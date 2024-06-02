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AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu'dan başıboş köpek düzenlemesiyle ilgili açıklama: Her sesi dinliyor, her düşünceyi önemsiyoruz

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, başıboş köpek düzenlemesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Yenişehirlioğlu, sahipsiz hayvanlara ilişkin toplumun birçok farklı kesiminden yüzlerce vatandaşın önerilerini dinleyip, not edip, rapor haline getirdiklerini belirterek, "Ortada önemli bir sorun olduğu konusunda herkes mutabık. Konuya taraflı değil duyarlı ve çözüm odaklı bir şekilde yaklaşmanın her bir vatandaşımızın görevi olduğu kanaatindeyim." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 02 Haziran 2024, 19:45 Güncelleme 02 Haziran 2024, 20:09
AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu’dan başıboş köpek düzenlemesiyle ilgili açıklama: Her sesi dinliyor, her düşünceyi önemsiyoruz

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AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, sahipsiz hayvanlara ilişkin toplumun birçok farklı kesiminden yüzlerce vatandaşın önerilerini dinleyip, not edip, rapor haline getirdiklerini belirterek, "Ortada önemli bir sorun olduğu konusunda herkes mutabık. Konuya taraflı değil duyarlı ve çözüm odaklı bir şekilde yaklaşmanın her bir vatandaşımızın görevi olduğu kanaatindeyim." ifadelerini kullandı.

"Her sesi dinliyor, her düşünceyi önemsiyoruz"

Yenişehirlioğlu, sosyal medya hesabından, sahipsiz köpeklerle ilgili açıklama yaptı.



Saldırgan, başıboş köpek sorununun çözümüne yönelik bir süredir çalışmalar yürüttüğünü bildiren Yenişehirlioğlu, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde de hem esnaf hem vatandaşlarla konu hakkında görüş alış verişinde bulunduğunu vurguladı.


Yenişehirlioğlu, şunları kaydetti:

"Bakanlar, siyasetçiler, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları, köpek saldırısı sonucu mağdur olanlar ve aileleri, hayvanseverler, sanatçılar, basın mensupları ve kanaat önderleri gibi toplumun birçok farklı kesiminden yüzlerce vatandaşımızın önerilerini dinliyor, not ediyor, rapor haline getiriyoruz. Bu çerçevede görüşmelerimiz ve çalışmalarımız devam ediyor. Ortada önemli bir sorun olduğu konusunda herkes mutabık. Konuya taraflı değil duyarlı ve çözüm odaklı bir şekilde yaklaşmanın her bir vatandaşımızın görevi olduğu kanaatindeyim."



Yenişehirlioğlu, "Her sesi dinliyor, her düşünceyi önemsiyoruz." başlığıyla da bir video paylaştı.



Videoda, Yenişehirlioğlu'nun sahipsiz köpeklerle ilgili vatandaşlar ve esnafla yaptığı görüşmelere yer verildi.

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