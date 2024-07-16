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57 yaşında 135 kilodan 62'ye düştü! 2 çocuk sonrası 38 bedene böyle indi! "Sadece 1-2 kilo veririm diye düşünmüştüm..."

57 yaşındaki Brandi, sevgi dilini "başkalarını beslemek" olarak tanımlayan ve ailesi için düzenli olarak ziyafetler hazırlayan bir anneydi. Ancak yıllar geçtikçe kilosu giderek arttı ve en ağır döneminde 135 kilonun üzerine çıktı. 2020'de, yıllarca süren yoyo diyetinin ardından Brandi, sayısız başarısız girişimden sonra yeni bir bakış açısı benimsemeye karar verdi. Şaşırtıcı bir şekilde, yemek hakkındaki yeni düşünce tarzı yaşam tarzını daha iyiye doğru değiştirdi ve sadece doğal olarak 70 kilo vermeyi değil, aynı zamanda bunu korumayı da başardı. İşte Brandi'nin zayıflama sırrı...

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Giriş Tarihi 16 Temmuz 2024, 16:18 Güncelleme 16 Temmuz 2024, 16:18
57 yaşında 135 kilodan 62’ye düştü! 2 çocuk sonrası 38 bedene böyle indi! Sadece 1-2 kilo veririm diye düşünmüştüm... 1

Brandi başlangıçta aile tatili öncesinde 1-2 kilo verme isteği duymuştu ancak sonuçları gördükçe daha fazla kilo verme isteği daha da arttı. Brandi, "Her zaman iri" olduğunu ve şekere ve karbonhidratlara ciddi bir bağımlılığı olduğunu fark etti.

57 yaşında 135 kilodan 62’ye düştü! 2 çocuk sonrası 38 bedene böyle indi! Sadece 1-2 kilo veririm diye düşünmüştüm... 2

6 KUTU KOLA İÇİYORDU

Genellikle günde altı kutu kola içer ve hazır yiyecekler yerdi. Hayatının çoğunu çeşitli moda diyetleri deneyerek geçirdiğini, bu diyetler sırasında birkaç kilo verdiğini, sonra iki katı kadar kilo aldığını söyledi.

57 yaşında 135 kilodan 62’ye düştü! 2 çocuk sonrası 38 bedene böyle indi! Sadece 1-2 kilo veririm diye düşünmüştüm... 3

Brandi, "Eskiden yanlış şeyler yiyordum ve çok fazla yiyordum," diye açıkladı. "İyi bir aşçıyım, bu yüzden farklı malzemeleri nasıl kullanacağımı ve daha sağlıklı bir seçenek nasıl yaratacağımı öğrenmem gerekiyordu." Düşük karbonhidratlı bir diyete başladığını ve ilk kez diyet seçiminde bir angarya gibi davranmak yerine heyecanlandığını belirtti.

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