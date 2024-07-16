İzmir’in Çeşme ilçesinde 3 kişinin öldüğü orman yangını: Gözaltı sayısı 5’e çıktı

YANGINDA 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ Alaçatı Mahallesi Deliklikoy mevkisinde dün çıkan ve yoğun müdahaleyle söndürülen yangında 3 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı.

İzmir Valisi Süleyman Elban, bir bahçede kaynak ve hızar işleri yapıldığı sırada sıçrayan kıvılcımın başlattığı yangınla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığını bildirmişti.