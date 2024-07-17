Çocuklar bile kullanıyor! Canan Karatay "Asla kullanmayın kanser yapıyor" diyerek uyardı!

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Prof. Dr. Canan Karatay, yaptığı son açıklamayla yine gündemi salladı. Ünlü profesör, güneş kremlerinin sağlık açısından zararlı olduğunu ve kanser yaptığını iddia etti.

"ASLA KULLANMAYIN, KANSER YAPIYOR" Canan Karatay, güneş kremlerinin kanser yapıcı etkileri olduğuna dair net ifadeler kullanarak "Asla ama asla güneş kremi kullanmayın, kanser yapıyor. Her türlü kimyasal maalesef hücrelerimizin DNA'sını bozuyor" dedi. Bu açıklama, güneş kremleri ile ilgili olarak zaten mevcut olan tartışmaları daha da körükledi.