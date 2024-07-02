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Yine başıboş köpek dehşeti: Konya’da köpeğin saldırdığı kadın yaralandı

Türkiye'nin kronik sorunu haline gelen başıboş köpek meselesi çözüm beklerken bir yandan sokaklardan dehşet haberleri de gelmeye devam ediyor. Konya'da sokak köpeğinin saldırısına uğrayan kadın yaralandı.

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Giriş Tarihi 02 Temmuz 2024, 17:49 Güncelleme 02 Temmuz 2024, 17:49
Yine başıboş köpek dehşeti: Konya’da köpeğin saldırdığı kadın yaralandı

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Başıboş sokak köpekleri, Türkiye'nin kronik sorunlarından birisi haline geldi. AK Parti sorunu kökten çözmek için çalışmaları sürdürürken başıboş köpek saldırılarına bir yenisi daha eklendi.

KONYA'DA DEHŞET
Konya'nın Beyşehir ilçesinde sokak köpeğinin saldırısına uğrayan kadın yaralandı.

Olay, Esentepe Mahallesi Şehit Hüseyin Albaşgil Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ş.B. isimli kadın ikamet ettiği sokakta bir köpeğin saldırısına uğrayarak yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı yaralı kadın, daha sonra ambulansla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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