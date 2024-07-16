Kimsenin aklının ucundan geçmezdi! Tırnak makasındaki delik bakın ne işe yarıyor! O ayrıntı meğer...

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Saç ve sakal bakımı, sık sık duş almak, parfüm kullanmak ve diş fırçalamak kişisel bakımımız için ne kadar önemliyse, tırnaklarımız da ilk izlenimde büyük rol oynar. El ve ayak tırnaklarımızı kesmek ya da şekillendirmek için kullandığımız tırnak makasları, marka fark etmeksizin benzer tasarımlara sahiptir. Günlük hayatta binlerce kez kullanmamıza rağmen, çoğumuz tırnak makaslarının altında yer alan deliğin ne işe yaradığını bilmiyoruz.

TIRNAK MAKASLARINDA NEDEN DELİK VAR? Başlangıçta yalnızca dekor amacıyla konulduğu düşünülen bu deliğin aslında çok farklı bir işlevi var. Tırnak makasının arka kısmında bulunan bu delik, makasın üzerindeki bileşenleri bir arada tutar. Ayrıca, çoğu tırnak makasında bu deliğin içinden küçük bir zincirin geçtiğini fark etmişsinizdir.