Bu yıl 3.’sü düzenlenen ’Yeşilay Liseler Arası Münazara Turnuvası Türkiye Finali’ başlıyor



YEŞİLAY HAKKINDA



1920 yılında faaliyetlerine başlayan, dünyanın önde gelen sivil toplum kuruluşlarından biri olan Yeşilay; insan onurunu ve saygınlığını temel alır. Tüm toplumu ayrım gözetmeden zararlı alışkanlıklardan korumak için çalışır. Millî ve ahlaki değerleri önceler. Ulusal ve uluslararası düzeyde önleyici ve rehabilite edici halk sağlığı ile savunuculuk çalışmaları yürütür. Alkol bağımlılığıyla mücadele hedefiyle kurulmuş; kuruluşundan günümüze bağımlılık türleri artıkça Yeşilay'ın tüzüğüne yeni çalışma alanları eklenmiştir. Alkolden sonra; tütün, madde, kumar ve teknoloji bağımlılığı mücadele alanlarına dâhil olmuştur.



Türkiye genelinde 120 Yeşilay şubesi, dünya genelinde 97 Ülke Yeşilay'ı bulunmaktadır. 2015 yılında kurulan Yeşilay Danışmanlık Merkezleriyle (YEDAM) bağımlı bireylere ve yakınlarına ücretsiz ayaktan psikososyal destek hizmeti verilmektedir. Türkiye'nin 81 ili ve KKTC'de olmak üzere toplam 107 YEDAM bulunmaktadır. YEDAM'a 115 Danışma Hattı üzerinden ulaşılabilmektedir.



Türkiye'ye özgü bir bağımlılık rehabilitasyon sistemi olan her biri 40'ar yataklı Yeşilay Rehabilitasyon Merkezleriyle Bursa ile Diyarbakır'da alkol ve madde bağımlısı bireylere yatarak hizmet verilmektedir.



Toplumu bağımlılıklardan korumak ve bilinçlendirmek için yaptığı çalışmalarından dolayı Yeşilay, 1934 yılından bu yana "Kamuya Yararlı Cemiyetler" arasında yer almaktadır. "Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOC) Özel Danışmanlık Statüsü"ne ve "Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı (EFQM) Türkiye Mükemmellik Ödülü"ne sahiptir..

1920 yılında faaliyetlerine başlayan, dünyanın önde gelen sivil toplum kuruluşlarından biri olan Yeşilay; insan onurunu ve saygınlığını temel alır. Tüm toplumu ayrım gözetmeden zararlı alışkanlıklardan korumak için çalışır. Millî ve ahlaki değerleri önceler. Ulusal ve uluslararası düzeyde önleyici ve rehabilite edici halk sağlığı ile savunuculuk çalışmaları yürütür. Alkol bağımlılığıyla mücadele hedefiyle kurulmuş; kuruluşundan günümüze bağımlılık türleri artıkça Yeşilay'ın tüzüğüne yeni çalışma alanları eklenmiştir. Alkolden sonra; tütün, madde, kumar ve teknoloji bağımlılığı mücadele alanlarına dâhil olmuştur.



Türkiye genelinde 120 Yeşilay şubesi, dünya genelinde 97 Ülke Yeşilay'ı bulunmaktadır. 2015 yılında kurulan Yeşilay Danışmanlık Merkezleriyle (YEDAM) bağımlı bireylere ve yakınlarına ücretsiz ayaktan psikososyal destek hizmeti verilmektedir. Türkiye'nin 81 ili ve KKTC'de olmak üzere toplam 107 YEDAM bulunmaktadır. YEDAM'a 115 Danışma Hattı üzerinden ulaşılabilmektedir.



Türkiye'ye özgü bir bağımlılık rehabilitasyon sistemi olan her biri 40'ar yataklı Yeşilay Rehabilitasyon Merkezleriyle Bursa ile Diyarbakır'da alkol ve madde bağımlısı bireylere yatarak hizmet verilmektedir.



Toplumu bağımlılıklardan korumak ve bilinçlendirmek için yaptığı çalışmalarından dolayı Yeşilay, 1934 yılından bu yana "Kamuya Yararlı Cemiyetler" arasında yer almaktadır. "Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOC) Özel Danışmanlık Statüsü"ne ve "Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı (EFQM) Türkiye Mükemmellik Ödülü"ne sahiptir..

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