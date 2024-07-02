Bu yıl 3.’sü düzenlenen ’Yeşilay Liseler Arası Münazara Turnuvası Türkiye Finali’ başlıyor

Eleştirel düşünme, sorgulama, hızlı karar alma gibi münazaranın katkıda bulunduğu beceriler, gençleri hem bağımlılıklardan korumakta hem de onların hayır deme becerisini pekiştirmektedir. Ergenlik kimlik oluşturmada kritik bir dönem olduğundan; gençleri olumlu faaliyetlere yönlendirmek ve onlara olumlu rol modeller sağlamak önemlidir. Olumlu ve kaliteli boş zaman aktivitelerinin bağımlılıkları önlemede etkili olduğu bilinmektedir. Bu kapsamda Münazara Turnuvası sayesinde lise öğrencileri, kendilerine örnek alabilecekleri olumlu rol modeller ile buluşmakta ve onların bilgi ve deneyimlerinden faydalanmaktadır. Lise öğrencilerinin münazara sayesinde eğlenerek öğrenmeleri, verimli faaliyetlere katılmaları ve ileride gelişebilecek bağımlılıkların bugünden önlenerek Yeşilay gönüllülüğünün gençler arasında yaygınlaşması, turnuvanın önemli kazanımlarındandır.
TURNUVA TAKVİMİ
Güneydoğu Anadolu Finali (Gaziantep): 25 Nisan
Doğu Anadolu Bölge Finali (Van): 2 Mayıs
Karadeniz Bölge Finali (Ordu): 7 Mayıs
İç Anadolu Bölge Finali (Eskişehir): 9 Mayıs
Akdeniz Bölge Finali (Antalya): 16 Mayıs
Ege Bölge Finali (Denizli): 21 Mayıs
Ankara-İzmir Finali (Nevşehir): 23 Mayıs Marmara Bölge Finali (Bursa): 5 Haziran
İstanbul Bölge Finali (İstanbul): 15 Haziran
Türkiye Final Şampiyonası (İstanbul): 02-03 Temmuz
YEŞİLAY HAKKINDA
1920 yılında faaliyetlerine başlayan, dünyanın önde gelen sivil toplum kuruluşlarından biri olan Yeşilay; insan onurunu ve saygınlığını temel alır. Tüm toplumu ayrım gözetmeden zararlı alışkanlıklardan korumak için çalışır. Millî ve ahlaki değerleri önceler. Ulusal ve uluslararası düzeyde önleyici ve rehabilite edici halk sağlığı ile savunuculuk çalışmaları yürütür. Alkol bağımlılığıyla mücadele hedefiyle kurulmuş; kuruluşundan günümüze bağımlılık türleri artıkça Yeşilay'ın tüzüğüne yeni çalışma alanları eklenmiştir. Alkolden sonra; tütün, madde, kumar ve teknoloji bağımlılığı mücadele alanlarına dâhil olmuştur.
Türkiye genelinde 120 Yeşilay şubesi, dünya genelinde 97 Ülke Yeşilay'ı bulunmaktadır. 2015 yılında kurulan Yeşilay Danışmanlık Merkezleriyle (YEDAM) bağımlı bireylere ve yakınlarına ücretsiz ayaktan psikososyal destek hizmeti verilmektedir. Türkiye'nin 81 ili ve KKTC'de olmak üzere toplam 107 YEDAM bulunmaktadır. YEDAM'a 115 Danışma Hattı üzerinden ulaşılabilmektedir.
Türkiye'ye özgü bir bağımlılık rehabilitasyon sistemi olan her biri 40'ar yataklı Yeşilay Rehabilitasyon Merkezleriyle Bursa ile Diyarbakır'da alkol ve madde bağımlısı bireylere yatarak hizmet verilmektedir.
Toplumu bağımlılıklardan korumak ve bilinçlendirmek için yaptığı çalışmalarından dolayı Yeşilay, 1934 yılından bu yana "Kamuya Yararlı Cemiyetler" arasında yer almaktadır. "Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOC) Özel Danışmanlık Statüsü"ne ve "Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı (EFQM) Türkiye Mükemmellik Ödülü"ne sahiptir..
1920 yılında faaliyetlerine başlayan, dünyanın önde gelen sivil toplum kuruluşlarından biri olan Yeşilay; insan onurunu ve saygınlığını temel alır. Tüm toplumu ayrım gözetmeden zararlı alışkanlıklardan korumak için çalışır. Millî ve ahlaki değerleri önceler. Ulusal ve uluslararası düzeyde önleyici ve rehabilite edici halk sağlığı ile savunuculuk çalışmaları yürütür. Alkol bağımlılığıyla mücadele hedefiyle kurulmuş; kuruluşundan günümüze bağımlılık türleri artıkça Yeşilay'ın tüzüğüne yeni çalışma alanları eklenmiştir. Alkolden sonra; tütün, madde, kumar ve teknoloji bağımlılığı mücadele alanlarına dâhil olmuştur.
Türkiye genelinde 120 Yeşilay şubesi, dünya genelinde 97 Ülke Yeşilay'ı bulunmaktadır. 2015 yılında kurulan Yeşilay Danışmanlık Merkezleriyle (YEDAM) bağımlı bireylere ve yakınlarına ücretsiz ayaktan psikososyal destek hizmeti verilmektedir. Türkiye'nin 81 ili ve KKTC'de olmak üzere toplam 107 YEDAM bulunmaktadır. YEDAM'a 115 Danışma Hattı üzerinden ulaşılabilmektedir.
Türkiye'ye özgü bir bağımlılık rehabilitasyon sistemi olan her biri 40'ar yataklı Yeşilay Rehabilitasyon Merkezleriyle Bursa ile Diyarbakır'da alkol ve madde bağımlısı bireylere yatarak hizmet verilmektedir.
Toplumu bağımlılıklardan korumak ve bilinçlendirmek için yaptığı çalışmalarından dolayı Yeşilay, 1934 yılından bu yana "Kamuya Yararlı Cemiyetler" arasında yer almaktadır. "Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOC) Özel Danışmanlık Statüsü"ne ve "Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı (EFQM) Türkiye Mükemmellik Ödülü"ne sahiptir..