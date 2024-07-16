57 yaşında 135 kilodan 62'ye düştü! 2 çocuk sonrası 38 bedene böyle indi! "Sadece 1-2 kilo veririm diye düşünmüştüm..."

1 Brandi başlangıçta aile tatili öncesinde 1-2 kilo verme isteği duymuştu ancak sonuçları gördükçe daha fazla kilo verme isteği daha da arttı. Brandi, "Her zaman iri" olduğunu ve şekere ve karbonhidratlara ciddi bir bağımlılığı olduğunu fark etti.

2 6 KUTU KOLA İÇİYORDU Genellikle günde altı kutu kola içer ve hazır yiyecekler yerdi. Hayatının çoğunu çeşitli moda diyetleri deneyerek geçirdiğini, bu diyetler sırasında birkaç kilo verdiğini, sonra iki katı kadar kilo aldığını söyledi.