşımla karaciğere gider, aktive olur; böbreğe gider, aktive olur ve ondan sonra faydası vardır. D vitamini hayat kurtaran bir vitamindir" şeklinde konuştu. Karatay, güneşten korunmak için herhangi bir koruyucu kullanmadan, doğrudan güneş ışığının cilde temas etmesi gerektiğini savundu.

"D VİTAMİNİNİ ÖNLEDİĞİ İÇİN TEHLİKELİ"

Koruyucuların D vitamini üretimini engellediğini belirten Karatay, "Koruyucular kimi neden koruyor kardeşim? Koruyucuların kanser yaptığı biliniyor. Bir kere D vitaminini önlediği için tehlikeli. Ayrıca o koruyucuların içerisindeki kimyasallar! Bir de kolesterol ilaçları, kolesterolü düşürdüğü için D vitamini olmuyor. O da tehlikeli. Yani kanınızda, cildinizde, hücrelerinizde kolesterol düşükse D vitamini üretilemiyor" dedi.

Karatay'ın bu açıklamaları, güneş kremleri ve D vitamini alımı konusundaki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Güneş kremlerinin zararlı olduğunu savunan Karatay, doğal yollarla güneş ışığı almanın önemine vurgu yaptı.

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